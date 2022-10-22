https://crimea.ria.ru/20221022/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-22-oktyabrya-1125042911.html
Главные события и заявления дня: 22 октября
Главные события и заявления дня: 22 октября - РИА Новости Крым, 22.10.2022
Главные события и заявления дня: 22 октября
Очередная атака ВСУ на Шебекино в Белгородской области с погибшими и пострадавшими, призыв властей к срочному переезду из Херсона и правобережной части области, РИА Новости Крым, 22.10.2022
2022-10-22T20:03
2022-10-22T20:03
2022-10-22T18:13
главное за день
херсонская область
белгородская область
украина
крым
распространение коронавируса в рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/16/1125038376_0:71:1280:791_1920x0_80_0_0_8299953af036bc70d7bf57dc9e9f7f89.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Очередная атака ВСУ на Шебекино в Белгородской области с погибшими и пострадавшими, призыв властей к срочному переезду из Херсона и правобережной части области, массовые отключения света на Украине, отмена Роспотребнадзором ПЦР на COVID-19 для вернувшихся из-за рубежа, старт приема заявлений в Крыму от переселенцев из Херсонской области и единовременные выплаты. Об этих и других новостях субботы читайте в материале РИА Новости Крым.Атака на ШебекиноВ субботу утром украинские войска обстреляли Шебекино в Белгородской области, в результате чего погибли два мирных жителя и еще 12 получили различные травмы. Среди погибших – несовершеннолетний."Сегодня в результате обстрела города Шебекино пострадало 14 человек. Двое из них, к сожалению, погибли до приезда скорой медицинской помощи — это мужчина и четырнадцатилетний ребенок", - сообщил министр здравоохранения области Андрей Иконников.В результате попадания снарядов почти 15 тысяч человек остались без электроснабжения.Критические удары по энергообъектамВ субботу утром взрывы прогремели в Хмельницкой области, Днепропетровске и ряде других регионов Украины. В большинстве областей объявили воздушную тревогу. На фоне этого компания "Укрэнерго" сообщила, что масштаб повреждений от взрывов в субботу сравним с событиями 10-12 октября."Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября. Вынуждено применены ограничения энергоснабжения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях", - говорится в сообщении компании.Украинцев призвали экономить электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления – с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.Всем покинуть ХерсонВласти Херсонской области из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ призвали жителей правобережья срочно покинуть Херсон и переправиться на левый берег Днепра. Это касается также всех подразделений и министерств гражданской администрации."Из-за напряженной ситуации на фронте, повышенной опасности массированных обстрелов города и угрозы террористических атак все мирные жители должны незамедлительно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра" — сообщили в администрации региона.Уехать на левобережную часть Днепра можно из "Речпорта". Оттуда отправляются речные катера до города Алешки.Деньги и сертификат для переселенцевВ субботу в Крыму стартовал прием заявлений от граждан Российской Федерации, вынужденно покинувших город Херсон и правобережную часть Херсонской области. Они смогут получить финансовую поддержку и жилищный сертификат, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Граждане смогут получить государственную поддержку: единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, а также сертификат на приобретение жилья", - указал Аксенов.Прием заявлений открыт в центрах "Мои документы".Налоговая отсрочка для мобилизованныхВ России мобилизованные получили отсрочку по уплате налогов и страховых взносов. Эта мера распространяется, в том числе, на предпринимателей, которые являются руководителями и одновременно единственными учредителями своих компаний."Гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, предоставлена отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов, а также продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчетов о движении денежных средств по счетам", - сообщили в правительстве.Отсрочка будет действовать не только в течение всего периода прохождения военной службы, но и еще несколько месяцев после ее завершения.Отмена ПЦР на COVID-19 для вернувшихся из-за рубежаРоспотребнадзор отменил ПЦР-тесты на коронавирус для возвращающихся из-за рубежа. Речь идет как о гражданах России, так и об иностранцах.Однако заполнять анкету по прибытии по-прежнему необходимо. По мнению специалистов Роспотребнадзора, это поможет контролировать ситуацию по COVID-19 в стране.Ветер может остановить Керченскую переправуНа следующей неделе в районе Керченской паромной переправы ожидается усиление ветра до достижения штормовых для судоходства отметок, сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец."В воскресенье и первую половину понедельника ветер начнет усиливаться до 14 м/с, в ночь на понедельник порывы до 18 м/с. Во вторник небольшая передышка. И в среду-четверг опять довольно ветрено – до 16 м/с. То есть надо держать ситуацию на контроле, потому что будет чередоваться относительно спокойный ветер с порывистым, достигающим штормовых для такого вида деятельности значений", - сообщил он.
