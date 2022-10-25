Рейтинг@Mail.ru
В Краснодарском крае ввели ограничение для движения фур - РИА Новости Крым, 25.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221025/v-krasnodarskom-krae-vveli-ogranichenie-dlya-dvizheniya-fur-1125086211.html
В Краснодарском крае ввели ограничение для движения фур
В Краснодарском крае ввели ограничение для движения фур - РИА Новости Крым, 25.10.2022
В Краснодарском крае ввели ограничение для движения фур
Частичное ограничение на передвижение грузового транспорта введут в Краснодарском крае. Решение было принято оперативным штабом региона. РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-25T21:07
2022-10-25T21:18
крымский мост
транспорт
крым
кубань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111530/26/1115302608_0:290:5568:3422_1920x0_80_0_0_ab023793a8ee935f89f6e01c434c8b04.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Частичное ограничение на передвижение грузового транспорта введут в Краснодарском крае. Решение было принято оперативным штабом региона. Уточняется, что исключение предоставляется для грузов военного назначения, а также спецгрузов и фармацевтической продукции. Кроме того, под ограничение не подпадает необходимая для восстановления инфраструктуры техника. Свободно смогут следовать фуры со скоропортящимися товарами, социально значимыми продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости. Для всего остального грузового транспорта возможностью проехать на Крымский полуостров станет альтернативный сухопутный маршрут – от Таганрога в Ростовской области до Джанкоя в Крыму. Подчеркивается, что альтернативный сухопутный маршрут оснащен АЗС. При этом остановки разрешены только на стационарных площадках отдыха и заправках. Ограничения введены, чтобы сократить время простоя большегрузов на подходах к Керченской переправе и ускорить доставку социально-значимых товаров. Они будут действовать до стабилизации ситуации с загрузкой паромов, учитывая возникающие неблагоприятные погодные условия, подчёркивается в сообщении.
https://crimea.ria.ru/20221025/gruzoviki-pered-paromom-v-kerchi-teper-proveryaet-fura-skaner-1125076016.html
крымский мост
крым
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111530/26/1115302608_310:0:5259:3712_1920x0_80_0_0_c8e9ee4f58d8d5f9b62436650c5fa739.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, транспорт, крым, кубань
В Краснодарском крае ввели ограничение для движения фур

Большегрузы из Краснодарского края в Крым отправят по альтернативному маршруту

21:07 25.10.2022 (обновлено: 21:18 25.10.2022)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоФуры в ожидании запуска грузового движения по Крымскому мосту
Фуры в ожидании запуска грузового движения по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Частичное ограничение на передвижение грузового транспорта введут в Краснодарском крае. Решение было принято оперативным штабом региона.
"С начала суток 27 октября вводится ограничение на въезд и передвижение по территории Краснодарского края грузовых автотранспортных средств, следующих в направлении Крымского полуострова через Керченскую паромную переправу", – сказано в подписанном губернатором края Вениамином Кондратьевым постановлении.
Уточняется, что исключение предоставляется для грузов военного назначения, а также спецгрузов и фармацевтической продукции. Кроме того, под ограничение не подпадает необходимая для восстановления инфраструктуры техника.
Свободно смогут следовать фуры со скоропортящимися товарами, социально значимыми продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости.
Для всего остального грузового транспорта возможностью проехать на Крымский полуостров станет альтернативный сухопутный маршрут – от Таганрога в Ростовской области до Джанкоя в Крыму.
"Для беспрепятственного провоза грузов минтранспорта Кубани по согласованию с органами исполнительной власти Ростовской области организуют "зеленый коридор", – сообщает пресс-служба краевой администрации. Также способом доставки грузов остается железная дорога.
Подчеркивается, что альтернативный сухопутный маршрут оснащен АЗС. При этом остановки разрешены только на стационарных площадках отдыха и заправках. Ограничения введены, чтобы сократить время простоя большегрузов на подходах к Керченской переправе и ускорить доставку социально-значимых товаров. Они будут действовать до стабилизации ситуации с загрузкой паромов, учитывая возникающие неблагоприятные погодные условия, подчёркивается в сообщении.
Грузовики ждут очереди на Керченской переправе - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
15:47
Грузовики перед паромом в Керчи теперь проверяет фура-сканер
Крымский мостТранспортКрымКубань
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:01Главные события и заявления дня: 25 октября
21:52Не преодолело переправы: куда пропало молоко с полок магазинов Крыма
21:23Песок против жира: ученые предложили необычный способ борьбы с ожирением
21:07В Краснодарском крае ввели ограничение для движения фур
20:37Топливо долголетия: врачи рассказали, как продлить молодость
20:27Силовики опубликовали кадры момента взрыва в Мелитополе
20:15Определен подрядчик работ на поврежденной ж/д ветке Крымского моста
20:11Крымские феи: как женщины-волонтеры помогают бойцам на передовой
20:08Экс-вице-премьер Крыма Нахлупин приговорен к 8 годам, подана апелляция
20:03В Севастополе за наркотики осудят уроженца Кавказа
19:37Эксперт назвал жестом отчаяния письмо конгрессменов Байдену по Украине
19:28Рассвет и Лунная Серенада: чем в этом году удивит крымский бал хризантем
19:11Запорожская АЭС: что будет, если дамбу взорвут
18:39Мошенники "заработали" на доверчивости крымчан 5 млн за неделю
18:30Жительница Севастополя повторно пойдет по суд за дискредитацию ВС РФ
18:07Коридор затмений благоприятен для России – астролог
18:01Выпуск снаряжения для мобилизованных надо активизировать – Мишустин
17:53Более 40 улиц Симферополя на сутки останутся без воды
17:42Мишустин рассказал о денежном довольствии участников СВО
17:24Глядя в небо: как крымчане следили за исчезающим солнцем
Лента новостейМолния