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Очередь, буфет и баня: как ожидают переправы в Крым водители фур - РИА Новости Крым, 14.10.2022
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Очередь, буфет и баня: как ожидают переправы в Крым водители фур
Очередь, буфет и баня: как ожидают переправы в Крым водители фур - РИА Новости Крым, 14.10.2022
Очередь, буфет и баня: как ожидают переправы в Крым водители фур
На подъезде к порту "Кавказ" расположены временные парковки для грузовых автомобилей. Корреспонденты РИА Новости Крым побывали на стоянке грузовиков в поселке... РИА Новости Крым, 14.10.2022
2022-10-14T18:41
2022-10-14T18:41
ситуация на керченской переправе
общество
транспорт
крым
авторы
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ТАМАНЬ, 13 окт – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. На подъезде к порту "Кавказ" расположены временные парковки для грузовых автомобилей. Корреспонденты РИА Новости Крым побывали на стоянке грузовиков в поселке Ильич Краснодарского края. Здесь водители тягачей с грузом для Крыма ждут своей очереди на паром.Сегодня на парковке по состоянию на 14:00 находились 423 автомобиля. Количество постоянно меняется. Процесс непрерывный. Всего 139 из них - это фуры многотонники. Остальные - грузовики маленькой вместимости, простые "газельки". Часть из них приехали только на днях. Есть те, кто ждет своей очереди еще с субботы."Я везу комплектующие для детской площадки. Стою здесь с воскресенья. Когда поеду не знаю, пока не говорят. Сначала пропускают приоритетные спецгрузы, те что первой необходимости. А они постоянно прибывают и сразу на паром. А мы пока стоим. Ждем", - рассказывает водитель Иван.Начало пути в Крым для водителей грузовиков теперь начинается со штаба, который находится на территории парковки. Там они должны пройти регистрацию. Нужно взять с собой ПТС и товарные накладные. Эти документы вносятся в специальную базу данных. Фиксируется дата заезда, время заезда, госномер и марка авто. Затем формируется очередь на паром.Грузы условно поделены на три категории: первая - это скоропортящиеся продукты, вторая - продукты, которые не требуют особой температуры хранения, и третья - все остальное. Исходя из этого, автомобили делят на группы и присваивают номера очередности. Когда очередь подходит - водителя оповещают, и он отправляется на паром. Ожидание порой занимает много времени. Особенно для тех, кто везет груз третьей категории.Поэтому для водителей организованы минимальные необходимые бытовые условия. Здесь есть туалеты, буфет, полевая кухня, киоски с кофе и чаем, и даже баня. Кормят ожидающих три раза в день: завтрак, обед и ужин. Готовить помогают местные волонтеры."Здесь мы с субботы. Меняемся по сменам. Нам помогают волонтеры со всего Краснодарского края.Задействовано около 50 человек ежедневно. Питание бесплатное. Водители очень довольны. Все вкусно", - рассказывает Анна Филипенко, руководитель штаба "Мы вместе!" Темрюкского района.Водители подтвердили, что кормят действительно вкусно. Порадовались и бане. Только вот пожаловались на холодные ночи. Приходится запускать двигатель, чтобы согреться. Осень приходит стремительно, а ждать отправления в путь неизвестно сколько, сетует водитель "газельки"."У меня груз не скоропортящийся. Я везу Церковную утварь. Ничего, ждем, поедем потихонечку. Ночи правда холодные. Приходится раза два-три включать машину, прогревать. Были бы палатки с койками тут, было бы удобнее, конечно. А вот кормят хорошо, поправляемся", - рассказывает Михаил.Те, кто не хочет ждать парома, могут выбрать альтернативный маршрут. Для этого собирают отдельные списки. Затем формируется колонна и в сопровождении идет через территории новых субъектов России в Ростовскую область. Сегодня этот маршрут выбрали 19 фур. Желающих поехать в объезд становится все больше. Для водителей время - деньги.
https://crimea.ria.ru/20221014/esche-dva-paroma-vyydut-v-reysy-na-kerchenskoy-pereprave-1124891343.html
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Сергей Жабин
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Сергей Жабин
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на керченской переправе, общество, транспорт, крым, авторы
Очередь, буфет и баня: как ожидают переправы в Крым водители фур

Дорога в Крым: в каких условиях водители большегрузов ждут очереди на Керченской переправе

