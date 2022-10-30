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"Голубые каски" на ЗАЭС: Гросси оценил вероятность - РИА Новости Крым, 30.10.2022
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"Голубые каски" на ЗАЭС: Гросси оценил вероятность
"Голубые каски" на ЗАЭС: Гросси оценил вероятность - РИА Новости Крым, 30.10.2022
"Голубые каски" на ЗАЭС: Гросси оценил вероятность
Привлечение миротворцев ООН на Запорожскую АЭС маловероятно. Об этом в интервью итальянскому агентству Nova заявил глава Международного агентства по атомной... РИА Новости Крым, 30.10.2022
2022-10-30T14:27
2022-10-30T14:27
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
магатэ
в мире
украина
российская федерация (россия, рф)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Привлечение миротворцев ООН на Запорожскую АЭС маловероятно. Об этом в интервью итальянскому агентству Nova заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.Энергодар обесточен после обстрелов ВСУ &gt;&gt;По его словам, МАГАТЭ достигло определенного прогресса в переговорах со сторонами конфликта в отношении обеспечения безопасности в зоне ЗАЭС, однако "последнее решение еще не принято". Что же касается прибытия на объект "голубых касок", то, по мнению Гросси, это маловероятно. Ранее Гросси заявил о том, что темпы создания защитной зоны вокруг Запорожской АЭС не достаточно быстрые и он "очень расстроен этим". Перед этим российская сторона передала свои замечания относительно идеи создания защитной зоны вокруг ЗАЭС. Тогда постпред РФ при МАГАТЭ Михаил Ульянов подчеркнул, в отличие от Москвы, Киев никак не отреагировал на предложение МАГАТЭ создать зону защиты ядерной и физической ядерной безопасности. "Сам Гросси настроен очень решительно продвигать эту мысль, но все зависит от украинской стороны", – отметил постпред. 29 октября украинский десант в очередной раз предпринял попытку высадиться в районе Запорожской АЭС с целью захвата станции.
https://crimea.ria.ru/20221005/v-mid-rossii-raskryli-detali-vizita-glavy-magate-v-moskvu-1124724703.html
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заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, магатэ, в мире, украина, российская федерация (россия, рф), специальная военная операция рф на украине
"Голубые каски" на ЗАЭС: Гросси оценил вероятность

Глава МАГАТЭ Гросси: привлечение миротворцев ООН на ЗАЭС маловероятно

14:27 30.10.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории Запорожской атомной электростанции.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории Запорожской атомной электростанции. - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Привлечение миротворцев ООН на Запорожскую АЭС маловероятно. Об этом в интервью итальянскому агентству Nova заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
Энергодар обесточен после обстрелов ВСУ >>
По его словам, МАГАТЭ достигло определенного прогресса в переговорах со сторонами конфликта в отношении обеспечения безопасности в зоне ЗАЭС, однако "последнее решение еще не принято". Что же касается прибытия на объект "голубых касок", то, по мнению Гросси, это маловероятно.

"Для привлечения ООН необходимо прохождение в Совете Безопасности, где Россия имеет право вето: в настоящее время, я считаю, что это маловероятно", – сказал Гросси. Он добавил также, что считает ценным "то пространство, которое МАГАТЭ имело возможность получить для своей работы на объекте".

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 17:11
В МИД России раскрыли детали визита главы МАГАТЭ в Москву
Ранее Гросси заявил о том, что темпы создания защитной зоны вокруг Запорожской АЭС не достаточно быстрые и он "очень расстроен этим". Перед этим российская сторона передала свои замечания относительно идеи создания защитной зоны вокруг ЗАЭС. Тогда постпред РФ при МАГАТЭ Михаил Ульянов подчеркнул, в отличие от Москвы, Киев никак не отреагировал на предложение МАГАТЭ создать зону защиты ядерной и физической ядерной безопасности.
"Сам Гросси настроен очень решительно продвигать эту мысль, но все зависит от украинской стороны", – отметил постпред.
29 октября украинский десант в очередной раз предпринял попытку высадиться в районе Запорожской АЭС с целью захвата станции.
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 12:12
Гросси заявил о неоднократном нарушении физической целостности ЗАЭС
 
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