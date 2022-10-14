https://crimea.ria.ru/20221014/ochered-bufet-i-banya-kak-ozhidayut-perepravy-v-krym-voditeli-fur-1124893801.html
Очередь, буфет и баня: как ожидают переправы в Крым водители фур
Очередь, буфет и баня: как ожидают переправы в Крым водители фур - РИА Новости Крым, 14.10.2022
Очередь, буфет и баня: как ожидают переправы в Крым водители фур
На подъезде к порту "Кавказ" расположены временные парковки для грузовых автомобилей. Корреспонденты РИА Новости Крым побывали на стоянке грузовиков в поселке... РИА Новости Крым, 14.10.2022
2022-10-14T18:41
2022-10-14T18:41
2022-10-14T18:41
ситуация на керченской переправе
общество
транспорт
крым
авторы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0e/1124884287_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a85656679eb94e2706c9b81f39621787.jpg
ТАМАНЬ, 13 окт – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. На подъезде к порту "Кавказ" расположены временные парковки для грузовых автомобилей. Корреспонденты РИА Новости Крым побывали на стоянке грузовиков в поселке Ильич Краснодарского края. Здесь водители тягачей с грузом для Крыма ждут своей очереди на паром.Сегодня на парковке по состоянию на 14:00 находились 423 автомобиля. Количество постоянно меняется. Процесс непрерывный. Всего 139 из них - это фуры многотонники. Остальные - грузовики маленькой вместимости, простые "газельки". Часть из них приехали только на днях. Есть те, кто ждет своей очереди еще с субботы."Я везу комплектующие для детской площадки. Стою здесь с воскресенья. Когда поеду не знаю, пока не говорят. Сначала пропускают приоритетные спецгрузы, те что первой необходимости. А они постоянно прибывают и сразу на паром. А мы пока стоим. Ждем", - рассказывает водитель Иван.Начало пути в Крым для водителей грузовиков теперь начинается со штаба, который находится на территории парковки. Там они должны пройти регистрацию. Нужно взять с собой ПТС и товарные накладные. Эти документы вносятся в специальную базу данных. Фиксируется дата заезда, время заезда, госномер и марка авто. Затем формируется очередь на паром.Грузы условно поделены на три категории: первая - это скоропортящиеся продукты, вторая - продукты, которые не требуют особой температуры хранения, и третья - все остальное. Исходя из этого, автомобили делят на группы и присваивают номера очередности. Когда очередь подходит - водителя оповещают, и он отправляется на паром. Ожидание порой занимает много времени. Особенно для тех, кто везет груз третьей категории.Поэтому для водителей организованы минимальные необходимые бытовые условия. Здесь есть туалеты, буфет, полевая кухня, киоски с кофе и чаем, и даже баня. Кормят ожидающих три раза в день: завтрак, обед и ужин. Готовить помогают местные волонтеры."Здесь мы с субботы. Меняемся по сменам. Нам помогают волонтеры со всего Краснодарского края.Задействовано около 50 человек ежедневно. Питание бесплатное. Водители очень довольны. Все вкусно", - рассказывает Анна Филипенко, руководитель штаба "Мы вместе!" Темрюкского района.Водители подтвердили, что кормят действительно вкусно. Порадовались и бане. Только вот пожаловались на холодные ночи. Приходится запускать двигатель, чтобы согреться. Осень приходит стремительно, а ждать отправления в путь неизвестно сколько, сетует водитель "газельки"."У меня груз не скоропортящийся. Я везу Церковную утварь. Ничего, ждем, поедем потихонечку. Ночи правда холодные. Приходится раза два-три включать машину, прогревать. Были бы палатки с койками тут, было бы удобнее, конечно. А вот кормят хорошо, поправляемся", - рассказывает Михаил.Те, кто не хочет ждать парома, могут выбрать альтернативный маршрут. Для этого собирают отдельные списки. Затем формируется колонна и в сопровождении идет через территории новых субъектов России в Ростовскую область. Сегодня этот маршрут выбрали 19 фур. Желающих поехать в объезд становится все больше. Для водителей время - деньги.
