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Порядка 15 тысяч мирных жителей перевезены на левый берег Днепра – власти - РИА Новости Крым, 20.10.2022
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Порядка 15 тысяч мирных жителей перевезены на левый берег Днепра – власти
Порядка 15 тысяч мирных жителей перевезены на левый берег Днепра – власти - РИА Новости Крым, 20.10.2022
Порядка 15 тысяч мирных жителей перевезены на левый берег Днепра – власти
Около 15 тысяч мирных жителей уже переехали с правобережной части Херсонской области на левый берег Днепра. Об этом сообщил замглавы региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости Крым, 20.10.2022
2022-10-20T16:09
2022-10-20T16:09
херсонская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Около 15 тысяч мирных жителей уже переехали с правобережной части Херсонской области на левый берег Днепра. Об этом сообщил замглавы региона Кирилл Стремоусов."Уже около 15 тысяч жителей, прислушавшись к рекомендациям руководства Херсонской области перешли на левый берег нашего региона", - написал он в своем Telegram-канале.18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. По его словам, всего планируется переместить порядка 50-60 тысяч человек. 19 октября первые паромы отправились из речного порта Херсона в населенные пункты Голая Пристань и Алешки. По состоянию на 20 октября вывоз людей продолжается, через реку организована переправа судами, в другие субъекты РФ люди едут автобусами.
https://crimea.ria.ru/20221019/kuda-i-kak-nadolgo-vyvozyat-zhiteley-pravogo-berega-khersonskoy-oblasti-1124971934.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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херсонская область, общество
Порядка 15 тысяч мирных жителей перевезены на левый берег Днепра – власти

Стремоусов: около 15 тысяч мирных жителей перевезены с правого берега Днепра на левый

16:09 20.10.2022
 
© РИА Новости КрымПонтонная переправа через Днепр в районе Антоновского моста в Херсоне
Понтонная переправа через Днепр в районе Антоновского моста в Херсоне - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Около 15 тысяч мирных жителей уже переехали с правобережной части Херсонской области на левый берег Днепра. Об этом сообщил замглавы региона Кирилл Стремоусов.
"Уже около 15 тысяч жителей, прислушавшись к рекомендациям руководства Херсонской области перешли на левый берег нашего региона", - написал он в своем Telegram-канале.
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18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. По его словам, всего планируется переместить порядка 50-60 тысяч человек.
19 октября первые паромы отправились из речного порта Херсона в населенные пункты Голая Пристань и Алешки. По состоянию на 20 октября вывоз людей продолжается, через реку организована переправа судами, в другие субъекты РФ люди едут автобусами.
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