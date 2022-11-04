https://crimea.ria.ru/20221104/dvizhenie-avtomobiley-po-krymskomu-mostu-priostanovyat--mintrans-1125235306.html

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят — Минтранс

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят — Минтранс - РИА Новости Крым, 04.11.2022

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят — Минтранс

На следующей неделе на Крымском мосту возможны перерывы в движении автомобилей из-за технологических работ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале... РИА Новости Крым, 04.11.2022

2022-11-04T12:20

2022-11-04T12:20

2022-11-04T12:20

крымский мост

транспорт

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. На следующей неделе на Крымском мосту возможны перерывы в движении автомобилей из-за технологических работ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минтранса РФ.Для проезда из Республики Крым в Ростовскую область и обратно водителей просят выбирать маршрут через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.Накануне вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что движение по обеим полосам правой стороны автомобильной части Крымского моста планируется открыть 20 декабря, далее начнется ремонт его левой части.Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста и загорелись семь цистерн с топливом на ж/д путях. Погибли, по официальным данным, четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". По данным ФСБ, организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством главы ведомства Кирилла Буданова.

крымский мост

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, крым