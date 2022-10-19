https://crimea.ria.ru/20221019/nazvany-poteri-vsu-pri-popytke-zakhvatit-zaporozhskuyu-aes-1124976612.html

Названы потери ВСУ при попытке захватить Запорожскую АЭС

Названы потери ВСУ при попытке захватить Запорожскую АЭС - РИА Новости Крым, 19.10.2022

Названы потери ВСУ при попытке захватить Запорожскую АЭС

Потери вооруженных сил Украины при попытке захватить Запорожскую атомную электростанцию составили более 90 военнослужащих и 14 лодок, сообщил официальный... РИА Новости Крым, 19.10.2022

2022-10-19T14:05

2022-10-19T14:05

2022-10-19T14:05

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины при попытке захватить Запорожскую атомную электростанцию составили более 90 военнослужащих и 14 лодок, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.По его словам, 19 октября около 4 утра противник силами до двух рот предпринял очередную попытку высадки десанта на левый берег Каховского водохранилища и захвата территории атомной станции.Кроме того, в течение суток артиллерия ВСУ выпустила 13 снарядов по северной окраине Энергодара и территории, прилегающей к атомной станции. Удары наносились из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области, подконтрольного ВСУ. Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены, отметил представитель МО РФ.

https://crimea.ria.ru/20221018/k-zaes-pytalis-prorvatsya-okolo-sotni-diversantov-za-dva-dnya--rogov-1124949284.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф