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ВС РФ отразили атаки украинских боевиков по трем фронтам — МО РФ - РИА Новости Крым, 04.11.2022
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ВС РФ отразили атаки украинских боевиков по трем фронтам — МО РФ
ВС РФ отразили атаки украинских боевиков по трем фронтам — МО РФ - РИА Новости Крым, 04.11.2022
ВС РФ отразили атаки украинских боевиков по трем фронтам — МО РФ
ВС РФ отразили атаки ВСУ по Купянскому, Красно-Лиманскому и Николаево-Криворожскому направлениям. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь... РИА Новости Крым, 04.11.2022
2022-11-04T15:35
2022-11-04T15:35
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
игорь конашенков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. ВС РФ отразили атаки ВСУ по Купянскому, Красно-Лиманскому и Николаево-Криворожскому направлениям. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.На Красно-Лиманском направлении противник пытался атаковать в направлениях Площанки и Червонопоповки ЛНР. Все атаки отражены. ВСУ потеряли более 90 военнослужащих убитыми и около 60 ранеными, четыре танка, шесть боевых бронированных машин и 12 автомобилей. На Николаево-Криворожском фронте уничтожено более 95 украинских военнослужащих, десять боевых бронированных машин и десять автомобилей различного назначения.Кроме того, российские военные за сутки поразили пять пунктов управления ВСУ, 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую сила и военную технику в 179-ти районах. В районе Николаева ракетным ударом поражен штаб одного из подразделений иностранных наемников.
https://crimea.ria.ru/20221104/vks-rf-razbili-tsekha-po-sboru-raketnykh-dvigateley-dlya-vsu--minoborony-1125236358.html
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), игорь конашенков
ВС РФ отразили атаки украинских боевиков по трем фронтам — МО РФ

Минобороны: атаки ВСУ по трем фронтам отражены

15:35 04.11.2022
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. ВС РФ отразили атаки ВСУ по Купянскому, Красно-Лиманскому и Николаево-Криворожскому направлениям. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении в результате активных действий российских войск сорваны попытки противника атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении Берестового Харьковской области и Куземовки ЛНР. Огнем российской артиллерии и армейской авиации противнику нанесено поражение. Подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи. Уничтожено более 110 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, пять пикапов, 14 бронеавтомобилей", - перечислил генерал-лейтенант.

На Красно-Лиманском направлении противник пытался атаковать в направлениях Площанки и Червонопоповки ЛНР. Все атаки отражены. ВСУ потеряли более 90 военнослужащих убитыми и около 60 ранеными, четыре танка, шесть боевых бронированных машин и 12 автомобилей. На Николаево-Криворожском фронте уничтожено более 95 украинских военнослужащих, десять боевых бронированных машин и десять автомобилей различного назначения.
Кроме того, российские военные за сутки поразили пять пунктов управления ВСУ, 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую сила и военную технику в 179-ти районах. В районе Николаева ракетным ударом поражен штаб одного из подразделений иностранных наемников.
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Заголовок открываемого материала
15:35ВС РФ отразили атаки украинских боевиков по трем фронтам — МО РФ
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