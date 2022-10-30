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Штурмовики ВС РФ прорвали оборону противника на южно-донецком направлении - РИА Новости Крым, 30.10.2022
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Штурмовики ВС РФ прорвали оборону противника на южно-донецком направлении
Штурмовики ВС РФ прорвали оборону противника на южно-донецком направлении - РИА Новости Крым, 30.10.2022
Штурмовики ВС РФ прорвали оборону противника на южно-донецком направлении
В ходе наступления на южно-донецком направлении российские штурмовые отряды продвинулись вглубь обороны украинских войск более чем на три километра и вышли к... РИА Новости Крым, 30.10.2022
2022-10-30T15:21
2022-10-30T15:21
донецкая народная республика (днр)
специальная военная операция рф на украине
армия и флот
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В ходе наступления на южно-донецком направлении российские штурмовые отряды продвинулись вглубь обороны украинских войск более чем на три километра и вышли к окраинам села Павловка. Об этом сообщили в Минобороны России.В результате уничтожено более 100 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов. Захвачен один украинский танк. Шесть украинских военнослужащих сдались в плен.
https://crimea.ria.ru/20221028/sotni-pogibshikh-v-mo-nazvali-poteri-vsu-pri-popytke-nastupleniya-1125139386.html
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донецкая народная республика (днр), специальная военная операция рф на украине, армия и флот, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины)
Штурмовики ВС РФ прорвали оборону противника на южно-донецком направлении

Наступление в ДНР: российские военные вышли к окраинам села Павловки

15:21 30.10.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРазведчики производят разведку местности на линии боевого соприкосновения
Разведчики производят разведку местности на линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В ходе наступления на южно-донецком направлении российские штурмовые отряды продвинулись вглубь обороны украинских войск более чем на три километра и вышли к окраинам села Павловка. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Подразделения российских войск в ходе наступательных действий уничтожили противника в районах населенных пунктов Новомихайловка и Владимировка Донецкой Народной Республики, а также овладели рядом опорных пунктов и господствующих высот", - добавили в ведомстве.
В результате уничтожено более 100 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов. Захвачен один украинский танк. Шесть украинских военнослужащих сдались в плен.
Работа артиллеристов ЮВО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 14:34
Сотни погибших: в МО назвали потери ВСУ при попытке наступления
 
Донецкая Народная Республика (ДНР)Специальная военная операция РФ на УкраинеАрмия и флотМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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