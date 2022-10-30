"Голубые каски" на ЗАЭС: Гросси оценил вероятность
Глава МАГАТЭ Гросси: привлечение миротворцев ООН на ЗАЭС маловероятно
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории Запорожской атомной электростанции.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Привлечение миротворцев ООН на Запорожскую АЭС маловероятно. Об этом в интервью итальянскому агентству Nova заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
По его словам, МАГАТЭ достигло определенного прогресса в переговорах со сторонами конфликта в отношении обеспечения безопасности в зоне ЗАЭС, однако "последнее решение еще не принято". Что же касается прибытия на объект "голубых касок", то, по мнению Гросси, это маловероятно.
"Для привлечения ООН необходимо прохождение в Совете Безопасности, где Россия имеет право вето: в настоящее время, я считаю, что это маловероятно", – сказал Гросси. Он добавил также, что считает ценным "то пространство, которое МАГАТЭ имело возможность получить для своей работы на объекте".
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Ранее Гросси заявил о том, что темпы создания защитной зоны вокруг Запорожской АЭС не достаточно быстрые и он "очень расстроен этим". Перед этим российская сторона передала свои замечания относительно идеи создания защитной зоны вокруг ЗАЭС. Тогда постпред РФ при МАГАТЭ Михаил Ульянов подчеркнул, в отличие от Москвы, Киев никак не отреагировал на предложение МАГАТЭ создать зону защиты ядерной и физической ядерной безопасности.
"Сам Гросси настроен очень решительно продвигать эту мысль, но все зависит от украинской стороны", – отметил постпред.
29 октября украинский десант в очередной раз предпринял попытку высадиться в районе Запорожской АЭС с целью захвата станции.
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