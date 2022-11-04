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ВСУ обстреляли село в Херсонской области, есть погибшие - РИА Новости Крым, 04.11.2022
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ВСУ обстреляли село в Херсонской области, есть погибшие
ВСУ обстреляли село в Херсонской области, есть погибшие - РИА Новости Крым, 04.11.2022
ВСУ обстреляли село в Херсонской области, есть погибшие
Один человек погиб, двое пострадали в результате обстрела села Забарино Херсонской области со стороны ВСУ, сообщает пресс-служба областного Минздрава. РИА Новости Крым, 04.11.2022
2022-11-04T11:37
2022-11-04T11:37
херсонская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Один человек погиб, двое пострадали в результате обстрела села Забарино Херсонской области со стороны ВСУ, сообщает пресс-служба областного Минздрава.Пациентов госпитализировали, им оказывают медицинскую помощь.По словам главы херсонского Минздрава Вадима Ильмиева, ВСУ продолжают наносить ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры: "Ни солдат, ни военной техники там нет. От рук боевиков ВСУ страдают гражданские", - констатировал он.22 октября власти Херсонщины призвали жителей правобережья срочно покинуть Херсон и переправиться на левый берег Днепра из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ.Для этого был организован централизованный вывоз людей через переправу, некоторые уезжали самостоятельно. Власти заявили, что всего планируют отселить до 70 тысяч человек.31 октября врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо заявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра.1 ноября, администрации Каховского района призвала жителей "незамедлительно покинуть населенный пункт" в связи с высоким уровнем военной угрозы. Отмечалось, что эвакуация проводится организованно автомобильным транспортом.
https://crimea.ria.ru/20221102/ukrainskie-voyska-vypustili-po-khersonu-24-rakety-iz-himars-1125205589.html
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херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ обстреляли село в Херсонской области, есть погибшие

Украинские боевики обстреляли село в Херсонской области, есть погибшие и раненые

11:37 04.11.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОбстрел села в Белгородской области
Обстрел села в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Один человек погиб, двое пострадали в результате обстрела села Забарино Херсонской области со стороны ВСУ, сообщает пресс-служба областного Минздрава.
"Сегодня рано утром украинские националисты нанесли ракетные удары по жилым домам села Забарино Голопристанского района. В результате обстрела один гражданский погиб, двое получили минно-взрывные травмы", - сказано в сообщении.
Пациентов госпитализировали, им оказывают медицинскую помощь.
По словам главы херсонского Минздрава Вадима Ильмиева, ВСУ продолжают наносить ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры: "Ни солдат, ни военной техники там нет. От рук боевиков ВСУ страдают гражданские", - констатировал он.
22 октября власти Херсонщины призвали жителей правобережья срочно покинуть Херсон и переправиться на левый берег Днепра из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ.
Для этого был организован централизованный вывоз людей через переправу, некоторые уезжали самостоятельно. Власти заявили, что всего планируют отселить до 70 тысяч человек.
31 октября врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо заявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра.
1 ноября, администрации Каховского района призвала жителей "незамедлительно покинуть населенный пункт" в связи с высоким уровнем военной угрозы. Отмечалось, что эвакуация проводится организованно автомобильным транспортом.
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