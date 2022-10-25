https://crimea.ria.ru/20221025/v-krasnodarskom-krae-vveli-ogranichenie-dlya-dvizheniya-fur-1125086211.html
В Краснодарском крае ввели ограничение для движения фур
В Краснодарском крае ввели ограничение для движения фур - РИА Новости Крым, 25.10.2022
В Краснодарском крае ввели ограничение для движения фур
Частичное ограничение на передвижение грузового транспорта введут в Краснодарском крае. Решение было принято оперативным штабом региона. РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-25T21:07
2022-10-25T21:07
2022-10-25T21:18
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Частичное ограничение на передвижение грузового транспорта введут в Краснодарском крае. Решение было принято оперативным штабом региона. Уточняется, что исключение предоставляется для грузов военного назначения, а также спецгрузов и фармацевтической продукции. Кроме того, под ограничение не подпадает необходимая для восстановления инфраструктуры техника. Свободно смогут следовать фуры со скоропортящимися товарами, социально значимыми продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости. Для всего остального грузового транспорта возможностью проехать на Крымский полуостров станет альтернативный сухопутный маршрут – от Таганрога в Ростовской области до Джанкоя в Крыму. Подчеркивается, что альтернативный сухопутный маршрут оснащен АЗС. При этом остановки разрешены только на стационарных площадках отдыха и заправках. Ограничения введены, чтобы сократить время простоя большегрузов на подходах к Керченской переправе и ускорить доставку социально-значимых товаров. Они будут действовать до стабилизации ситуации с загрузкой паромов, учитывая возникающие неблагоприятные погодные условия, подчёркивается в сообщении.
https://crimea.ria.ru/20221025/gruzoviki-pered-paromom-v-kerchi-teper-proveryaet-fura-skaner-1125076016.html
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крымский мост, транспорт, крым, кубань
В Краснодарском крае ввели ограничение для движения фур
Большегрузы из Краснодарского края в Крым отправят по альтернативному маршруту
21:07 25.10.2022 (обновлено: 21:18 25.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Частичное ограничение на передвижение грузового транспорта введут в Краснодарском крае. Решение было принято оперативным штабом региона.
"С начала суток 27 октября вводится ограничение на въезд и передвижение по территории Краснодарского края грузовых автотранспортных средств, следующих в направлении Крымского полуострова через Керченскую паромную переправу", – сказано в подписанном губернатором края Вениамином Кондратьевым постановлении.
Уточняется, что исключение предоставляется для грузов военного назначения, а также спецгрузов и фармацевтической продукции. Кроме того, под ограничение не подпадает необходимая для восстановления инфраструктуры техника.
Свободно смогут следовать фуры со скоропортящимися товарами, социально значимыми продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости.
Для всего остального грузового транспорта возможностью проехать на Крымский полуостров станет альтернативный сухопутный маршрут – от Таганрога в Ростовской области до Джанкоя в Крыму.
"Для беспрепятственного провоза грузов минтранспорта Кубани по согласованию с органами исполнительной власти Ростовской области организуют "зеленый коридор", – сообщает пресс-служба краевой администрации. Также способом доставки грузов остается железная дорога.
Подчеркивается, что альтернативный сухопутный маршрут оснащен АЗС. При этом остановки разрешены только на стационарных площадках отдыха и заправках. Ограничения введены, чтобы сократить время простоя большегрузов на подходах к Керченской переправе и ускорить доставку социально-значимых товаров. Они будут действовать до стабилизации ситуации с загрузкой паромов, учитывая возникающие неблагоприятные погодные условия, подчёркивается в сообщении.