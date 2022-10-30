https://crimea.ria.ru/20221030/golubye-kaski-na-zaes-grossi-otsenil-veroyatnost-1125161718.html

"Голубые каски" на ЗАЭС: Гросси оценил вероятность

"Голубые каски" на ЗАЭС: Гросси оценил вероятность - РИА Новости Крым, 30.10.2022

"Голубые каски" на ЗАЭС: Гросси оценил вероятность

Привлечение миротворцев ООН на Запорожскую АЭС маловероятно. Об этом в интервью итальянскому агентству Nova заявил глава Международного агентства по атомной... РИА Новости Крым, 30.10.2022

2022-10-30T14:27

2022-10-30T14:27

2022-10-30T14:27

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

магатэ

в мире

украина

российская федерация (россия, рф)

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Привлечение миротворцев ООН на Запорожскую АЭС маловероятно. Об этом в интервью итальянскому агентству Nova заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.Энергодар обесточен после обстрелов ВСУ >>По его словам, МАГАТЭ достигло определенного прогресса в переговорах со сторонами конфликта в отношении обеспечения безопасности в зоне ЗАЭС, однако "последнее решение еще не принято". Что же касается прибытия на объект "голубых касок", то, по мнению Гросси, это маловероятно. Ранее Гросси заявил о том, что темпы создания защитной зоны вокруг Запорожской АЭС не достаточно быстрые и он "очень расстроен этим". Перед этим российская сторона передала свои замечания относительно идеи создания защитной зоны вокруг ЗАЭС. Тогда постпред РФ при МАГАТЭ Михаил Ульянов подчеркнул, в отличие от Москвы, Киев никак не отреагировал на предложение МАГАТЭ создать зону защиты ядерной и физической ядерной безопасности. "Сам Гросси настроен очень решительно продвигать эту мысль, но все зависит от украинской стороны", – отметил постпред. 29 октября украинский десант в очередной раз предпринял попытку высадиться в районе Запорожской АЭС с целью захвата станции.

https://crimea.ria.ru/20221005/v-mid-rossii-raskryli-detali-vizita-glavy-magate-v-moskvu-1124724703.html

https://crimea.ria.ru/20220902/grossi-zayavil-o-neodnokratnom-narushenii-fizicheskoy-tselostnosti-zaes-1124379201.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

украина

российская федерация (россия, рф)

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, магатэ, в мире, украина, российская федерация (россия, рф), специальная военная операция рф на украине