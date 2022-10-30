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Главные события и заявления дня: 30 октября - РИА Новости Крым, 30.10.2022
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Главные события и заявления дня: 30 октября
Главные события и заявления дня: 30 октября - РИА Новости Крым, 30.10.2022
Главные события и заявления дня: 30 октября
Смертельная давка из-за Хэллоуина в Сеуле. В МАГАТЭ оценили вероятность появления "голубых касок" на ЗАЭС. Обстрелы ВСУ обесточили Энергодар. ВС РФ прорвали... РИА Новости Крым, 30.10.2022
2022-10-30T20:11
2022-10-30T20:11
главное за день
крым в истории: секреты, факты, фото
севастополь
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
запорожская область
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Смертельная давка из-за Хэллоуина в Сеуле. В МАГАТЭ оценили вероятность появления "голубых касок" на ЗАЭС. Обстрелы ВСУ обесточили Энергодар. ВС РФ прорвали оборону на южно-донецком направлении. В Минобороны раскрыли подробности массированной атаки дронов на Севастополь. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым. Смертельная давка в СеулеВ столице Южной Кореи Сеуле на праздновании Хэллоуина минувшей ночью погибли более полутораста человек, среди них четыре гражданки РФ. Пострадали более сотни, многие пережили в давке остановку сердца. Президент РФ Владимир Путин направил президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю глубокие соболезнования в связи с трагедией. В МАГАТЭ оценили вероятность появления "голубых касок" на ЗАЭСГлава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью итальянскому агентству Nova заявил, что привлечение миротворцев ООН на Запорожскую АЭС маловероятно, аргументировав это возможным влиянием на вопрос России. Обстрелы ВСУ обесточили Энергодар В результате обстрелов ВСУ Энергодар Запорожской области остался без электроснабжения. Об этом сообщил глава администрации города Александр Волга. "Сегодня боевики ВСУ нанесли удар по жизненно важной инфраструктуре и по линиям электропередачи Энергодара", – сообщил он. ВС РФ прорвали оборону ВСУ на южно-донецком направлении Штурмовые отряды ВС РФ в ходе наступления на южно-донецком направлении прорвали оборону ВСУ и вышли к окраинам села Павловка, об этом сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения российских войск уничтожили противника в районах населенных пунктов Новомихайловка и Владимировка Донецкой Народной Республики, а также овладели рядом опорных пунктов и господствующих высот", – уточнили в ведомстве, а также сообщили о потерях противника в ходе боев. В МО раскрыли подробности массированной атаки дронов на Севастополь В Минобороны России сообщили, что совершившие террористическую атаку на Севастополь беспилотники были запущены с побережья в районе Одессы, после чего двигались в зоне безопасности "зернового коридора". "Координаты движения одного из морских беспилотников указывают точку старта в морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море", – рассказали в МО. В ведомстве также поделились информацией от специалистов относительно того, откуда был осуществлен запуск одного из аппаратов. Отмена круиза на поезде "Крымский вояж" Круиз на поезде "Крымский вояж" отменили до Нового года. Об этом сообщили в пресс-службе оператора-перевозчика. В "Гранд Сервис Экспресс" уточнили, что поезда отменены на ближайшие три даты.
https://crimea.ria.ru/20221030/tragediya-v-seule-putin-vyrazil-soboleznovaniya-prezidentu-yuzhnoy-korei-1125160963.html
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главное за день, крым в истории: секреты, факты, фото, севастополь, министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, запорожская область, в мире
Главные события и заявления дня: 30 октября

Главные события и заявления воскресенья, 30 октября

20:11 30.10.2022
 
© РИА Новости . Andrey Stanavov / Перейти в фотобанкМоряк смотрит в бинокль на борту малого ракетного корабля (МРК) проекта 21631 "Орехово-Зуево" на учениях Черноморского флота и ЮВО в Крыму
Моряк смотрит в бинокль на борту малого ракетного корабля (МРК) проекта 21631 Орехово-Зуево на учениях Черноморского флота и ЮВО в Крыму - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости . Andrey Stanavov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Смертельная давка из-за Хэллоуина в Сеуле. В МАГАТЭ оценили вероятность появления "голубых касок" на ЗАЭС. Обстрелы ВСУ обесточили Энергодар. ВС РФ прорвали оборону на южно-донецком направлении. В Минобороны раскрыли подробности массированной атаки дронов на Севастополь.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Смертельная давка в Сеуле

