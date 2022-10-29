https://crimea.ria.ru/20221029/v-zaporozhskoy-oblasti-likvidirovali-boevikov-voevavshikh-na-storone-vsu-1125148773.html

В Запорожской области ликвидировали боевиков, воевавших на стороне ВСУ

В Запорожской области ликвидировали боевиков, воевавших на стороне ВСУ - РИА Новости Крым, 29.10.2022

В Запорожской области ликвидировали боевиков, воевавших на стороне ВСУ

В Запорожской области ликвидировали группу боевиков, выходцев из Чечни, воевавших на стороне ВСУ. Об этом РИА Новости заявил председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости Крым, 29.10.2022

2022-10-29T09:55

2022-10-29T09:55

2022-10-29T10:03

запорожская область

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В Запорожской области ликвидировали группу боевиков, выходцев из Чечни, воевавших на стороне ВСУ. Об этом РИА Новости заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.По его словам, среди наемников в Запорожье оказалось много выходцев из Польши и Грузии.По последним данным освобождено более 70% территории Запорожской области. Под контролем украинских войск остается областной центр, город Запорожье.

запорожская область

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, всу (вооруженные силы украины)