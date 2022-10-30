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Давка в Сеуле: что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 30.10.2022
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Давка в Сеуле: что известно к этому часу
Давка в Сеуле: что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 30.10.2022
Давка в Сеуле: что известно к этому часу
В столице Южной Кореи Сеуле на праздновании Хэллоуина минувшей ночью погибли более полутораста человек, среди них три гражданки РФ. Об этом РИА Новости сообщили РИА Новости Крым, 30.10.2022
2022-10-30T09:32
2022-10-30T09:37
в мире
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В столице Южной Кореи Сеуле на праздновании Хэллоуина минувшей ночью погибли более полутораста человек, среди них три гражданки РФ. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве России в ЮК. Трагедия произошла в районе Итхэвон, известном вечеринками по случаю приближающегося Хэллоуина. По сообщениям очевидцев, давка началась накануне после 22 часов в узком переулке шириной около 4 метров, с уклоном и неровностями, горами мусора и "чем-то скользким", разлитым на дороге. Местное телевидение со ссылкой на источник сообщало, что, несмотря на давку и панику, люди в районе Итхэвон продолжали скапливаться. Заявки о без вести пропавших стали принимать только к 5 утра. Власти Сеула разослали экстренное сообщение, призвав всех, кто еще находится в районе инцидента, разойтись по домам. Причины давки официально еще не озвучивались, но известны предварительные цифры, характеризующие масштаб трагедии. Предварительно, погиб 151 человек, из них 19 иностранцев, в том числе три россиянкиЕще как минимум 82 человека пострадали. Большинство из них (около 50) перенесли остановку сердца, им понадобилась сердечно-легочная реанимация, передает южнокорейское агентство Ренхап. По данным СМИ, сотрудники экстренных служб получили более 80 звонков от людей, которые жаловались на трудности с дыханием.Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с произошедшим минувшей ночью. Правительство распорядилось приспустить флаги на зданиях государственных и общественных учреждений.Власти Сеула объявили, что установят в центре города временные мемориалы, чтобы жители смогли почтить память жертв трагедии. Один из них организуют на площади Seoul Plaza, другой – на площади Итхэвон, недалеко от места инцидента.Произошедшая трагедия стала самой страшной в Южной Корее со времен крушения парома "Севоль" у юго-западного побережья Корейского полуострова в 2014-м, тогда погибли 304 человека, преимущественно подростки.
РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Новости
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Толпы людей в Сеуле, где в давке погибли люди
Число погибших при давке в столице Южной Кореи Сеуле возросло до 120, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на местные власти. Ранее СМИ заявляли о 59 погибших и 150 пострадавших. Инцидент произошел в сеульском районе Итхэвон на вечеринках по случаю празднования Хеллоуина. Изначально было известно о том, что около 50 человек во время давки перенесли остановку сердца. Всего в экстренные службы поступил 81 звонок от граждан, которые сообщили, что испытывают трудности с дыханием.
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РИА Новости Крым
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в мире, происшествия, видео
Давка в Сеуле: что известно к этому часу
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В столице Южной Кореи Сеуле на праздновании Хэллоуина минувшей ночью погибли более полутораста человек, среди них три гражданки РФ. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве России в ЮК.
2022-10-30T09:32
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Давка в Сеуле: что известно к этому часу

Три россиянки погибли в смертельном праздновании Хэллоуина в столице Южной Кореи Сеуле

09:32 30.10.2022 (обновлено: 09:37 30.10.2022)
 
© РИА НовостиВ Сеуле во время празднования Хеллоуина в давке погибли более 150 человек
В Сеуле во время празднования Хеллоуина в давке погибли более 150 человек - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В столице Южной Кореи Сеуле на праздновании Хэллоуина минувшей ночью погибли более полутораста человек, среди них три гражданки РФ. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве России в ЮК.
Трагедия произошла в районе Итхэвон, известном вечеринками по случаю приближающегося Хэллоуина. По сообщениям очевидцев, давка началась накануне после 22 часов в узком переулке шириной около 4 метров, с уклоном и неровностями, горами мусора и "чем-то скользким", разлитым на дороге.
Местное телевидение со ссылкой на источник сообщало, что, несмотря на давку и панику, люди в районе Итхэвон продолжали скапливаться. Заявки о без вести пропавших стали принимать только к 5 утра. Власти Сеула разослали экстренное сообщение, призвав всех, кто еще находится в районе инцидента, разойтись по домам.
Причины давки официально еще не озвучивались, но известны предварительные цифры, характеризующие масштаб трагедии. Предварительно, погиб 151 человек, из них 19 иностранцев, в том числе три россиянки
"Последняя погибшая та, что числилась пострадавшей. Ее нашли родственники. Скончалась в больнице", – сказал представитель посольства.
Еще как минимум 82 человека пострадали. Большинство из них (около 50) перенесли остановку сердца, им понадобилась сердечно-легочная реанимация, передает южнокорейское агентство Ренхап. По данным СМИ, сотрудники экстренных служб получили более 80 звонков от людей, которые жаловались на трудности с дыханием.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с произошедшим минувшей ночью. Правительство распорядилось приспустить флаги на зданиях государственных и общественных учреждений.
Власти Сеула объявили, что установят в центре города временные мемориалы, чтобы жители смогли почтить память жертв трагедии. Один из них организуют на площади Seoul Plaza, другой – на площади Итхэвон, недалеко от места инцидента.
Произошедшая трагедия стала самой страшной в Южной Корее со времен крушения парома "Севоль" у юго-западного побережья Корейского полуострова в 2014-м, тогда погибли 304 человека, преимущественно подростки.
В миреПроисшествия
 
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