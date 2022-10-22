https://crimea.ria.ru/20221022/rebenok-pogib-posle-obstrela-shebekino-v-belgorodskoy-oblasti-1125041123.html

Ребенок погиб после обстрела Шебекино в Белгородской области

Ребенок погиб после обстрела Шебекино в Белгородской области - РИА Новости Крым, 22.10.2022

Ребенок погиб после обстрела Шебекино в Белгородской области

Один из погибших в результате обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области, по предварительным данным, несовершеннолетний. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 22.10.2022

2022-10-22T15:49

2022-10-22T15:49

2022-10-22T15:49

белгородская область

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Один из погибших в результате обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области, по предварительным данным, несовершеннолетний. Об этом сообщается в Telegram-канале Следкома РФ.Губернатор региона Вячеслав Гладков ранее в субботу сообщил о гибели двоих мирных жителей, еще 11 человек ранены. Кроме того, в результате попадания снарядов почти 15 тысяч человек остались без электроснабжения.

https://crimea.ria.ru/20221022/dva-cheloveka-pogibli-posle-ataki-vsu-na-belgorodskuyu-oblast-1125040203.html

белгородская область

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2022

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белгородская область, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)