https://crimea.ria.ru/20221020/vs-rf-na-donbasse-sorvali-popytki-vsu-forsirovat-reku-zherebets-1124994816.html

ВС РФ на Донбассе сорвали попытки ВСУ форсировать реку Жеребец

ВС РФ на Донбассе сорвали попытки ВСУ форсировать реку Жеребец - РИА Новости Крым, 20.10.2022

ВС РФ на Донбассе сорвали попытки ВСУ форсировать реку Жеребец

В Донбассе на Краснолиманском направлении ВС РФ сорвали попытки украинских войск форсировать реку Жеребец. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.10.2022

2022-10-20T12:52

2022-10-20T12:52

2022-10-20T12:55

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Донбассе на Краснолиманском направлении ВС РФ сорвали попытки украинских войск форсировать реку Жеребец. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Сообщается, что противник отброшен на исходные позиции, потеряв 40 человек, "две боевые бронемашины и три пикапа".Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России сдержали прорыв ВСУ на трех направлениях.

https://crimea.ria.ru/20221020/masterskaya-po-izgotovleniyu-svu-i-skhrony-nakhodki-rosgvardii-v-zone-svo-1124992826.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф