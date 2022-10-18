https://crimea.ria.ru/20221018/rossiyskie-voennye-sderzhali-proryv-vsu-po-trem-napravleniyam-1124957750.html
Российские военные сдержали прорыв ВСУ по трем направлениям
Российские военные сдержали прорыв ВСУ по трем направлениям - РИА Новости Крым, 18.10.2022
Российские военные сдержали прорыв ВСУ по трем направлениям
Вооруженные силы России сдержали прорыв ВСУ на трех участках вдоль линии соприкосновения и освободили населенный пункт в Харьковской области. Об этом во вторник РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T14:40
2022-10-18T14:40
2022-10-18T14:40
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0b/1124820628_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_067f50109fce283b1cfa8799493dbe1a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России сдержали прорыв ВСУ на трех участках вдоль линии соприкосновения и освободили населенный пункт в Харьковской области. Об этом во вторник сообщили в Министерстве обороны России.В оборонном ведомстве добавили, что потери ВСУ на данном направлении составили более 60-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и два пикапа. Отпор противнику был дан и на Краснолиманском направлении — была сорвана попытка переправы противника через реку Жеребец."Уничтожено 46 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, шесть боевых бронированных машин и два пикапа с крупнокалиберными пулеметами", — рассказали в министерстве.Там также отметили, что на Николаево-Криворожском направлении подразделения ВСУ предпринимали попытки прорыва обороны российских войск в направлении населенного пункта Брускинское Херсонской области."Атака противника отражена. Огнем российской артиллерии подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные рубежи. За сутки на данном направлении уничтожено более 90 украинских военнослужащих, один танк, восемь боевых бронированных машин и 21 автомобиль", — сообщили в ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20221016/vlasti-rasskazali-o-situatsii-na-linii-oborony-v-khersonskoy-oblasti-1124911333.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0b/1124820628_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cf7e1ac19e2da01cbf00a6c3356f85ed.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф
Российские военные сдержали прорыв ВСУ по трем направлениям
Вооруженные силы России сдержали прорыв ВСУ по трем направлениям
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России сдержали прорыв ВСУ на трех участках вдоль линии соприкосновения и освободили населенный пункт в Харьковской области. Об этом во вторник сообщили в Министерстве обороны России.
"На Купянском направлении подразделения российской армии в ходе наступательных действий овладели населенным пунктом Горобьевка Харьковской области и нанесли значительное поражение подразделениям 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины. Кроме того, в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области российскими войсками сорвана попытка атаки ротной тактической группы ВСУ, усиленной танками", — сообщили в Минобороны.
В оборонном ведомстве добавили, что потери ВСУ на данном направлении составили более 60-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и два пикапа. Отпор противнику был дан и на Краснолиманском направлении — была сорвана попытка переправы противника через реку Жеребец.
"Уничтожено 46 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, шесть боевых бронированных машин и два пикапа с крупнокалиберными пулеметами", — рассказали в министерстве.
Там также отметили, что на Николаево-Криворожском направлении подразделения ВСУ предпринимали попытки прорыва обороны российских войск в направлении населенного пункта Брускинское Херсонской области.
"Атака противника отражена. Огнем российской артиллерии подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные рубежи. За сутки на данном направлении уничтожено более 90 украинских военнослужащих, один танк, восемь боевых бронированных машин и 21 автомобиль", — сообщили в ведомстве.