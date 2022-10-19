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Названы потери ВСУ при попытке захватить Запорожскую АЭС - РИА Новости Крым, 19.10.2022
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Названы потери ВСУ при попытке захватить Запорожскую АЭС
Названы потери ВСУ при попытке захватить Запорожскую АЭС - РИА Новости Крым, 19.10.2022
Названы потери ВСУ при попытке захватить Запорожскую АЭС
Потери вооруженных сил Украины при попытке захватить Запорожскую атомную электростанцию составили более 90 военнослужащих и 14 лодок, сообщил официальный... РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-19T14:05
2022-10-19T14:05
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины при попытке захватить Запорожскую атомную электростанцию составили более 90 военнослужащих и 14 лодок, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.По его словам, 19 октября около 4 утра противник силами до двух рот предпринял очередную попытку высадки десанта на левый берег Каховского водохранилища и захвата территории атомной станции.Кроме того, в течение суток артиллерия ВСУ выпустила 13 снарядов по северной окраине Энергодара и территории, прилегающей к атомной станции. Удары наносились из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области, подконтрольного ВСУ. Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены, отметил представитель МО РФ.
https://crimea.ria.ru/20221018/k-zaes-pytalis-prorvatsya-okolo-sotni-diversantov-za-dva-dnya--rogov-1124949284.html
заэс (запорожская атомная электростанция)
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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
Названы потери ВСУ при попытке захватить Запорожскую АЭС

МО РФ: противник потерял более 90 человек при попытке захватить Запорожскую АЭС

14:05 19.10.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВид на Каховское водохранилище в Энергодаре.
Вид на Каховское водохранилище в Энергодаре. - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины при попытке захватить Запорожскую атомную электростанцию составили более 90 военнослужащих и 14 лодок, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По его словам, 19 октября около 4 утра противник силами до двух рот предпринял очередную попытку высадки десанта на левый берег Каховского водохранилища и захвата территории атомной станции.
"Для десанта были задействованы 37 лодок и катеров с военнослужащими ВСУ, в том числе 12 тяжелого и 25 легкого типов. В результате активных действий российских войск, охранявших внешний периметр Запорожской АЭС, десант противника уничтожен. Потери ВСУ составили более 90 украинских военнослужащих и 14 лодок. Остатки десанта артиллерийским огнем были рассеяны в акватории Каховского водохранилища", – сказал Конашенков на брифинге в среду.
Кроме того, в течение суток артиллерия ВСУ выпустила 13 снарядов по северной окраине Энергодара и территории, прилегающей к атомной станции. Удары наносились из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области, подконтрольного ВСУ. Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены, отметил представитель МО РФ.
Наблюдательный пункт на берегу Днепра в окрестностях Энергодара. - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
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