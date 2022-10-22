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Два человека погибли после атаки ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 22.10.2022
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Два человека погибли после атаки ВСУ на Белгородскую область
Два человека погибли после атаки ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 22.10.2022
Два человека погибли после атаки ВСУ на Белгородскую область
Два человека погибли при атаке ВСУ на Шебекино Белгородской области, повреждения инфраструктуры привели к масштабному отключению света. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 22.10.2022
2022-10-22T14:41
2022-10-22T14:41
белгородская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Два человека погибли при атаке ВСУ на Шебекино Белгородской области, повреждения инфраструктуры привели к масштабному отключению света. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее Гладков сообщил, что при обстреле ВСУ Шебекино ранены 11 человек, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии. Они доставлены в районную центральную больницу.В Белгородской области, как и других приграничных регионах, действует желтый уровень террористической опасности. Белгородские населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы.
https://crimea.ria.ru/20221022/chislo-ranenykh-pri-obstrele-vsu-v-belgorodskoy-oblasti-vyroslo-do-11-1125039256.html
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белгородская область, происшествия
Два человека погибли после атаки ВСУ на Белгородскую область

Губернатор Гладков: два человека погибли при атаке ВСУ на Шебекино Белгородской области

14:41 22.10.2022
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела в Белгородской области
Последствия обстрела в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Два человека погибли при атаке ВСУ на Шебекино Белгородской области, повреждения инфраструктуры привели к масштабному отключению света. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"По подтвержденным данным от МЧС, погибло два человека среди мирных жителей. В Шебекино в результате попадания снарядов почти 15 тысяч человек отключены от электроэнергии. На устранение последствий и переподключение потребуется 5-6 часов", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее Гладков сообщил, что при обстреле ВСУ Шебекино ранены 11 человек, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии. Они доставлены в районную центральную больницу.
Последствия обстрела в Белгородской области
13:51
Число раненых при обстреле ВСУ в Белгородской области выросло до 11
В Белгородской области, как и других приграничных регионах, действует желтый уровень террористической опасности. Белгородские населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы.
Белгородская областьПроисшествия
 
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