Вывоз людей из Херсонской области: что происходит сейчас
Власти Херсонской области: для вывоза людей на левый берег Днепра задействованы все суда
© ANDREY BORODULINВид на Херсон. Фото AFP
© ANDREY BORODULIN
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Херсонской области продолжается организованное перемещение жителей на левый берег Днепра, в речной перевозке задействованы все имеющиеся суда. Об этом РИА Новости Крым сообщил помощник заместителя врио губернатора региона Сергей Мороз.
"Процесс продолжается. Все службы работают слаженно, людей перемещают на другой берег. Сейчас в перевозке жителей задействованы все суда, которые у нас только есть. Все проходит планомерно и организованно", - рассказал он.
Также из области можно выехать в другие регионы России, для этого задействованы автобусы. Покинувшие Херсонщину жители могут далее ехать по своему маршруту, к родственникам, либо остановиться в пунктах временного размещения, которые развернуты в разных регионах страны.
"Я был на границе и лично видел, что приезжают автобусы с людьми, их встречают и размещают в пунктах временного размещения. Крым нам очень помогает автобусами", - добавил он.
Ранее администрация Херсонской области разъяснила правила перемещения на левый берег Днепра и перечислила способы добраться туда.
18 октября Владимир Сальдо объявил о перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра. Это решение принято в связи с опасностью затопления территорий из-за планируемого ВСУ разрушения плотины Каховской ГЭС. Вывоз граждан будет поэтапным, его организуют силами МЧС РФ и правительства Херсонской области. С 20 октября по указу президента РФ Владимира Путина в области действует военное положение.