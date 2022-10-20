https://crimea.ria.ru/20221020/kak-vyekhat-na-levoberezhe-i-v-drugie-regiony-rf-iz-khersonskoy-oblasti-1124994242.html

Как выехать на левобережье и в другие регионы РФ из Херсонской области

Как выехать на левобережье и в другие регионы РФ из Херсонской области - РИА Новости Крым, 20.10.2022

Как выехать на левобережье и в другие регионы РФ из Херсонской области

Выехать на левобережную часть Херсонской области можно на собственном транспорте или на автобусах, которые отправляются трижды в день. Эти и другие вопросы о... РИА Новости Крым, 20.10.2022

2022-10-20T12:36

2022-10-20T12:36

2022-10-20T12:36

новые регионы россии

херсонская область

военное положение в новых регионах россии

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Выехать на левобережную часть Херсонской области можно на собственном транспорте или на автобусах, которые отправляются трижды в день. Эти и другие вопросы о переезде на левый берег Днепра разъяснила областная администрация.Несмотря на закрытие въезда на правый берег, где, в том числе, расположен областной центр Херсон, въехать в город из других частей области, чтобы вывезти родственников, можно.Что касается выезда из области в другие регионы, отмечается, что организованные автобусы вывозят людей с левого берега Днепра ежедневно в 9 часов утра. Выехать можно из Новой Каховки, Геническа и Алешек. Колонны сопровождают военные, МЧС и кареты скорой помощи. При этом маршруты движения автобусов засекречены для безопасности мирных жителей.Херсонской областью будут управлять военные и администрация – Сальдо > >Тем, кто по какой-то причине утратил документы, поясняют, что переехать на левый берег можно без них, и уже на месте оформить в МВД соответствующую справку. Желающие покинуть область могут обратиться в органы власти на местах для получения временной регистрации на основании которой можно будет подать заявление на получения паспорта гражданина РФ.Ранее Херсонская областная администрация разъяснила правила организованного выезда гражданского населения.18 октября Владимир Сальдо объявил о перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра. Это решение принято в связи с опасностью затопления территорий из-за планируемого ВСУ разрушения плотины Каховской ГЭС. Вывоз граждан будет поэтапным, его организуют силами МЧС РФ и правительства Херсонской области.

https://crimea.ria.ru/20221019/kak-zhivet-khersonskaya-oblast-1124938850.html

https://crimea.ria.ru/20221019/voennoe-polozhenie-vvoditsya-v-khersonskoy-i-zaporozhskoy-oblastyakh-lnr-i-dnr-1124978670.html

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новые регионы россии, херсонская область, военное положение в новых регионах россии, общество