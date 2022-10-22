https://crimea.ria.ru/20221022/rospotrebnadzor-smyagchil-mery-po-covid-19-1125034078.html

Роспотребнадзор смягчил меры по COVID-19

Роспотребнадзор смягчил меры по COVID-19 - РИА Новости Крым, 22.10.2022

Роспотребнадзор смягчил меры по COVID-19

Роспотребнадзор отменил ПЦР-тесты на коронавирус для возвращающихся из-за рубежа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 22.10.2022

2022-10-22T09:13

2022-10-22T09:13

2022-10-22T09:13

распространение коронавируса в рф

роспотребнадзор

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Роспотребнадзор отменил ПЦР-тесты на коронавирус для возвращающихся из-за рубежа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Однако заполнять анкету по прибытии по-прежнему необходимо. По мнению специалистов Роспотребнадзора, это поможет контролировать ситуацию по COVID-19 в стране.В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу составляет на сегодняшний день 7,4%. Вакцинация первым компонентом проведена 94 697 949 раз, полная - 89 423 801.

https://crimea.ria.ru/20221020/v-rf-otmeneny-ptsr-testy-na-covid-19-dlya-pribyvshikh-iz-za-rubezha-rossiyan-1125007566.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

распространение коронавируса в рф, роспотребнадзор, общество