https://crimea.ria.ru/20221025/v-krasnodarskom-krae-vveli-ogranichenie-dlya-dvizheniya-fur-1125086211.html

В Краснодарском крае ввели ограничение для движения фур

В Краснодарском крае ввели ограничение для движения фур - РИА Новости Крым, 25.10.2022

В Краснодарском крае ввели ограничение для движения фур

Частичное ограничение на передвижение грузового транспорта введут в Краснодарском крае. Решение было принято оперативным штабом региона. РИА Новости Крым, 25.10.2022

2022-10-25T21:07

2022-10-25T21:07

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крымский мост

транспорт

крым

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Частичное ограничение на передвижение грузового транспорта введут в Краснодарском крае. Решение было принято оперативным штабом региона. Уточняется, что исключение предоставляется для грузов военного назначения, а также спецгрузов и фармацевтической продукции. Кроме того, под ограничение не подпадает необходимая для восстановления инфраструктуры техника. Свободно смогут следовать фуры со скоропортящимися товарами, социально значимыми продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости. Для всего остального грузового транспорта возможностью проехать на Крымский полуостров станет альтернативный сухопутный маршрут – от Таганрога в Ростовской области до Джанкоя в Крыму. Подчеркивается, что альтернативный сухопутный маршрут оснащен АЗС. При этом остановки разрешены только на стационарных площадках отдыха и заправках. Ограничения введены, чтобы сократить время простоя большегрузов на подходах к Керченской переправе и ускорить доставку социально-значимых товаров. Они будут действовать до стабилизации ситуации с загрузкой паромов, учитывая возникающие неблагоприятные погодные условия, подчёркивается в сообщении.

https://crimea.ria.ru/20221025/gruzoviki-pered-paromom-v-kerchi-teper-proveryaet-fura-skaner-1125076016.html

крымский мост

крым

кубань

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крымский мост, транспорт, крым, кубань