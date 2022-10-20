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Как выехать на левобережье и в другие регионы РФ из Херсонской области - РИА Новости Крым, 20.10.2022
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Как выехать на левобережье и в другие регионы РФ из Херсонской области
Как выехать на левобережье и в другие регионы РФ из Херсонской области - РИА Новости Крым, 20.10.2022
Как выехать на левобережье и в другие регионы РФ из Херсонской области
Выехать на левобережную часть Херсонской области можно на собственном транспорте или на автобусах, которые отправляются трижды в день. Эти и другие вопросы о... РИА Новости Крым, 20.10.2022
2022-10-20T12:36
2022-10-20T12:36
новые регионы россии
херсонская область
военное положение в новых регионах россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Выехать на левобережную часть Херсонской области можно на собственном транспорте или на автобусах, которые отправляются трижды в день. Эти и другие вопросы о переезде на левый берег Днепра разъяснила областная администрация.Несмотря на закрытие въезда на правый берег, где, в том числе, расположен областной центр Херсон, въехать в город из других частей области, чтобы вывезти родственников, можно.Что касается выезда из области в другие регионы, отмечается, что организованные автобусы вывозят людей с левого берега Днепра ежедневно в 9 часов утра. Выехать можно из Новой Каховки, Геническа и Алешек. Колонны сопровождают военные, МЧС и кареты скорой помощи. При этом маршруты движения автобусов засекречены для безопасности мирных жителей.Херсонской областью будут управлять военные и администрация – Сальдо &gt; &gt;Тем, кто по какой-то причине утратил документы, поясняют, что переехать на левый берег можно без них, и уже на месте оформить в МВД соответствующую справку. Желающие покинуть область могут обратиться в органы власти на местах для получения временной регистрации на основании которой можно будет подать заявление на получения паспорта гражданина РФ.Ранее Херсонская областная администрация разъяснила правила организованного выезда гражданского населения.18 октября Владимир Сальдо объявил о перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра. Это решение принято в связи с опасностью затопления территорий из-за планируемого ВСУ разрушения плотины Каховской ГЭС. Вывоз граждан будет поэтапным, его организуют силами МЧС РФ и правительства Херсонской области.
https://crimea.ria.ru/20221019/kak-zhivet-khersonskaya-oblast-1124938850.html
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новые регионы россии, херсонская область, военное положение в новых регионах россии, общество
Как выехать на левобережье и в другие регионы РФ из Херсонской области

Херсонские власти ответили на вопросы о переезде на левый берег Днепра

12:36 20.10.2022
 
© STRINGERКПП на границе Крыма и Херсонской области. Фото AFP
КПП на границе Крыма и Херсонской области. Фото AFP
© STRINGER
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Выехать на левобережную часть Херсонской области можно на собственном транспорте или на автобусах, которые отправляются трижды в день. Эти и другие вопросы о переезде на левый берег Днепра разъяснила областная администрация.
"В городе Херсоне все дороги открыты для проезда мирных жителей. В некоторых местах расположены усиленные блокпосты, на которых будут проверять документы. Это необходимые меры для обеспечения безопасности", - разъяснила администрация вопрос о перемещении на личных автомобилях.
Несмотря на закрытие въезда на правый берег, где, в том числе, расположен областной центр Херсон, въехать в город из других частей области, чтобы вывезти родственников, можно.
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Что касается выезда из области в другие регионы, отмечается, что организованные автобусы вывозят людей с левого берега Днепра ежедневно в 9 часов утра. Выехать можно из Новой Каховки, Геническа и Алешек. Колонны сопровождают военные, МЧС и кареты скорой помощи. При этом маршруты движения автобусов засекречены для безопасности мирных жителей.
Херсонской областью будут управлять военные и администрация – Сальдо > >
"В настоящее время правительством РФ прорабатывается вопрос о предоставлении всем выехавшим жителям жилищных сертификатов для приобретения жилья в собственность в любом регионе РФ. До этого момента будет обеспечено бесплатное проживание на территории российских регионов для всех выехавших жителей Херсонской области", - поясняют местные власти.
Тем, кто по какой-то причине утратил документы, поясняют, что переехать на левый берег можно без них, и уже на месте оформить в МВД соответствующую справку. Желающие покинуть область могут обратиться в органы власти на местах для получения временной регистрации на основании которой можно будет подать заявление на получения паспорта гражданина РФ.
Ранее Херсонская областная администрация разъяснила правила организованного выезда гражданского населения.
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18 октября Владимир Сальдо объявил о перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра. Это решение принято в связи с опасностью затопления территорий из-за планируемого ВСУ разрушения плотины Каховской ГЭС. Вывоз граждан будет поэтапным, его организуют силами МЧС РФ и правительства Херсонской области.
 
Новые регионы РоссииХерсонская областьВоенное положение в новых регионах РоссииОбщество
 
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