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Роспотребнадзор смягчил меры по COVID-19 - РИА Новости Крым, 22.10.2022
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Роспотребнадзор смягчил меры по COVID-19
Роспотребнадзор смягчил меры по COVID-19 - РИА Новости Крым, 22.10.2022
Роспотребнадзор смягчил меры по COVID-19
Роспотребнадзор отменил ПЦР-тесты на коронавирус для возвращающихся из-за рубежа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 22.10.2022
2022-10-22T09:13
2022-10-22T09:13
распространение коронавируса в рф
роспотребнадзор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Роспотребнадзор отменил ПЦР-тесты на коронавирус для возвращающихся из-за рубежа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Однако заполнять анкету по прибытии по-прежнему необходимо. По мнению специалистов Роспотребнадзора, это поможет контролировать ситуацию по COVID-19 в стране.В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу составляет на сегодняшний день 7,4%. Вакцинация первым компонентом проведена 94 697 949 раз, полная - 89 423 801.
https://crimea.ria.ru/20221020/v-rf-otmeneny-ptsr-testy-na-covid-19-dlya-pribyvshikh-iz-za-rubezha-rossiyan-1125007566.html
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РИА Новости Крым
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распространение коронавируса в рф, роспотребнадзор, общество
Роспотребнадзор смягчил меры по COVID-19

Роспотребнадзор отменил ПЦР на COVID-19 для вернувшихся из-за рубежа

09:13 22.10.2022
 
Коронавирус
Коронавирус
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Роспотребнадзор отменил ПЦР-тесты на коронавирус для возвращающихся из-за рубежа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Роспотребнадзор отменил сдачу ПЦР-теста на коронавирус для всех, кто возвращается из-за рубежа. Речь идет как о гражданах России, так и об иностранцах", - говорится в сообщени.
Тестирование на COVID-19 в СклифЛаб - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 21:59
В РФ отменены ПЦР-тесты на COVID-19 для прибывших из-за рубежа россиян
Однако заполнять анкету по прибытии по-прежнему необходимо. По мнению специалистов Роспотребнадзора, это поможет контролировать ситуацию по COVID-19 в стране.
В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу составляет на сегодняшний день 7,4%. Вакцинация первым компонентом проведена 94 697 949 раз, полная - 89 423 801.
 
Распространение коронавируса в РФРоспотребнадзорОбщество
 
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