18:41 14.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Сергей ЖабинАвтомобили в очереди на Керченский мост со стороны Крыма
Автомобили в очереди на Керченский мост со стороны Крыма - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости Крым . Сергей Жабин
Читать в
Сергей Жабин
Сергей Жабин
Корреспондент
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ТАМАНЬ, 13 окт – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. На подъезде к порту "Кавказ" расположены временные парковки для грузовых автомобилей. Корреспонденты РИА Новости Крым побывали на стоянке грузовиков в поселке Ильич Краснодарского края. Здесь водители тягачей с грузом для Крыма ждут своей очереди на паром.
Сегодня на парковке по состоянию на 14:00 находились 423 автомобиля. Количество постоянно меняется. Процесс непрерывный. Всего 139 из них - это фуры многотонники. Остальные - грузовики маленькой вместимости, простые "газельки". Часть из них приехали только на днях. Есть те, кто ждет своей очереди еще с субботы.
© РИА Новости Крым . Сергей ЖабинАвтомобили в очереди на Керченский мост со стороны Крыма
Автомобили в очереди на Керченский мост со стороны Крыма - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости Крым . Сергей Жабин
Автомобили в очереди на Керченский мост со стороны Крыма
"Я везу комплектующие для детской площадки. Стою здесь с воскресенья. Когда поеду не знаю, пока не говорят. Сначала пропускают приоритетные спецгрузы, те что первой необходимости. А они постоянно прибывают и сразу на паром. А мы пока стоим. Ждем", - рассказывает водитель Иван.
Начало пути в Крым для водителей грузовиков теперь начинается со штаба, который находится на территории парковки. Там они должны пройти регистрацию. Нужно взять с собой ПТС и товарные накладные. Эти документы вносятся в специальную базу данных. Фиксируется дата заезда, время заезда, госномер и марка авто. Затем формируется очередь на паром.
Чайки в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
16:47
Еще два парома выйдут в рейсы на Керченской переправе
"Для того, чтобы сформировать очередность по паромам, нужно понимать маленькая это машина или большая. И конечно, какой груз перевозится. Груз смотрится четко по накладным. Есть письмо Минтранса на которое мы ориентируемся", - объяснила волонтер штаба Ирина.
Грузы условно поделены на три категории: первая - это скоропортящиеся продукты, вторая - продукты, которые не требуют особой температуры хранения, и третья - все остальное. Исходя из этого, автомобили делят на группы и присваивают номера очередности. Когда очередь подходит - водителя оповещают, и он отправляется на паром. Ожидание порой занимает много времени. Особенно для тех, кто везет груз третьей категории.
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
12:51
Сколько людей воспользовались Керченской переправой с момента запуска
Поэтому для водителей организованы минимальные необходимые бытовые условия. Здесь есть туалеты, буфет, полевая кухня, киоски с кофе и чаем, и даже баня. Кормят ожидающих три раза в день: завтрак, обед и ужин. Готовить помогают местные волонтеры.
"Здесь мы с субботы. Меняемся по сменам. Нам помогают волонтеры со всего Краснодарского края.Задействовано около 50 человек ежедневно. Питание бесплатное. Водители очень довольны. Все вкусно", - рассказывает Анна Филипенко, руководитель штаба "Мы вместе!" Темрюкского района.
© РИА Новости Крым . Сергей ЖабинАвтомобили в очереди на Керченский мост со стороны Крыма
Автомобили в очереди на Керченский мост со стороны Крыма - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости Крым . Сергей Жабин
Автомобили в очереди на Керченский мост со стороны Крыма
Водители подтвердили, что кормят действительно вкусно. Порадовались и бане. Только вот пожаловались на холодные ночи. Приходится запускать двигатель, чтобы согреться. Осень приходит стремительно, а ждать отправления в путь неизвестно сколько, сетует водитель "газельки".
"У меня груз не скоропортящийся. Я везу Церковную утварь. Ничего, ждем, поедем потихонечку. Ночи правда холодные. Приходится раза два-три включать машину, прогревать. Были бы палатки с койками тут, было бы удобнее, конечно. А вот кормят хорошо, поправляемся", - рассказывает Михаил.
Керченская паромная переправа в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 11:51
На Керченской переправе ввели ограничения на провоз грузов
Те, кто не хочет ждать парома, могут выбрать альтернативный маршрут. Для этого собирают отдельные списки. Затем формируется колонна и в сопровождении идет через территории новых субъектов России в Ростовскую область. Сегодня этот маршрут выбрали 19 фур. Желающих поехать в объезд становится все больше. Для водителей время - деньги.
 
Ситуация на Керченской переправеОбществоТранспортКрымАвторы
 
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