https://crimea.ria.ru/20221022/dva-cheloveka-pogibli-posle-ataki-vsu-na-belgorodskuyu-oblast-1125040203.html

Два человека погибли после атаки ВСУ на Белгородскую область

Два человека погибли после атаки ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 22.10.2022

Два человека погибли после атаки ВСУ на Белгородскую область

Два человека погибли при атаке ВСУ на Шебекино Белгородской области, повреждения инфраструктуры привели к масштабному отключению света. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 22.10.2022

2022-10-22T14:41

2022-10-22T14:41

2022-10-22T14:41

белгородская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Два человека погибли при атаке ВСУ на Шебекино Белгородской области, повреждения инфраструктуры привели к масштабному отключению света. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее Гладков сообщил, что при обстреле ВСУ Шебекино ранены 11 человек, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии. Они доставлены в районную центральную больницу.В Белгородской области, как и других приграничных регионах, действует желтый уровень террористической опасности. Белгородские населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы.

https://crimea.ria.ru/20221022/chislo-ranenykh-pri-obstrele-vsu-v-belgorodskoy-oblasti-vyroslo-do-11-1125039256.html

белгородская область

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2022

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белгородская область, происшествия