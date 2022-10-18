https://crimea.ria.ru/20221018/rossiyskie-voennye-sderzhali-proryv-vsu-po-trem-napravleniyam-1124957750.html

Российские военные сдержали прорыв ВСУ по трем направлениям

Российские военные сдержали прорыв ВСУ по трем направлениям - РИА Новости Крым, 18.10.2022

Российские военные сдержали прорыв ВСУ по трем направлениям

Вооруженные силы России сдержали прорыв ВСУ на трех участках вдоль линии соприкосновения и освободили населенный пункт в Харьковской области. Об этом во вторник РИА Новости Крым, 18.10.2022

2022-10-18T14:40

2022-10-18T14:40

2022-10-18T14:40

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0b/1124820628_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_067f50109fce283b1cfa8799493dbe1a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России сдержали прорыв ВСУ на трех участках вдоль линии соприкосновения и освободили населенный пункт в Харьковской области. Об этом во вторник сообщили в Министерстве обороны России.В оборонном ведомстве добавили, что потери ВСУ на данном направлении составили более 60-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и два пикапа. Отпор противнику был дан и на Краснолиманском направлении — была сорвана попытка переправы противника через реку Жеребец."Уничтожено 46 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, шесть боевых бронированных машин и два пикапа с крупнокалиберными пулеметами", — рассказали в министерстве.Там также отметили, что на Николаево-Криворожском направлении подразделения ВСУ предпринимали попытки прорыва обороны российских войск в направлении населенного пункта Брускинское Херсонской области."Атака противника отражена. Огнем российской артиллерии подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные рубежи. За сутки на данном направлении уничтожено более 90 украинских военнослужащих, один танк, восемь боевых бронированных машин и 21 автомобиль", — сообщили в ведомстве.

https://crimea.ria.ru/20221016/vlasti-rasskazali-o-situatsii-na-linii-oborony-v-khersonskoy-oblasti-1124911333.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф