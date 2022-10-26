https://crimea.ria.ru/20221026/furam-ogranichat-vezd-na-perepravu-chto-stanet-s-tsenami-v-krymu-1125096926.html

Фурам ограничат въезд на переправу: что станет с ценами в Крыму

Фурам ограничат въезд на переправу: что станет с ценами в Крыму - РИА Новости Крым, 26.10.2022

Фурам ограничат въезд на переправу: что станет с ценами в Крыму

Сегодня ночью Краснодарский край ограничит въезд и передвижение для грузовиков и фур, которые следуют в Крым. Исключение предоставят грузам военного назначения... РИА Новости Крым, 26.10.2022

2022-10-26T19:01

2022-10-26T19:01

2022-10-26T19:01

крым

экономика

керченская паромная переправа

чп на крымском мосту

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Сегодня ночью Краснодарский край ограничит въезд и передвижение для грузовиков и фур, которые следуют в Крым. Исключение предоставят грузам военного назначения и продукции из установленного властями перечня. Такое решение было принято накануне главами Крыма и Краснодарского края совместно с Минтрансом РФ. Остальные товары должны будут доставляться на полуостров сухопутным маршрутом из Ростовской области через Мариуполь и Мелитополь.Как это отразится на стоимости товаров для крымского потребителя, стоит ли ждать повешения цен на крупы, овощи, мясную и молочную продукцию, а также бытовую химию и другие необходимые в ежедневном обиходе предметы – в материале РИА Новости Крым.Всем угодить не получилосьПосле ЧП на Крымском мосту власти предложили перевозчикам три варианта доставки грузов: через паромную переправу, железной дорогой и альтернативным сухопутным маршрутом из Таганрога в Джанкой. Чтобы снять дополнительную финансовую нагрузку с компаний, переправу сделали бесплатной. Кроме того, вдоль сухопутного маршрута были оборудованы стоянки и заправочные станции, а дорожники на год раньше установленного срока начали делать первый за три десятилетия ремонт.Власти регионов несколько раз в рекомендательном порядке обращались к перевозчикам с просьбой по возможности выбирать именно альтернативный сухопутный маршрут. Это позволило бы снизить нагрузку на переправу и уменьшить время ожидания фур, перевозящих социально значимые и товары с малым сроком годности. Однако обращения были в целом проигнорированы.Большие очереди – высокие ценыВ результате очереди к Керченской переправе растянулись на километры. А время ожидания – до пяти дней. Как следствие – срыв поставок продуктов питания, медикаментов и других ежедневно необходимых товаров, которые стали отражаться на прилавках по принципу "то пусто – то густо". Второй аспект – из-за длительного ожидания продукты с малым сроком годности просто не могли довести до складов торговых сетей. Магазины не могут принять продукцию, если осталось менее половины срока годности, пояснили нам на производстве.Таким образом производители были вынуждены или разворачивать фуры или платить втридорога за доставку по альтернативному пути. В-третьих: простой фур, особенно "холодильников", по словам поставщиков продукции, обходился в 10 тысяч рублей в сутки с одной машины, что в итоге не могло не отразиться на конечной стоимости для покупателя. Фактически в регионе начали формироваться предпосылки для формирования искусственного дефицита и роста цен на основные продукты питания и социально значимые товары.Не достучались – запрещаютЧтобы не допустить дефицита и неконтролируемого роста цен на полуострове, власти Крыма, Краснодарского края и Минтранс РФ приняли решение разделить грузопоток.Согласно подписанному губернатором Вениамином Кондратьевым постановлению, грузы, которые не имеют военного назначения и не относятся к группе социально значимых, должны доставляться только по сухопутному маршруту.С полуночи среды 26 октября через паромную переправу будут доставляться только продукты с ограниченным сроком годности: фрукты, овощи, молочка, мясо и его производные, рыба и ее производные, а также другие продукты, перевозка которых требует соблюдения температурного режима.Также через Керченскую переправу будут транспортировать: подсолнечное масло, сахар, соль, чай, муку, хлеб, хлебобулочные изделия, кондитерку, крупы, макаронные изделия, фрукты, овощи, мясные, рыбные, фруктовые и плодово-ягодные консервы, и детское питание.Еще один перечень товаров, разрешенных к транспортировке паромами, – это средства гигиены, мыло, стиральные порошки, зубные пасты и щетки, крема от опрелостей, туалетная бумага, гигиенические принадлежности для взрослых и детей. А также спички, свечи, зоотовары и еще целый ряд непродовольственных товаров первой необходимости.Принятое решение позволит не допустить роста цен в магазинах, так как логистические расходы сохранятся на прежнем уровне. Кроме того, поможет избежать искусственного дефицита и роста социальной напряженности в регионе.Учитывая, что некоторые магазины уже начали понемногу повышать ценник, ссылаясь на "дороговизну доставки", решение принято своевременно. Теперь дело за властями муниципалитетов и сотрудниками регионального подразделения ФАС, которым необходимо выявлять случаи необоснованного завышения цен и пресекать внезапно выросшие "аппетиты" продавцов.Конечно, товары не из списка первоочередных несколько вырастут в цене, однако это не будет столь ощутимо, как подорожание ежедневной корзины.

https://crimea.ria.ru/20221025/ne-preodolelo-perepravy-kuda-propalo-moloko-s-polok-magazinov-kryma-1125082394.html

https://crimea.ria.ru/20221026/dvizhenie-gruzovykh-avto-po-krymskomu-mostu-otkroyut-ne-ranee-1-dekabrya-1125093137.html

https://crimea.ria.ru/20221025/v-krasnodarskom-krae-vveli-ogranichenie-dlya-dvizheniya-fur-1125086211.html

https://crimea.ria.ru/20221025/gruzoviki-pered-paromom-v-kerchi-teper-proveryaet-fura-skaner-1125076016.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, экономика, керченская паромная переправа, чп на крымском мосту, общество