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Ребенок погиб после обстрела Шебекино в Белгородской области - РИА Новости Крым, 22.10.2022
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Ребенок погиб после обстрела Шебекино в Белгородской области
Ребенок погиб после обстрела Шебекино в Белгородской области - РИА Новости Крым, 22.10.2022
Ребенок погиб после обстрела Шебекино в Белгородской области
Один из погибших в результате обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области, по предварительным данным, несовершеннолетний. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 22.10.2022
2022-10-22T15:49
2022-10-22T15:49
белгородская область
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Один из погибших в результате обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области, по предварительным данным, несовершеннолетний. Об этом сообщается в Telegram-канале Следкома РФ.Губернатор региона Вячеслав Гладков ранее в субботу сообщил о гибели двоих мирных жителей, еще 11 человек ранены. Кроме того, в результате попадания снарядов почти 15 тысяч человек остались без электроснабжения.
https://crimea.ria.ru/20221022/dva-cheloveka-pogibli-posle-ataki-vsu-na-belgorodskuyu-oblast-1125040203.html
белгородская область
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белгородская область, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Ребенок погиб после обстрела Шебекино в Белгородской области

СК: один из погибших при обстреле ВСУ в Белгородской области несовершеннолетний

15:49 22.10.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкМягкая игрушка в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда
Мягкая игрушка в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Один из погибших в результате обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области, по предварительным данным, несовершеннолетний. Об этом сообщается в Telegram-канале Следкома РФ.
"По предварительным данным, после обстрела города Шебекино Белгородской области два человека погибли, в том числе несовершеннолетний, имеются раненые", - говорится в сообщении ведомства.
Последствия обстрела в Белгородской области
14:41
Два человека погибли после атаки ВСУ на Белгородскую область
Губернатор региона Вячеслав Гладков ранее в субботу сообщил о гибели двоих мирных жителей, еще 11 человек ранены. Кроме того, в результате попадания снарядов почти 15 тысяч человек остались без электроснабжения.
Белгородская областьПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
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