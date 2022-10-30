https://crimea.ria.ru/20221030/davka-v-seule-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1125157834.html

Давка в Сеуле: что известно к этому часу

Давка в Сеуле: что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 30.10.2022

Давка в Сеуле: что известно к этому часу

В столице Южной Кореи Сеуле на праздновании Хэллоуина минувшей ночью погибли более полутораста человек, среди них три гражданки РФ. Об этом РИА Новости сообщили РИА Новости Крым, 30.10.2022

2022-10-30T09:32

2022-10-30T09:32

2022-10-30T09:37

в мире

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В столице Южной Кореи Сеуле на праздновании Хэллоуина минувшей ночью погибли более полутораста человек, среди них три гражданки РФ. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве России в ЮК. Трагедия произошла в районе Итхэвон, известном вечеринками по случаю приближающегося Хэллоуина. По сообщениям очевидцев, давка началась накануне после 22 часов в узком переулке шириной около 4 метров, с уклоном и неровностями, горами мусора и "чем-то скользким", разлитым на дороге. Местное телевидение со ссылкой на источник сообщало, что, несмотря на давку и панику, люди в районе Итхэвон продолжали скапливаться. Заявки о без вести пропавших стали принимать только к 5 утра. Власти Сеула разослали экстренное сообщение, призвав всех, кто еще находится в районе инцидента, разойтись по домам. Причины давки официально еще не озвучивались, но известны предварительные цифры, характеризующие масштаб трагедии. Предварительно, погиб 151 человек, из них 19 иностранцев, в том числе три россиянкиЕще как минимум 82 человека пострадали. Большинство из них (около 50) перенесли остановку сердца, им понадобилась сердечно-легочная реанимация, передает южнокорейское агентство Ренхап. По данным СМИ, сотрудники экстренных служб получили более 80 звонков от людей, которые жаловались на трудности с дыханием.Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с произошедшим минувшей ночью. Правительство распорядилось приспустить флаги на зданиях государственных и общественных учреждений.Власти Сеула объявили, что установят в центре города временные мемориалы, чтобы жители смогли почтить память жертв трагедии. Один из них организуют на площади Seoul Plaza, другой – на площади Итхэвон, недалеко от места инцидента.Произошедшая трагедия стала самой страшной в Южной Корее со времен крушения парома "Севоль" у юго-западного побережья Корейского полуострова в 2014-м, тогда погибли 304 человека, преимущественно подростки.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Толпы людей в Сеуле, где в давке погибли люди Число погибших при давке в столице Южной Кореи Сеуле возросло до 120, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на местные власти. Ранее СМИ заявляли о 59 погибших и 150 пострадавших. Инцидент произошел в сеульском районе Итхэвон на вечеринках по случаю празднования Хеллоуина. Изначально было известно о том, что около 50 человек во время давки перенесли остановку сердца. Всего в экстренные службы поступил 81 звонок от граждан, которые сообщили, что испытывают трудности с дыханием. 2022-10-30T09:32 true PT0M45S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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