В столице Южной Кореи Сеуле на праздновании Хэллоуина минувшей ночью погибли более полутораста человек, среди них четыре гражданки РФ. Пострадали более сотни, многие пережили в давке остановку сердца.
Президент РФ Владимир Путин направил президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю глубокие соболезнования в связи с трагедией.
В Сеуле во время празднования Хеллоуина в давке погибли более 150 человек - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
13:25
Трагедия в Сеуле: Путин выразил соболезнования президенту Южной Кореи

В МАГАТЭ оценили вероятность появления "голубых касок" на ЗАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью итальянскому агентству Nova заявил, что привлечение миротворцев ООН на Запорожскую АЭС маловероятно, аргументировав это возможным влиянием на вопрос России.

Обстрелы ВСУ обесточили Энергодар

В результате обстрелов ВСУ Энергодар Запорожской области остался без электроснабжения. Об этом сообщил глава администрации города Александр Волга.
"Сегодня боевики ВСУ нанесли удар по жизненно важной инфраструктуре и по линиям электропередачи Энергодара", – сообщил он.

ВС РФ прорвали оборону ВСУ на южно-донецком направлении

Штурмовые отряды ВС РФ в ходе наступления на южно-донецком направлении прорвали оборону ВСУ и вышли к окраинам села Павловка, об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения российских войск уничтожили противника в районах населенных пунктов Новомихайловка и Владимировка Донецкой Народной Республики, а также овладели рядом опорных пунктов и господствующих высот", – уточнили в ведомстве, а также сообщили о потерях противника в ходе боев.
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
12:59
Почему ВС РФ стали лучше сбивать ракеты HIMARS – эксперт

В МО раскрыли подробности массированной атаки дронов на Севастополь

В Минобороны России сообщили, что совершившие террористическую атаку на Севастополь беспилотники были запущены с побережья в районе Одессы, после чего двигались в зоне безопасности "зернового коридора".
"Координаты движения одного из морских беспилотников указывают точку старта в морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море", – рассказали в МО.
В ведомстве также поделились информацией от специалистов относительно того, откуда был осуществлен запуск одного из аппаратов.
Учения ВМФ России в Черном море - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
17:13
"Беспилотный террор" Севастополя: эксперт оценил угрозы

Отмена круиза на поезде "Крымский вояж"

Круиз на поезде "Крымский вояж" отменили до Нового года. Об этом сообщили в пресс-службе оператора-перевозчика. В "Гранд Сервис Экспресс" уточнили, что поезда отменены на ближайшие три даты.
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20:11Главные события и заявления дня: 30 октября
19:44Ребенка травят в школе: как распознать и что делать
19:12Крыму необходимо менять технологию потребления воды – ученый
18:48Парфюмер Chanel рос и учился в Крыму
18:04Погода в Крыму в начале ноября – прогноз на неделю от ФОБОС
17:37Первым обнаружил беспилотник: в Севастополе матрос представлен к награде
17:13"Беспилотный террор" Севастополя: эксперт оценил угрозы
16:49Поездки в Крым подешевели на четверть
16:23Атаковавшие Севастополь беспилотники запустили в "зерновом коридоре" – МО
16:03Потери ВСУ исчисляются сотнями: российское военные отбили все атаки
15:29Лавров высказался о "ядерной" Польше
15:21Штурмовики ВС РФ прорвали оборону противника на южно-донецком направлении
15:00ВС РФ разгромили центр подготовки сил спецопераций ВСУ под Николаевом
14:27"Голубые каски" на ЗАЭС: Гросси оценил вероятность
14:03Круиз на поезде "Крымский вояж" отменили до Нового года
13:46В очереди на паромы в Крым стоят 600 грузовиков
13:25Трагедия в Сеуле: Путин выразил соболезнования президенту Южной Кореи
12:59Почему ВС РФ стали лучше сбивать ракеты HIMARS – эксперт
12:38Керченская паромная переправа: обстановка в воскресенье
12:02Энергодар обесточен после обстрелов ВСУ
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