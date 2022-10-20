https://crimea.ria.ru/20221020/putin-uprazdnil-rosturizm-1124988870.html

Путин упразднил Ростуризм

Путин упразднил Ростуризм - РИА Новости Крым, 20.10.2022

Путин упразднил Ростуризм

Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма, его функции будут переданы министерству экономического развития РФ, сказано в... РИА Новости Крым, 20.10.2022

2022-10-20T09:21

2022-10-20T09:21

2022-10-20T09:33

ростуризм

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма, его функции будут переданы министерству экономического развития РФ, сказано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.В соответствии с указом, на Минэкономразвития ложатся функции по выработке госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма, оказанию госуслуг в туристической сфере, управлению госимуществом.Также министерство будет контролировать классификацию гостиниц, пляжей, горнолыжных трасс и выполнять ряд других функций, которые ранее принадлежали Ростуризму.Указ вступает в силу со дня подписания.

https://crimea.ria.ru/20221010/krymu-i-sevastopolyu-vydelyat-16-mlrd-rubley-na-podderzhku-turizma-1124810406.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростуризм, владимир путин (политик)