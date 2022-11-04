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Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят — Минтранс
Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят — Минтранс - РИА Новости Крым, 04.11.2022
Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят — Минтранс
На следующей неделе на Крымском мосту возможны перерывы в движении автомобилей из-за технологических работ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале... РИА Новости Крым, 04.11.2022
2022-11-04T12:20
2022-11-04T12:20
2022-11-04T12:20
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. На следующей неделе на Крымском мосту возможны перерывы в движении автомобилей из-за технологических работ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минтранса РФ.Для проезда из Республики Крым в Ростовскую область и обратно водителей просят выбирать маршрут через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.Накануне вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что движение по обеим полосам правой стороны автомобильной части Крымского моста планируется открыть 20 декабря, далее начнется ремонт его левой части.Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста и загорелись семь цистерн с топливом на ж/д путях. Погибли, по официальным данным, четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". По данным ФСБ, организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством главы ведомства Кирилла Буданова.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымский мост, транспорт, крым
Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят — Минтранс
Минтранс предупредил о перерывах в движении автомобилей по Крымскому мосту
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым.
На следующей неделе на Крымском мосту возможны перерывы в движении автомобилей из-за технологических работ. Об этом сообщается
в официальном Telegram-канале Минтранса РФ.
"С 7 по 10 ноября 2022 года возможны перерывы движения автомобилей по Крымскому мосту в связи с проведением технологических работ", - сказано в сообщении.
Для проезда из Республики Крым в Ростовскую область и обратно водителей просят выбирать маршрут через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.
Накануне вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что движение по обеим полосам правой стороны автомобильной части Крымского моста планируется открыть 20 декабря, далее начнется ремонт его левой части.
Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста и загорелись семь цистерн с топливом на ж/д путях. Погибли, по официальным данным, четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". По данным ФСБ, организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством главы ведомства Кирилла Буданова.