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Главные события и заявления дня: 22 октября

Главные события и заявления дня: 22 октября - РИА Новости Крым, 22.10.2022

Главные события и заявления дня: 22 октября

Очередная атака ВСУ на Шебекино в Белгородской области с погибшими и пострадавшими, призыв властей к срочному переезду из Херсона и правобережной части области, РИА Новости Крым, 22.10.2022

2022-10-22T20:03

2022-10-22T20:03

2022-10-22T18:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Очередная атака ВСУ на Шебекино в Белгородской области с погибшими и пострадавшими, призыв властей к срочному переезду из Херсона и правобережной части области, массовые отключения света на Украине, отмена Роспотребнадзором ПЦР на COVID-19 для вернувшихся из-за рубежа, старт приема заявлений в Крыму от переселенцев из Херсонской области и единовременные выплаты. Об этих и других новостях субботы читайте в материале РИА Новости Крым.Атака на ШебекиноВ субботу утром украинские войска обстреляли Шебекино в Белгородской области, в результате чего погибли два мирных жителя и еще 12 получили различные травмы. Среди погибших – несовершеннолетний."Сегодня в результате обстрела города Шебекино пострадало 14 человек. Двое из них, к сожалению, погибли до приезда скорой медицинской помощи — это мужчина и четырнадцатилетний ребенок", - сообщил министр здравоохранения области Андрей Иконников.В результате попадания снарядов почти 15 тысяч человек остались без электроснабжения.Критические удары по энергообъектамВ субботу утром взрывы прогремели в Хмельницкой области, Днепропетровске и ряде других регионов Украины. В большинстве областей объявили воздушную тревогу. На фоне этого компания "Укрэнерго" сообщила, что масштаб повреждений от взрывов в субботу сравним с событиями 10-12 октября."Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября. Вынуждено применены ограничения энергоснабжения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях", - говорится в сообщении компании.Украинцев призвали экономить электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления – с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.Всем покинуть ХерсонВласти Херсонской области из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ призвали жителей правобережья срочно покинуть Херсон и переправиться на левый берег Днепра. Это касается также всех подразделений и министерств гражданской администрации."Из-за напряженной ситуации на фронте, повышенной опасности массированных обстрелов города и угрозы террористических атак все мирные жители должны незамедлительно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра" — сообщили в администрации региона.Уехать на левобережную часть Днепра можно из "Речпорта". Оттуда отправляются речные катера до города Алешки.Деньги и сертификат для переселенцевВ субботу в Крыму стартовал прием заявлений от граждан Российской Федерации, вынужденно покинувших город Херсон и правобережную часть Херсонской области. Они смогут получить финансовую поддержку и жилищный сертификат, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Граждане смогут получить государственную поддержку: единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, а также сертификат на приобретение жилья", - указал Аксенов.Прием заявлений открыт в центрах "Мои документы".Налоговая отсрочка для мобилизованныхВ России мобилизованные получили отсрочку по уплате налогов и страховых взносов. Эта мера распространяется, в том числе, на предпринимателей, которые являются руководителями и одновременно единственными учредителями своих компаний."Гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, предоставлена отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов, а также продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчетов о движении денежных средств по счетам", - сообщили в правительстве.Отсрочка будет действовать не только в течение всего периода прохождения военной службы, но и еще несколько месяцев после ее завершения.Отмена ПЦР на COVID-19 для вернувшихся из-за рубежаРоспотребнадзор отменил ПЦР-тесты на коронавирус для возвращающихся из-за рубежа. Речь идет как о гражданах России, так и об иностранцах.Однако заполнять анкету по прибытии по-прежнему необходимо. По мнению специалистов Роспотребнадзора, это поможет контролировать ситуацию по COVID-19 в стране.Ветер может остановить Керченскую переправуНа следующей неделе в районе Керченской паромной переправы ожидается усиление ветра до достижения штормовых для судоходства отметок, сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец."В воскресенье и первую половину понедельника ветер начнет усиливаться до 14 м/с, в ночь на понедельник порывы до 18 м/с. Во вторник небольшая передышка. И в среду-четверг опять довольно ветрено – до 16 м/с. То есть надо держать ситуацию на контроле, потому что будет чередоваться относительно спокойный ветер с порывистым, достигающим штормовых для такого вида деятельности значений", - сообщил он.

https://crimea.ria.ru/20221022/rebenok-pogib-posle-obstrela-shebekino-v-belgorodskoy-oblasti-1125041123.html

https://crimea.ria.ru/20221022/ukrenergo-otsenilo-masshtab-povrezhdeniy-ot-vzryvov-v-subbotu-1125037831.html

https://crimea.ria.ru/20221022/pereselentsy-iz-khersona-poluchat-po-100-tysyach-rubley-i-zhilischnyy-sertifikat-1125042038.html

https://crimea.ria.ru/20221022/rospotrebnadzor-smyagchil-mery-po-covid-19-1125034078.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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