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В Запорожской области ликвидировали боевиков, воевавших на стороне ВСУ - РИА Новости Крым, 29.10.2022
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В Запорожской области ликвидировали боевиков, воевавших на стороне ВСУ
В Запорожской области ликвидировали боевиков, воевавших на стороне ВСУ - РИА Новости Крым, 29.10.2022
В Запорожской области ликвидировали боевиков, воевавших на стороне ВСУ
В Запорожской области ликвидировали группу боевиков, выходцев из Чечни, воевавших на стороне ВСУ. Об этом РИА Новости заявил председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости Крым, 29.10.2022
2022-10-29T09:55
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запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В Запорожской области ликвидировали группу боевиков, выходцев из Чечни, воевавших на стороне ВСУ. Об этом РИА Новости заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.По его словам, среди наемников в Запорожье оказалось много выходцев из Польши и Грузии.По последним данным освобождено более 70% территории Запорожской области. Под контролем украинских войск остается областной центр, город Запорожье.
запорожская область
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запорожская область, всу (вооруженные силы украины)
В Запорожской области ликвидировали боевиков, воевавших на стороне ВСУ

Власти Запорожской области заявили о ликвидации чеченских боевиков, воевавших за ВСУ

09:55 29.10.2022 (обновлено: 10:03 29.10.2022)
 
© DANIEL LEALУкраинский военный держит противотанковое оружие "Джавелин". Фото AFP
Украинский военный держит противотанковое оружие Джавелин. Фото AFP
© DANIEL LEAL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В Запорожской области ликвидировали группу боевиков, выходцев из Чечни, воевавших на стороне ВСУ. Об этом РИА Новости заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"В Запорожье при нанесении точечного удара по военным объектам была уничтожена группа чеченских боевиков, выходцев из преступных террористических банд", — сказал Рогов.
По его словам, среди наемников в Запорожье оказалось много выходцев из Польши и Грузии.
По последним данным освобождено более 70% территории Запорожской области. Под контролем украинских войск остается областной центр, город Запорожье.
 
Запорожская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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