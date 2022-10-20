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ВС РФ на Донбассе сорвали попытки ВСУ форсировать реку Жеребец - РИА Новости Крым, 20.10.2022
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ВС РФ на Донбассе сорвали попытки ВСУ форсировать реку Жеребец
ВС РФ на Донбассе сорвали попытки ВСУ форсировать реку Жеребец - РИА Новости Крым, 20.10.2022
ВС РФ на Донбассе сорвали попытки ВСУ форсировать реку Жеребец
В Донбассе на Краснолиманском направлении ВС РФ сорвали попытки украинских войск форсировать реку Жеребец. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.10.2022
2022-10-20T12:52
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специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Донбассе на Краснолиманском направлении ВС РФ сорвали попытки украинских войск форсировать реку Жеребец. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Сообщается, что противник отброшен на исходные позиции, потеряв 40 человек, "две боевые бронемашины и три пикапа".Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России сдержали прорыв ВСУ на трех направлениях.
https://crimea.ria.ru/20221020/masterskaya-po-izgotovleniyu-svu-i-skhrony-nakhodki-rosgvardii-v-zone-svo-1124992826.html
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4.7
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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф
ВС РФ на Донбассе сорвали попытки ВСУ форсировать реку Жеребец

ВС РФ сорвали попытки ВСУ форсировать реку Жеребец на Краснолиманском направлении

12:52 20.10.2022 (обновлено: 12:55 20.10.2022)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСтела при въезде в Красный Лиман.
Стела при въезде в Красный Лиман. - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Донбассе на Краснолиманском направлении ВС РФ сорвали попытки украинских войск форсировать реку Жеребец. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Сосредоточенным огнем российских войск сорваны попытки подразделений ВСУ форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Надия, Стельмаховка, Макеевка Луганской народной республики и Ямполовка Донецкой народной республики", – сообщили в военном ведомстве.
Сообщается, что противник отброшен на исходные позиции, потеряв 40 человек, "две боевые бронемашины и три пикапа".
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России сдержали прорыв ВСУ на трех направлениях.
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