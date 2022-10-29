https://crimea.ria.ru/20221029/desant-vsu-snova-popytalsya-vysaditsya-v-rayone-zaporozhskoy-aes--vlasti-1125150742.html
Десант ВСУ снова попытался высадиться в районе Запорожской АЭС – власти
Десант ВСУ снова попытался высадиться в районе Запорожской АЭС – власти - РИА Новости Крым, 29.10.2022
Десант ВСУ снова попытался высадиться в районе Запорожской АЭС – власти
Рано утром в субботу украинский десант предпринял очередную попытку высадиться в Энергодаре в районе Запорожской атомной электростанции, сообщил председатель... РИА Новости Крым, 29.10.2022
2022-10-29T11:17
2022-10-29T11:17
2022-10-29T11:17
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Рано утром в субботу украинский десант предпринял очередную попытку высадиться в Энергодаре в районе Запорожской атомной электростанции, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Ранее боевики ВСУ неоднократно пытались десантироваться в Энергодаре с целью захвата Запорожской АЭС. Все атаки украинского десанта были отбиты.В субботу Владимир Рогов сообщил о ликвидации в Запорожской области группы воевавших на стороне ВСУ боевиков, выходцев из Чечни, а также Польши и Грузии.
https://crimea.ria.ru/20221029/v-zaporozhskoy-oblasti-likvidirovali-boevikov-voevavshikh-na-storone-vsu-1125148773.html
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, всу (вооруженные силы украины)
Десант ВСУ снова попытался высадиться в районе Запорожской АЭС – власти
Рогов: украинские боевики снова попытались высадиться в районе Запорожской АЭС