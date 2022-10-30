https://crimea.ria.ru/20221030/shturmoviki-vs-rf-prorvali-oboronu-protivnika-na-yuzhno-donetskom-napravlenii-1125162609.html
Штурмовики ВС РФ прорвали оборону противника на южно-донецком направлении
Штурмовики ВС РФ прорвали оборону противника на южно-донецком направлении - РИА Новости Крым, 30.10.2022
Штурмовики ВС РФ прорвали оборону противника на южно-донецком направлении
В ходе наступления на южно-донецком направлении российские штурмовые отряды продвинулись вглубь обороны украинских войск более чем на три километра и вышли к... РИА Новости Крым, 30.10.2022
2022-10-30T15:21
2022-10-30T15:21
2022-10-30T15:21
донецкая народная республика (днр)
специальная военная операция рф на украине
армия и флот
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В ходе наступления на южно-донецком направлении российские штурмовые отряды продвинулись вглубь обороны украинских войск более чем на три километра и вышли к окраинам села Павловка. Об этом сообщили в Минобороны России.В результате уничтожено более 100 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов. Захвачен один украинский танк. Шесть украинских военнослужащих сдались в плен.
https://crimea.ria.ru/20221028/sotni-pogibshikh-v-mo-nazvali-poteri-vsu-pri-popytke-nastupleniya-1125139386.html
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), специальная военная операция рф на украине, армия и флот, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины)
Штурмовики ВС РФ прорвали оборону противника на южно-донецком направлении
Наступление в ДНР: российские военные вышли к окраинам села Павловки