https://crimea.ria.ru/20221014/esche-dva-paroma-vyydut-v-reysy-na-kerchenskoy-pereprave-1124891343.html
https://crimea.ria.ru/20221014/skolko-lyudey-vospolzovalis-kerchenskoy-perepravoy-s-momenta-zapuska-1124881215.html
https://crimea.ria.ru/20221012/na-kerchenskoy-pereprave-vveli-ogranicheniya-na-provoz-gruzov-1124834825.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Сергей Жабин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg
Сергей Жабин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0e/1124884287_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_82b2003ca7ed179962004ea40c515ecb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Сергей Жабин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg
ситуация на керченской переправе, общество, транспорт, крым, авторы
Очередь, буфет и баня: как ожидают переправы в Крым водители фур
Дорога в Крым: в каких условиях водители большегрузов ждут очереди на Керченской переправе
ТАМАНЬ, 13 окт – РИА Новости Крым, Сергей Жабин
. На подъезде к порту "Кавказ" расположены временные парковки для грузовых автомобилей. Корреспонденты РИА Новости Крым
побывали на стоянке грузовиков в поселке Ильич Краснодарского края. Здесь водители тягачей с грузом для Крыма ждут своей очереди на паром.
Сегодня на парковке по состоянию на 14:00 находились 423 автомобиля. Количество постоянно меняется. Процесс непрерывный. Всего 139 из них - это фуры многотонники. Остальные - грузовики маленькой вместимости, простые "газельки". Часть из них приехали только на днях. Есть те, кто ждет своей очереди еще с субботы.
"Я везу комплектующие для детской площадки. Стою здесь с воскресенья. Когда поеду не знаю, пока не говорят. Сначала пропускают приоритетные спецгрузы, те что первой необходимости. А они постоянно прибывают и сразу на паром. А мы пока стоим. Ждем", - рассказывает водитель Иван.
Начало пути в Крым для водителей грузовиков теперь начинается со штаба, который находится на территории парковки. Там они должны пройти регистрацию. Нужно взять с собой ПТС и товарные накладные. Эти документы вносятся в специальную базу данных. Фиксируется дата заезда, время заезда, госномер и марка авто. Затем формируется очередь на паром.
"Для того, чтобы сформировать очередность по паромам, нужно понимать маленькая это машина или большая. И конечно, какой груз перевозится. Груз смотрится четко по накладным. Есть письмо Минтранса на которое мы ориентируемся", - объяснила волонтер штаба Ирина.
Грузы условно поделены на три категории: первая - это скоропортящиеся продукты, вторая - продукты, которые не требуют особой температуры хранения, и третья - все остальное. Исходя из этого, автомобили делят на группы и присваивают номера очередности. Когда очередь подходит - водителя оповещают, и он отправляется на паром. Ожидание порой занимает много времени. Особенно для тех, кто везет груз третьей категории.
Поэтому для водителей организованы минимальные необходимые бытовые условия. Здесь есть туалеты, буфет, полевая кухня, киоски с кофе и чаем, и даже баня. Кормят ожидающих три раза в день: завтрак, обед и ужин. Готовить помогают местные волонтеры.
"Здесь мы с субботы. Меняемся по сменам. Нам помогают волонтеры со всего Краснодарского края.Задействовано около 50 человек ежедневно. Питание бесплатное. Водители очень довольны. Все вкусно", - рассказывает Анна Филипенко, руководитель штаба "Мы вместе!" Темрюкского района.
Водители подтвердили, что кормят действительно вкусно. Порадовались и бане. Только вот пожаловались на холодные ночи. Приходится запускать двигатель, чтобы согреться. Осень приходит стремительно, а ждать отправления в путь неизвестно сколько, сетует водитель "газельки".
"У меня груз не скоропортящийся. Я везу Церковную утварь. Ничего, ждем, поедем потихонечку. Ночи правда холодные. Приходится раза два-три включать машину, прогревать. Были бы палатки с койками тут, было бы удобнее, конечно. А вот кормят хорошо, поправляемся", - рассказывает Михаил.
Те, кто не хочет ждать парома, могут выбрать альтернативный маршрут. Для этого собирают отдельные списки. Затем формируется колонна и в сопровождении идет через территории новых субъектов России в Ростовскую область. Сегодня этот маршрут выбрали 19 фур. Желающих поехать в объезд становится все больше. Для водителей время - деньги.