Энергодар обесточен после обстрелов ВСУ
В результате обстрелов ВСУ Энергодар остался без электроснабжения
12:02 30.10.2022 (обновлено: 12:14 30.10.2022)
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоЛЭП
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В результате обстрелов ВСУ город Энергодар Запорожской области остался без электроснабжения. Об этом сообщил глава администрации города Александр Волга.
"Сегодня боевики ВСУ нанесли удар по жизненно важной инфраструктуре и по линиям электропередачи Энергодара. Аварийные бригады уже работают. Идет переключение на запасные линии. В ближайшее время электроснабжение в городе будет восстановлено. Ситуация под контролем", - написал он в Telegram.
Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар, окрестные сила и территорию Запорожской АЭС, которая расположена рядом с городом .
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Как сообщал ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, 19 октября ВСУ предприняли попытку захватить ЗАЭС группой десанта. В результате украинские войска потеряли более 90 военнослужащих убитыми и 14 лодок.
ВС РФ неоднократно предотвращали попытки ВСУ прорвать линию фронта, в том числе с помощью десанта.
Как заявил директор концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа, говорить о перезапуске энергоблоков Запорожской атомной электростанции преждевременно, поскольку бесперебойное энергоснабжение из-за обстрелов со стороны Украины не обеспечено.