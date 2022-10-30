https://crimea.ria.ru/20221030/shturmoviki-vs-rf-prorvali-oboronu-protivnika-na-yuzhno-donetskom-napravlenii-1125162609.html

Штурмовики ВС РФ прорвали оборону противника на южно-донецком направлении

Штурмовики ВС РФ прорвали оборону противника на южно-донецком направлении - РИА Новости Крым, 30.10.2022

Штурмовики ВС РФ прорвали оборону противника на южно-донецком направлении

В ходе наступления на южно-донецком направлении российские штурмовые отряды продвинулись вглубь обороны украинских войск более чем на три километра и вышли к... РИА Новости Крым, 30.10.2022

2022-10-30T15:21

2022-10-30T15:21

2022-10-30T15:21

донецкая народная республика (днр)

специальная военная операция рф на украине

армия и флот

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В ходе наступления на южно-донецком направлении российские штурмовые отряды продвинулись вглубь обороны украинских войск более чем на три километра и вышли к окраинам села Павловка. Об этом сообщили в Минобороны России.В результате уничтожено более 100 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов. Захвачен один украинский танк. Шесть украинских военнослужащих сдались в плен.

https://crimea.ria.ru/20221028/sotni-pogibshikh-v-mo-nazvali-poteri-vsu-pri-popytke-nastupleniya-1125139386.html

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донецкая народная республика (днр), специальная военная операция рф на украине, армия и флот, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины)