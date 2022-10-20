https://crimea.ria.ru/20221020/putin-uprazdnil-rosturizm-1124988870.html
Путин упразднил Ростуризм
Путин упразднил Ростуризм - РИА Новости Крым, 20.10.2022
Путин упразднил Ростуризм
Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма, его функции будут переданы министерству экономического развития РФ, сказано в... РИА Новости Крым, 20.10.2022
2022-10-20T09:21
2022-10-20T09:21
2022-10-20T09:33
ростуризм
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма, его функции будут переданы министерству экономического развития РФ, сказано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.В соответствии с указом, на Минэкономразвития ложатся функции по выработке госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма, оказанию госуслуг в туристической сфере, управлению госимуществом.Также министерство будет контролировать классификацию гостиниц, пляжей, горнолыжных трасс и выполнять ряд других функций, которые ранее принадлежали Ростуризму.Указ вступает в силу со дня подписания.
https://crimea.ria.ru/20221010/krymu-i-sevastopolyu-vydelyat-16-mlrd-rubley-na-podderzhku-turizma-1124810406.html
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ростуризм, владимир путин (политик)
Путин упразднил Ростуризм
Функции Ростуризма будет исполнять Минэкономразвития - указ президента
09:21 20.10.2022 (обновлено: 09:33 20.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма, его функции будут переданы министерству экономического развития РФ, сказано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
"В целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристической деятельности, повышения эффективности туристической индустрии и оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти постановляю упразднить Федеральное агентство по туризму", - сказано в документе.
В соответствии с указом, на Минэкономразвития ложатся функции по выработке госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма, оказанию госуслуг в туристической сфере, управлению госимуществом.
Также министерство будет контролировать классификацию гостиниц, пляжей, горнолыжных трасс и выполнять ряд других функций, которые ранее принадлежали Ростуризму.
"Установить, что министерство экономического развития является правопреемником упраздняемого Федерального агентства по туризму, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений", - уточняется в документе.
Указ вступает в силу со дня подписания.