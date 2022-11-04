https://crimea.ria.ru/20221104/vs-rf-otrazili-ataki-ukrainskikh-boevikov-po-trem-frontam--mo-rf-1125236703.html

ВС РФ отразили атаки украинских боевиков по трем фронтам — МО РФ

ВС РФ отразили атаки украинских боевиков по трем фронтам — МО РФ - РИА Новости Крым, 04.11.2022

ВС РФ отразили атаки украинских боевиков по трем фронтам — МО РФ

ВС РФ отразили атаки ВСУ по Купянскому, Красно-Лиманскому и Николаево-Криворожскому направлениям. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь... РИА Новости Крым, 04.11.2022

2022-11-04T15:35

2022-11-04T15:35

2022-11-04T15:35

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

игорь конашенков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. ВС РФ отразили атаки ВСУ по Купянскому, Красно-Лиманскому и Николаево-Криворожскому направлениям. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.На Красно-Лиманском направлении противник пытался атаковать в направлениях Площанки и Червонопоповки ЛНР. Все атаки отражены. ВСУ потеряли более 90 военнослужащих убитыми и около 60 ранеными, четыре танка, шесть боевых бронированных машин и 12 автомобилей. На Николаево-Криворожском фронте уничтожено более 95 украинских военнослужащих, десять боевых бронированных машин и десять автомобилей различного назначения.Кроме того, российские военные за сутки поразили пять пунктов управления ВСУ, 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую сила и военную технику в 179-ти районах. В районе Николаева ракетным ударом поражен штаб одного из подразделений иностранных наемников.

https://crimea.ria.ru/20221104/vks-rf-razbili-tsekha-po-sboru-raketnykh-dvigateley-dlya-vsu--minoborony-1125236358.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), игорь конашенков