https://crimea.ria.ru/20221030/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-30-oktyabrya-1125166074.html

Главные события и заявления дня: 30 октября

Главные события и заявления дня: 30 октября - РИА Новости Крым, 30.10.2022

Главные события и заявления дня: 30 октября

Смертельная давка из-за Хэллоуина в Сеуле. В МАГАТЭ оценили вероятность появления "голубых касок" на ЗАЭС. Обстрелы ВСУ обесточили Энергодар. ВС РФ прорвали... РИА Новости Крым, 30.10.2022

2022-10-30T20:11

2022-10-30T20:11

2022-10-30T20:11

главное за день

крым в истории: секреты, факты, фото

севастополь

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

запорожская область

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111726/29/1117262915_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_dec5d5c3a5f375914391afb1dc11adae.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Смертельная давка из-за Хэллоуина в Сеуле. В МАГАТЭ оценили вероятность появления "голубых касок" на ЗАЭС. Обстрелы ВСУ обесточили Энергодар. ВС РФ прорвали оборону на южно-донецком направлении. В Минобороны раскрыли подробности массированной атаки дронов на Севастополь. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым. Смертельная давка в СеулеВ столице Южной Кореи Сеуле на праздновании Хэллоуина минувшей ночью погибли более полутораста человек, среди них четыре гражданки РФ. Пострадали более сотни, многие пережили в давке остановку сердца. Президент РФ Владимир Путин направил президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю глубокие соболезнования в связи с трагедией. В МАГАТЭ оценили вероятность появления "голубых касок" на ЗАЭСГлава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью итальянскому агентству Nova заявил, что привлечение миротворцев ООН на Запорожскую АЭС маловероятно, аргументировав это возможным влиянием на вопрос России. Обстрелы ВСУ обесточили Энергодар В результате обстрелов ВСУ Энергодар Запорожской области остался без электроснабжения. Об этом сообщил глава администрации города Александр Волга. "Сегодня боевики ВСУ нанесли удар по жизненно важной инфраструктуре и по линиям электропередачи Энергодара", – сообщил он. ВС РФ прорвали оборону ВСУ на южно-донецком направлении Штурмовые отряды ВС РФ в ходе наступления на южно-донецком направлении прорвали оборону ВСУ и вышли к окраинам села Павловка, об этом сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения российских войск уничтожили противника в районах населенных пунктов Новомихайловка и Владимировка Донецкой Народной Республики, а также овладели рядом опорных пунктов и господствующих высот", – уточнили в ведомстве, а также сообщили о потерях противника в ходе боев. В МО раскрыли подробности массированной атаки дронов на Севастополь В Минобороны России сообщили, что совершившие террористическую атаку на Севастополь беспилотники были запущены с побережья в районе Одессы, после чего двигались в зоне безопасности "зернового коридора". "Координаты движения одного из морских беспилотников указывают точку старта в морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море", – рассказали в МО. В ведомстве также поделились информацией от специалистов относительно того, откуда был осуществлен запуск одного из аппаратов. Отмена круиза на поезде "Крымский вояж" Круиз на поезде "Крымский вояж" отменили до Нового года. Об этом сообщили в пресс-службе оператора-перевозчика. В "Гранд Сервис Экспресс" уточнили, что поезда отменены на ближайшие три даты.

https://crimea.ria.ru/20221030/tragediya-v-seule-putin-vyrazil-soboleznovaniya-prezidentu-yuzhnoy-korei-1125160963.html

https://crimea.ria.ru/20221030/pochemu-vs-rf-stali-luchshe-sbivat-rakety-himars--ekspert-1125160509.html

https://crimea.ria.ru/20221030/bespilotnyy-terror-sevastopolya-ekspert-otsenil-ugrozy-1125163337.html

севастополь

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, крым в истории: секреты, факты, фото, севастополь, министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, запорожская область, в мире