https://crimea.ria.ru/20221030/energodar-obestochen-posle-obstrelov-vsu-1125159849.html

Энергодар обесточен после обстрелов ВСУ

Энергодар обесточен после обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 30.10.2022

Энергодар обесточен после обстрелов ВСУ

В результате обстрелов ВСУ город Энергодар Запорожской области остался без электроснабжения. Об этом сообщил глава администрации города Александр Волга. РИА Новости Крым, 30.10.2022

2022-10-30T12:02

2022-10-30T12:02

2022-10-30T12:14

запорожская область

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

военное положение в новых регионах россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В результате обстрелов ВСУ город Энергодар Запорожской области остался без электроснабжения. Об этом сообщил глава администрации города Александр Волга.Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар, окрестные сила и территорию Запорожской АЭС, которая расположена рядом с городом .Как сообщал ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, 19 октября ВСУ предприняли попытку захватить ЗАЭС группой десанта. В результате украинские войска потеряли более 90 военнослужащих убитыми и 14 лодок.ВС РФ неоднократно предотвращали попытки ВСУ прорвать линию фронта, в том числе с помощью десанта.Как заявил директор концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа, говорить о перезапуске энергоблоков Запорожской атомной электростанции преждевременно, поскольку бесперебойное энергоснабжение из-за обстрелов со стороны Украины не обеспечено.

https://crimea.ria.ru/20221025/zaporozhskaya-aes-chto-budet-esli-dambu-vzorvut-1125058711.html

запорожская область

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запорожская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия, военное положение в новых регионах россии