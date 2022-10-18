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Российские военные сдержали прорыв ВСУ по трем направлениям - РИА Новости Крым, 18.10.2022
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Российские военные сдержали прорыв ВСУ по трем направлениям
Российские военные сдержали прорыв ВСУ по трем направлениям - РИА Новости Крым, 18.10.2022
Российские военные сдержали прорыв ВСУ по трем направлениям
Вооруженные силы России сдержали прорыв ВСУ на трех участках вдоль линии соприкосновения и освободили населенный пункт в Харьковской области. Об этом во вторник РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T14:40
2022-10-18T14:40
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России сдержали прорыв ВСУ на трех участках вдоль линии соприкосновения и освободили населенный пункт в Харьковской области. Об этом во вторник сообщили в Министерстве обороны России.В оборонном ведомстве добавили, что потери ВСУ на данном направлении составили более 60-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и два пикапа. Отпор противнику был дан и на Краснолиманском направлении — была сорвана попытка переправы противника через реку Жеребец."Уничтожено 46 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, шесть боевых бронированных машин и два пикапа с крупнокалиберными пулеметами", — рассказали в министерстве.Там также отметили, что на Николаево-Криворожском направлении подразделения ВСУ предпринимали попытки прорыва обороны российских войск в направлении населенного пункта Брускинское Херсонской области."Атака противника отражена. Огнем российской артиллерии подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные рубежи. За сутки на данном направлении уничтожено более 90 украинских военнослужащих, один танк, восемь боевых бронированных машин и 21 автомобиль", — сообщили в ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20221016/vlasti-rasskazali-o-situatsii-na-linii-oborony-v-khersonskoy-oblasti-1124911333.html
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф
Российские военные сдержали прорыв ВСУ по трем направлениям

Вооруженные силы России сдержали прорыв ВСУ по трем направлениям

14:40 18.10.2022
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВДВ РФ
Военнослужащий ВДВ РФ - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России сдержали прорыв ВСУ на трех участках вдоль линии соприкосновения и освободили населенный пункт в Харьковской области. Об этом во вторник сообщили в Министерстве обороны России.
"На Купянском направлении подразделения российской армии в ходе наступательных действий овладели населенным пунктом Горобьевка Харьковской области и нанесли значительное поражение подразделениям 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины. Кроме того, в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области российскими войсками сорвана попытка атаки ротной тактической группы ВСУ, усиленной танками", — сообщили в Минобороны.
В оборонном ведомстве добавили, что потери ВСУ на данном направлении составили более 60-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и два пикапа. Отпор противнику был дан и на Краснолиманском направлении — была сорвана попытка переправы противника через реку Жеребец.
"Уничтожено 46 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, шесть боевых бронированных машин и два пикапа с крупнокалиберными пулеметами", — рассказали в министерстве.
Там также отметили, что на Николаево-Криворожском направлении подразделения ВСУ предпринимали попытки прорыва обороны российских войск в направлении населенного пункта Брускинское Херсонской области.
"Атака противника отражена. Огнем российской артиллерии подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные рубежи. За сутки на данном направлении уничтожено более 90 украинских военнослужащих, один танк, восемь боевых бронированных машин и 21 автомобиль", — сообщили в ведомстве.
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