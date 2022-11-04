https://crimea.ria.ru/20221104/v-rf-mobilizovano-318-tysyach-chelovek-vmeste-s-dobrovoltsami---putin-1125236986.html
В РФ мобилизовано 318 тысяч человек вместе с добровольцами - Путин
В РФ мобилизовано 318 тысяч человек вместе с добровольцами - Путин - РИА Новости Крым, 04.11.2022
В РФ мобилизовано 318 тысяч человек вместе с добровольцами - Путин
Количество россиян, мобилизованных для участия в военной специальной операции на Украине, достигло 318 тысяч благодаря участию добровольцев. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 04.11.2022
2022-11-04T16:13
2022-11-04T16:13
2022-11-04T16:13
частичная мобилизация
армия и флот
владимир путин (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/06/1124738175_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2d63126fa425cdab4a0bd307d2a50af4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости Крым. Количество россиян, мобилизованных для участия в военной специальной операции на Украине, достигло 318 тысяч благодаря участию добровольцев. Об этом заявил Президент России Владимир Путин во время церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому в Москве по случаю Дня народного единства.По его словам, 49 тыс. россиян из числа добровольцев направлены в ВС РФ для выполнения боевых задач, остальные проходят подготовку. Также президент подчеркнул, что семьи мобилизованных и добровольцев получат государственную поддержку.Ранее в Минобороны заявили, что все связанные с призывом на военную службу по частичной мобилизации мероприятия завершены, подготовка и вручение повесток также прекращаются. Отныне формировать подразделения Вооруженных сил РФ возможно только за счет добровольцев и контрактников.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/06/1124738175_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_047fb163faafa071c24f68f307f551cb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация, армия и флот, владимир путин (политик)
В РФ мобилизовано 318 тысяч человек вместе с добровольцами - Путин
Президент РФ заявил о росте числа добровольцев
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости Крым. Количество россиян, мобилизованных для участия в военной специальной операции на Украине, достигло 318 тысяч благодаря участию добровольцев. Об этом заявил Президент России Владимир Путин во время церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому в Москве по случаю Дня народного единства.
"Почему 318 тысяч? Потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается", — констатировал российский лидер.
По его словам, 49 тыс. россиян из числа добровольцев направлены в ВС РФ для выполнения боевых задач, остальные проходят подготовку. Также президент подчеркнул, что семьи мобилизованных и добровольцев получат государственную поддержку.
Ранее в Минобороны заявили
, что все связанные с призывом на военную службу по частичной мобилизации мероприятия завершены, подготовка и вручение повесток также прекращаются. Отныне формировать подразделения Вооруженных сил РФ возможно только за счет добровольцев и контрактников.