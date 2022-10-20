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Главные события и заявления дня: 20 октября

Главные события и заявления дня: 20 октября - РИА Новости Крым, 20.10.2022

Главные события и заявления дня: 20 октября

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс ушла в отставку. Путин упразднил Ростуризм. В Германии сожгли приют для беженцев из Украины. ВС РФ на Херсонщине... РИА Новости Крым, 20.10.2022

2022-10-20T22:03

2022-10-20T22:03

2022-10-20T22:03

главное за день

херсонская область

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс ушла в отставку. Путин упразднил Ростуризм. В Германии сожгли приют для беженцев из Украины. ВС РФ на Херсонщине заставили ВСУ бежать после попытки прорвать оборону. Новые обстрелы ВСУ Белгородской области. Около 15 тысяч мирных жителей переехали на правый берег Днепра в Херсоне.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Отставка ТрассПремьер-министр Великобритании Элизабет Трасс заявила, что уходит в отставку."Я признаю, что, учитывая ситуацию, я не могу справиться с обязанностями возложенного на меня мандата (премьер-министра), на пост которого я была избрана Консервативной партией", – сказала Трасс. В политике Соединенного Королевства Лиз Трасс установила антирекорд, покинув пост спустя 45 дней нахождения в должности.В МИД России прокомментировали произошедшее, отметив, что "такого позора Британия еще не знала". Путин упразднил РостуризмПрезидент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма, его функции будут переданы министерству экономического развития РФ.На Минэкономразвития лягут функции по выработке госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма, оказанию госуслуг в туристической сфере, управлению госимуществом ,а также контроль классификации гостиниц, пляжей, горнолыжных трасс и ряд других функций.В Германии сожгли приют для беженцев из УкраиныВ муниципалитете Гросс-Стремкендорф в Германии неизвестные сожгли приют для беженцев из Украины. Об этом сообщило издание Bild со ссылкой на власти и правоохранителей, которые склоняются к версии поджога.Инцидент произошел в ночь на 20 октября в деревне Гросс-Стремкендорф (Мекленбург – Передняя Померания). Пожар вспыхнул около 21:20 и практически полностью уничтожил здание.Провалившая попытка прорыва ВСУ на ХерсонщинеВСУ потеряли более 200 военных при попытке вклиниться в оборону ВС России под Херсоном."На Николаево-Криворожском направлении подразделения ВСУ пытались прорвать оборону российских войск в направлении населенных пунктов Новая Каменка – Червоный Яр Херсонской области", – сообщили в МО.Также сообщалось о срыве попытки украинских войск форсировать реку Жеребец в Донбассе. Новый обстрел Белгородской областиУкраинские войска обстреляли село Муром в Белгородской области, в населенном пункте масштабные разрушения, жителей вывозят из опасной территории, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Сколько людей выехали с левого берега ДнепраС правобережной части Херсонской области переехали на правый берег Днепра около 15 тысяч мирных жителей. Выехать на левобережную часть Херсонской области можно на собственном транспорте или на автобусах - все дороги открыты для проезда мирных жителей. В областной администрации разъяснили самые актуальные вопросы о переезде.

https://crimea.ria.ru/20221020/takogo-pozora-britaniya-esche-ne-znala-chem-zapomnitsya-miru-trass-1125003708.html

https://crimea.ria.ru/20221020/v-germanii-sozhgli-priyut-dlya-bezhentsev-iz-ukrainy--smi-1124993380.html

https://crimea.ria.ru/20221020/boytsy-vsu-bezhali-posle-popytki-vklinitsya-v-oboronu-vs-rf-pod-khersonom-1124994610.html

херсонская область

белгородская область

великобритания

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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