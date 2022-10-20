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Лиз Трасс уходит в отставку - РИА Новости Крым, 20.10.2022
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Лиз Трасс уходит в отставку
Лиз Трасс уходит в отставку - РИА Новости Крым, 20.10.2022
Лиз Трасс уходит в отставку
Премьер-министр Великобритании Элизабет Трасс заявила, что уходит в отставку. РИА Новости Крым, 20.10.2022
2022-10-20T15:48
2022-10-20T15:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Премьер-министр Великобритании Элизабет Трасс заявила, что уходит в отставку."Я признаю, что, учитывая ситуацию, я не могу справиться с обязанностями возложенного на меня мандата (премьер-министра), на пост которого я была избрана Консервативной партией. Поэтому я связалась с Его Величеством Королем (Карлом III), чтобы оповестить его, что я ухожу в отставку с поста лидера Консервативной партии", - заявила она в своем обращении.Она уточнила, что останется главой правительства, пока не будет выбран ее преемник. Трасс добавила, что выборы нового лидера Консервативной партии пройдут на следующей неделе.Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра 6 сентября. К моменту объявления об отставке Трасс пробыла на посту всего 44 дня.Правительство Британии во главе с Лиз Трасс столкнулось с серьезной критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. Проект предполагал существенное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. На фоне этого курс фунта обрушился до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.
https://crimea.ria.ru/20220906/trass-pokhoronit-ekonomiku-britanii--prognoz-eksperta-1124418835.html
https://crimea.ria.ru/20221014/pervyy-iz-komandy-trass-glava-britanskogo-minfina-ushel-v-otstavku-1124892635.html
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великобритания, политика, в мире
Лиз Трасс уходит в отставку

Лиз Трасс заявила, что покидает пост премьер-министра Великобритании

15:48 20.10.2022 (обновлено: 15:55 20.10.2022)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Великобритании С. Лаврова и Э. Трасс
Встреча глав МИД РФ и Великобритании С. Лаврова и Э. Трасс
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Премьер-министр Великобритании Элизабет Трасс заявила, что уходит в отставку.
"Я признаю, что, учитывая ситуацию, я не могу справиться с обязанностями возложенного на меня мандата (премьер-министра), на пост которого я была избрана Консервативной партией. Поэтому я связалась с Его Величеством Королем (Карлом III), чтобы оповестить его, что я ухожу в отставку с поста лидера Консервативной партии", - заявила она в своем обращении.
Встреча глав МИД РФ и Великобритании С. Лаврова и Э. Трасс
6 сентября, 19:06
Трасс похоронит экономику Британии – прогноз эксперта
Она уточнила, что останется главой правительства, пока не будет выбран ее преемник. Трасс добавила, что выборы нового лидера Консервативной партии пройдут на следующей неделе.
Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра 6 сентября. К моменту объявления об отставке Трасс пробыла на посту всего 44 дня.
Города мира. Лондон - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 17:43
Первый из команды Трасс: глава британского Минфина ушел в отставку
Правительство Британии во главе с Лиз Трасс столкнулось с серьезной критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. Проект предполагал существенное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. На фоне этого курс фунта обрушился до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.
 
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