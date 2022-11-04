https://crimea.ria.ru/20221104/v-rf-mobilizovano-318-tysyach-chelovek-vmeste-s-dobrovoltsami---putin-1125236986.html

В РФ мобилизовано 318 тысяч человек вместе с добровольцами - Путин

В РФ мобилизовано 318 тысяч человек вместе с добровольцами - Путин - РИА Новости Крым, 04.11.2022

В РФ мобилизовано 318 тысяч человек вместе с добровольцами - Путин

Количество россиян, мобилизованных для участия в военной специальной операции на Украине, достигло 318 тысяч благодаря участию добровольцев. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 04.11.2022

2022-11-04T16:13

2022-11-04T16:13

2022-11-04T16:13

частичная мобилизация

армия и флот

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости Крым. Количество россиян, мобилизованных для участия в военной специальной операции на Украине, достигло 318 тысяч благодаря участию добровольцев. Об этом заявил Президент России Владимир Путин во время церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому в Москве по случаю Дня народного единства.По его словам, 49 тыс. россиян из числа добровольцев направлены в ВС РФ для выполнения боевых задач, остальные проходят подготовку. Также президент подчеркнул, что семьи мобилизованных и добровольцев получат государственную поддержку.Ранее в Минобороны заявили, что все связанные с призывом на военную службу по частичной мобилизации мероприятия завершены, подготовка и вручение повесток также прекращаются. Отныне формировать подразделения Вооруженных сил РФ возможно только за счет добровольцев и контрактников.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

частичная мобилизация, армия и флот, владимир путин (политик)