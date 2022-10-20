https://crimea.ria.ru/20221020/vs-rf-na-donbasse-sorvali-popytki-vsu-forsirovat-reku-zherebets-1124994816.html
ВС РФ на Донбассе сорвали попытки ВСУ форсировать реку Жеребец
ВС РФ на Донбассе сорвали попытки ВСУ форсировать реку Жеребец - РИА Новости Крым, 20.10.2022
ВС РФ на Донбассе сорвали попытки ВСУ форсировать реку Жеребец
В Донбассе на Краснолиманском направлении ВС РФ сорвали попытки украинских войск форсировать реку Жеребец. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.10.2022
2022-10-20T12:52
2022-10-20T12:52
2022-10-20T12:55
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Донбассе на Краснолиманском направлении ВС РФ сорвали попытки украинских войск форсировать реку Жеребец. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Сообщается, что противник отброшен на исходные позиции, потеряв 40 человек, "две боевые бронемашины и три пикапа".Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России сдержали прорыв ВСУ на трех направлениях.
https://crimea.ria.ru/20221020/masterskaya-po-izgotovleniyu-svu-i-skhrony-nakhodki-rosgvardii-v-zone-svo-1124992826.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф
ВС РФ на Донбассе сорвали попытки ВСУ форсировать реку Жеребец
ВС РФ сорвали попытки ВСУ форсировать реку Жеребец на Краснолиманском направлении
12:52 20.10.2022 (обновлено: 12:55 20.10.2022)