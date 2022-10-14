https://crimea.ria.ru/20221014/ochered-bufet-i-banya-kak-ozhidayut-perepravy-v-krym-voditeli-fur-1124893801.html

Очередь, буфет и баня: как ожидают переправы в Крым водители фур

Очередь, буфет и баня: как ожидают переправы в Крым водители фур - РИА Новости Крым, 14.10.2022

Очередь, буфет и баня: как ожидают переправы в Крым водители фур

На подъезде к порту "Кавказ" расположены временные парковки для грузовых автомобилей. Корреспонденты РИА Новости Крым побывали на стоянке грузовиков в поселке... РИА Новости Крым, 14.10.2022

2022-10-14T18:41

2022-10-14T18:41

2022-10-14T18:41

ситуация на керченской переправе

общество

транспорт

крым

авторы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0e/1124884287_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a85656679eb94e2706c9b81f39621787.jpg

ТАМАНЬ, 13 окт – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. На подъезде к порту "Кавказ" расположены временные парковки для грузовых автомобилей. Корреспонденты РИА Новости Крым побывали на стоянке грузовиков в поселке Ильич Краснодарского края. Здесь водители тягачей с грузом для Крыма ждут своей очереди на паром.Сегодня на парковке по состоянию на 14:00 находились 423 автомобиля. Количество постоянно меняется. Процесс непрерывный. Всего 139 из них - это фуры многотонники. Остальные - грузовики маленькой вместимости, простые "газельки". Часть из них приехали только на днях. Есть те, кто ждет своей очереди еще с субботы."Я везу комплектующие для детской площадки. Стою здесь с воскресенья. Когда поеду не знаю, пока не говорят. Сначала пропускают приоритетные спецгрузы, те что первой необходимости. А они постоянно прибывают и сразу на паром. А мы пока стоим. Ждем", - рассказывает водитель Иван.Начало пути в Крым для водителей грузовиков теперь начинается со штаба, который находится на территории парковки. Там они должны пройти регистрацию. Нужно взять с собой ПТС и товарные накладные. Эти документы вносятся в специальную базу данных. Фиксируется дата заезда, время заезда, госномер и марка авто. Затем формируется очередь на паром.Грузы условно поделены на три категории: первая - это скоропортящиеся продукты, вторая - продукты, которые не требуют особой температуры хранения, и третья - все остальное. Исходя из этого, автомобили делят на группы и присваивают номера очередности. Когда очередь подходит - водителя оповещают, и он отправляется на паром. Ожидание порой занимает много времени. Особенно для тех, кто везет груз третьей категории.Поэтому для водителей организованы минимальные необходимые бытовые условия. Здесь есть туалеты, буфет, полевая кухня, киоски с кофе и чаем, и даже баня. Кормят ожидающих три раза в день: завтрак, обед и ужин. Готовить помогают местные волонтеры."Здесь мы с субботы. Меняемся по сменам. Нам помогают волонтеры со всего Краснодарского края.Задействовано около 50 человек ежедневно. Питание бесплатное. Водители очень довольны. Все вкусно", - рассказывает Анна Филипенко, руководитель штаба "Мы вместе!" Темрюкского района.Водители подтвердили, что кормят действительно вкусно. Порадовались и бане. Только вот пожаловались на холодные ночи. Приходится запускать двигатель, чтобы согреться. Осень приходит стремительно, а ждать отправления в путь неизвестно сколько, сетует водитель "газельки"."У меня груз не скоропортящийся. Я везу Церковную утварь. Ничего, ждем, поедем потихонечку. Ночи правда холодные. Приходится раза два-три включать машину, прогревать. Были бы палатки с койками тут, было бы удобнее, конечно. А вот кормят хорошо, поправляемся", - рассказывает Михаил.Те, кто не хочет ждать парома, могут выбрать альтернативный маршрут. Для этого собирают отдельные списки. Затем формируется колонна и в сопровождении идет через территории новых субъектов России в Ростовскую область. Сегодня этот маршрут выбрали 19 фур. Желающих поехать в объезд становится все больше. Для водителей время - деньги.

https://crimea.ria.ru/20221014/esche-dva-paroma-vyydut-v-reysy-na-kerchenskoy-pereprave-1124891343.html

https://crimea.ria.ru/20221014/skolko-lyudey-vospolzovalis-kerchenskoy-perepravoy-s-momenta-zapuska-1124881215.html

https://crimea.ria.ru/20221012/na-kerchenskoy-pereprave-vveli-ogranicheniya-na-provoz-gruzov-1124834825.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

ситуация на керченской переправе, общество, транспорт, крым, авторы