https://crimea.ria.ru/20221020/poryadka-15-tysyach-mirnykh-zhiteley-perevezeny-na-levyy-bereg-dnepra--vlasti-1125002148.html

Порядка 15 тысяч мирных жителей перевезены на левый берег Днепра – власти

Порядка 15 тысяч мирных жителей перевезены на левый берег Днепра – власти - РИА Новости Крым, 20.10.2022

Порядка 15 тысяч мирных жителей перевезены на левый берег Днепра – власти

Около 15 тысяч мирных жителей уже переехали с правобережной части Херсонской области на левый берег Днепра. Об этом сообщил замглавы региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости Крым, 20.10.2022

2022-10-20T16:09

2022-10-20T16:09

2022-10-20T16:09

херсонская область

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Около 15 тысяч мирных жителей уже переехали с правобережной части Херсонской области на левый берег Днепра. Об этом сообщил замглавы региона Кирилл Стремоусов."Уже около 15 тысяч жителей, прислушавшись к рекомендациям руководства Херсонской области перешли на левый берег нашего региона", - написал он в своем Telegram-канале.18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. По его словам, всего планируется переместить порядка 50-60 тысяч человек. 19 октября первые паромы отправились из речного порта Херсона в населенные пункты Голая Пристань и Алешки. По состоянию на 20 октября вывоз людей продолжается, через реку организована переправа судами, в другие субъекты РФ люди едут автобусами.

https://crimea.ria.ru/20221019/kuda-i-kak-nadolgo-vyvozyat-zhiteley-pravogo-berega-khersonskoy-oblasti-1124971934.html

https://crimea.ria.ru/20221020/vyvoz-lyudey-iz-khersonskoy-oblasti-chto-proiskhodit-seychas-1124995088.html

херсонская область

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херсонская область, общество