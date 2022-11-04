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В РФ мобилизовано 318 тысяч человек вместе с добровольцами - Путин - РИА Новости Крым, 04.11.2022
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В РФ мобилизовано 318 тысяч человек вместе с добровольцами - Путин
В РФ мобилизовано 318 тысяч человек вместе с добровольцами - Путин - РИА Новости Крым, 04.11.2022
В РФ мобилизовано 318 тысяч человек вместе с добровольцами - Путин
Количество россиян, мобилизованных для участия в военной специальной операции на Украине, достигло 318 тысяч благодаря участию добровольцев. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 04.11.2022
2022-11-04T16:13
2022-11-04T16:13
частичная мобилизация
армия и флот
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости Крым. Количество россиян, мобилизованных для участия в военной специальной операции на Украине, достигло 318 тысяч благодаря участию добровольцев. Об этом заявил Президент России Владимир Путин во время церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому в Москве по случаю Дня народного единства.По его словам, 49 тыс. россиян из числа добровольцев направлены в ВС РФ для выполнения боевых задач, остальные проходят подготовку. Также президент подчеркнул, что семьи мобилизованных и добровольцев получат государственную поддержку.Ранее в Минобороны заявили, что все связанные с призывом на военную службу по частичной мобилизации мероприятия завершены, подготовка и вручение повесток также прекращаются. Отныне формировать подразделения Вооруженных сил РФ возможно только за счет добровольцев и контрактников.
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РИА Новости Крым
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частичная мобилизация, армия и флот, владимир путин (политик)
В РФ мобилизовано 318 тысяч человек вместе с добровольцами - Путин

Президент РФ заявил о росте числа добровольцев

16:13 04.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбмундирование и амуниция
Обмундирование и амуниция - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости Крым. Количество россиян, мобилизованных для участия в военной специальной операции на Украине, достигло 318 тысяч благодаря участию добровольцев. Об этом заявил Президент России Владимир Путин во время церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому в Москве по случаю Дня народного единства.
"Почему 318 тысяч? Потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается", — констатировал российский лидер.
По его словам, 49 тыс. россиян из числа добровольцев направлены в ВС РФ для выполнения боевых задач, остальные проходят подготовку. Также президент подчеркнул, что семьи мобилизованных и добровольцев получат государственную поддержку.
Ранее в Минобороны заявили, что все связанные с призывом на военную службу по частичной мобилизации мероприятия завершены, подготовка и вручение повесток также прекращаются. Отныне формировать подразделения Вооруженных сил РФ возможно только за счет добровольцев и контрактников.
 
Частичная мобилизацияАрмия и флотВладимир Путин (политик)
 
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