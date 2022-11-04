https://crimea.ria.ru/20221104/poezda-tavriya-pomenyali-raspisanie-iz-za-rabot-na-krymskom-mostu-1125236491.html

Поезда "Таврия" поменяли расписание из-за работ на Крымском мосту

Поезда "Таврия" поменяли расписание из-за работ на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 04.11.2022

Поезда "Таврия" поменяли расписание из-за работ на Крымском мосту

Поезда "Таврия", следующие по Крымскому мосту временно поменяли расписание из-за ремонтных работ на транспортном переходе. Об этом сообщает компания-перевозчик... РИА Новости Крым, 04.11.2022

2022-11-04T14:47

2022-11-04T14:47

2022-11-04T14:47

крымский мост

транспорт

железные дороги крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Поезда "Таврия", следующие по Крымскому мосту временно поменяли расписание из-за ремонтных работ на транспортном переходе. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".По данным перевозчика, поезд №7/8 Санкт-Петербург – Севастополь из Тамани будет отправляться в 00:33, стоянка на станциях Керчь-Южная Новый парк 01:00 – 01:03, Багерово 01:18 – 01:20, Семь Колодезей 01:57 – 01:59, Владиславовка 02:29 – 02:32. Состав Севастополь – Санкт-Петербург меняет время прибытия в Тамань – 00:31.Поезд №27/28 Москва – Симферополь из Тамани будет отправляться в 7:00, стоянка на станциях Керчь-Южная Новый парк 07:30 – 07:33, Семь Колодезей 08:24 – 08:26. Симферополь – Москва прибывает в Тамань в 22:23.Поезд №75/76 Омск – Симферополь прибывает на станцию Керчь-Южная Новый парк в 9:52, отправляется в 9:54. Симферополь – Омск изменяет расписание по станциям Багерово 07:23 – 07:25, Керчь-Южная Новый парк 07:42 – 07:49, прибытие в Тамань в 08:19.Поезд №91/92 Севастополь – Москва во Владиславовке в 02:20 – 02:30, Семь Колодезей 03:03 – 03:08, Багерово 03:51 – 03:55, Керчь-Южная Новый парк 04:13 – 04:31.,Поезд №141/142 Пермь – Симферополь на станцию Керчь-Южная Новый парк будет прибывать в 09:52, отправляться в 09:54. Для обратного поезда Симферополь – Пермь изменяется расписание по станциям Багерово 07:23 – 07:25 и Керчь-Южная Новый парк 07:42 – 07:49, прибытие в Тамань в 08:19.Поезд №165/166 Москва – Симферополь приходит на станцию Керчь-Южная Новый парк в 15:11, отправляться в 15:14.Поезд №169/170 Санкт-Петербург – Симферополь отправление из Тамани в 07:14, далее Керчь-Южная Новый парк 07:44 – 07:49, Багерово 08:05 – 08:07, Семь Колодезей 08:48 – 08:53, Владиславовка 09:34 – 09:37, Джанкой 11:07 – 11:32, прибытие в Симферополь в 12:50.Поезд №315/316 Адлер – Симферополь отправление из Тамани в 05:04, Керчь-Южная Новый парк 05:34 – 05:37, Багерово 05:53 – 06:07, Семь Колодезей 06:54 – 06:59, Владиславовка 07:32 – 07:37, Джанкой 09:12 – 09:52, прибытие в Симферополь в 11:19. Состав, следующий в обратном направлении под номером 315/16 прибывает в Тамань в 23:44.Поезд №425/426 Кисловодск – Симферополь прибывает на станцию Керчь-Южная Новый парк в 03:45, отправляется в 03:48, Симферополь – Кисловодск под тем же номером прибывает на станцию Тамань в 01:57.Ранее Минтранс предупредил о перерывах в движении автомобилей по Крымскому мосту из-за из-за технологических работ с 7 по 10 ноября.

крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, железные дороги крыма