https://crimea.ria.ru/20221020/vyvoz-lyudey-iz-khersonskoy-oblasti-chto-proiskhodit-seychas-1124995088.html

Вывоз людей из Херсонской области: что происходит сейчас

Вывоз людей из Херсонской области: что происходит сейчас - РИА Новости Крым, 20.10.2022

Вывоз людей из Херсонской области: что происходит сейчас

В Херсонской области продолжается организованное перемещение жителей на левый берег Днепра, в речной перевозке задействованы все имеющиеся суда. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 20.10.2022

2022-10-20T13:01

2022-10-20T13:01

2022-10-20T13:01

новые регионы россии

херсонская область

общество

военное положение в новых регионах россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/14/1124993564_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_3e08d771043d47b221ee5ecd5f4f2321.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Херсонской области продолжается организованное перемещение жителей на левый берег Днепра, в речной перевозке задействованы все имеющиеся суда. Об этом РИА Новости Крым сообщил помощник заместителя врио губернатора региона Сергей Мороз."Процесс продолжается. Все службы работают слаженно, людей перемещают на другой берег. Сейчас в перевозке жителей задействованы все суда, которые у нас только есть. Все проходит планомерно и организованно", - рассказал он.Также из области можно выехать в другие регионы России, для этого задействованы автобусы. Покинувшие Херсонщину жители могут далее ехать по своему маршруту, к родственникам, либо остановиться в пунктах временного размещения, которые развернуты в разных регионах страны.Ранее администрация Херсонской области разъяснила правила перемещения на левый берег Днепра и перечислила способы добраться туда.18 октября Владимир Сальдо объявил о перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра. Это решение принято в связи с опасностью затопления территорий из-за планируемого ВСУ разрушения плотины Каховской ГЭС. Вывоз граждан будет поэтапным, его организуют силами МЧС РФ и правительства Херсонской области. С 20 октября по указу президента РФ Владимира Путина в области действует военное положение.

https://crimea.ria.ru/20221019/skolko-veschey-mozhno-vzyat-vyezzhayuschim-iz-khersonskoy-oblasti---vlasti-1124975605.html

https://crimea.ria.ru/20221019/kak-zhivet-khersonskaya-oblast-1124938850.html

новые регионы россии

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, херсонская область, общество, военное положение в новых регионах россии