https://crimea.ria.ru/20221022/rebenok-pogib-posle-obstrela-shebekino-v-belgorodskoy-oblasti-1125041123.html
https://crimea.ria.ru/20221022/ukrenergo-otsenilo-masshtab-povrezhdeniy-ot-vzryvov-v-subbotu-1125037831.html
https://crimea.ria.ru/20221022/pereselentsy-iz-khersona-poluchat-po-100-tysyach-rubley-i-zhilischnyy-sertifikat-1125042038.html
https://crimea.ria.ru/20221022/rospotrebnadzor-smyagchil-mery-po-covid-19-1125034078.html
херсонская область
белгородская область
украина
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/16/1125038376_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_753ff2748cbe9faf7ac98b7cfb59e0e5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
главное за день, херсонская область, белгородская область, украина, крым, распространение коронавируса в рф
Главные события и заявления дня: 22 октября
Главные события и заявления субботы, 22 октября
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Очередная атака ВСУ на Шебекино в Белгородской области с погибшими и пострадавшими, призыв властей к срочному переезду из Херсона и правобережной части области, массовые отключения света на Украине, отмена Роспотребнадзором ПЦР на COVID-19 для вернувшихся из-за рубежа, старт приема заявлений в Крыму от переселенцев из Херсонской области и единовременные выплаты.
Об этих и других новостях субботы читайте в материале РИА Новости Крым.
В субботу утром украинские войска обстреляли
Шебекино в Белгородской области, в результате чего погибли два мирных жителя и еще 12 получили различные травмы. Среди погибших – несовершеннолетний.
"Сегодня в результате обстрела города Шебекино пострадало 14 человек. Двое из них, к сожалению, погибли до приезда скорой медицинской помощи — это мужчина и четырнадцатилетний ребенок
", - сообщил министр здравоохранения области Андрей Иконников.
В результате попадания снарядов почти 15 тысяч человек остались без электроснабжения.
Критические удары по энергообъектам
В субботу утром взрывы прогремели в Хмельницкой области, Днепропетровске и ряде других регионов Украины. В большинстве областей объявили воздушную тревогу
. На фоне этого компания "Укрэнерго" сообщила
, что масштаб повреждений от взрывов в субботу сравним с событиями 10-12 октября.
"Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября. Вынуждено применены ограничения энергоснабжения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях", - говорится в сообщении компании.
Украинцев призвали экономить электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления – с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.
Власти Херсонской области из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ призвали
жителей правобережья срочно покинуть Херсон и переправиться на левый берег Днепра. Это касается также всех подразделений и министерств гражданской администрации.
"Из-за напряженной ситуации на фронте, повышенной опасности массированных обстрелов города и угрозы террористических атак все мирные жители должны незамедлительно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра" — сообщили в администрации региона.
Уехать на левобережную часть Днепра можно из "Речпорта". Оттуда отправляются речные катера до города Алешки.
Деньги и сертификат для переселенцев
В субботу в Крыму стартовал прием заявлений
от граждан Российской Федерации, вынужденно покинувших город Херсон и правобережную часть Херсонской области. Они смогут получить финансовую поддержку и жилищный сертификат, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Граждане смогут получить государственную поддержку: единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, а также сертификат на приобретение жилья", - указал Аксенов.
Прием заявлений открыт в центрах "Мои документы".
Налоговая отсрочка для мобилизованных
В России мобилизованные получили отсрочку
по уплате налогов и страховых взносов. Эта мера распространяется, в том числе, на предпринимателей, которые являются руководителями и одновременно единственными учредителями своих компаний.
"Гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, предоставлена отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов, а также продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчетов о движении денежных средств по счетам", - сообщили в правительстве.
Отсрочка будет действовать не только в течение всего периода прохождения военной службы, но и еще несколько месяцев после ее завершения.
Отмена ПЦР на COVID-19 для вернувшихся из-за рубежа
Роспотребнадзор отменил
ПЦР-тесты на коронавирус для возвращающихся из-за рубежа. Речь идет как о гражданах России, так и об иностранцах.
Однако заполнять анкету по прибытии по-прежнему необходимо. По мнению специалистов Роспотребнадзора, это поможет контролировать ситуацию по COVID-19 в стране.
Ветер может остановить Керченскую переправу
На следующей неделе в районе Керченской паромной переправы ожидается усиление ветра
до достижения штормовых для судоходства отметок, сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"В воскресенье и первую половину понедельника ветер начнет усиливаться до 14 м/с, в ночь на понедельник порывы до 18 м/с. Во вторник небольшая передышка. И в среду-четверг опять довольно ветрено – до 16 м/с. То есть надо держать ситуацию на контроле, потому что будет чередоваться относительно спокойный ветер с порывистым, достигающим штормовых для такого вида деятельности значений", - сообщил он.