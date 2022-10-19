https://crimea.ria.ru/20221019/nazvany-poteri-vsu-pri-popytke-zakhvatit-zaporozhskuyu-aes-1124976612.html
Названы потери ВСУ при попытке захватить Запорожскую АЭС
Названы потери ВСУ при попытке захватить Запорожскую АЭС - РИА Новости Крым, 19.10.2022
Названы потери ВСУ при попытке захватить Запорожскую АЭС
Потери вооруженных сил Украины при попытке захватить Запорожскую атомную электростанцию составили более 90 военнослужащих и 14 лодок, сообщил официальный... РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-19T14:05
2022-10-19T14:05
2022-10-19T14:05
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/13/1124976495_0:174:3024:1875_1920x0_80_0_0_d038794c1bbe559e0fa4753dbfbce112.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины при попытке захватить Запорожскую атомную электростанцию составили более 90 военнослужащих и 14 лодок, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.По его словам, 19 октября около 4 утра противник силами до двух рот предпринял очередную попытку высадки десанта на левый берег Каховского водохранилища и захвата территории атомной станции.Кроме того, в течение суток артиллерия ВСУ выпустила 13 снарядов по северной окраине Энергодара и территории, прилегающей к атомной станции. Удары наносились из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области, подконтрольного ВСУ. Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены, отметил представитель МО РФ.
https://crimea.ria.ru/20221018/k-zaes-pytalis-prorvatsya-okolo-sotni-diversantov-za-dva-dnya--rogov-1124949284.html
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/13/1124976495_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_6983a1a16f4e40aae79b1c38315b1748.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
Названы потери ВСУ при попытке захватить Запорожскую АЭС
МО РФ: противник потерял более 90 человек при попытке захватить Запорожскую АЭС