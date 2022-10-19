https://crimea.ria.ru/20221019/khersonskoy-oblastyu-budut-upravlyat-voennye-i-administratsiya--saldo-1124984886.html
Херсонской областью будут управлять военные и администрация – Сальдо
Херсонской областью будут управлять военные и администрация – Сальдо - РИА Новости Крым, 19.10.2022
Херсонской областью будут управлять военные и администрация – Сальдо
После введения военного положения администрация Херсонской области продолжит управлять регионом вместе с военными. Об этом журналистам сообщил врио губернатора... РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-19T17:09
2022-10-19T17:09
2022-10-19T17:09
военное положение в новых регионах россии
херсонская область
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. После введения военного положения администрация Херсонской области продолжит управлять регионом вместе с военными. Об этом журналистам сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо.Он добавил, что совместно будут организовываться все необходимые для жизнедеятельности региона функции.По словам Сальдо, коммунальные службы сейчас продолжают работать в обычном режиме, чтобы обеспечить людям, которые еще не покинули территорию, "обычные свои условия, к которым они привыкли"."Городской транспорт работает, убирается город, подается энергоснабжение, газоснабжение", – уточнил Сальдо.Он напомнил, что организованный вывоз жителей производится "в интересах защиты именно людей". 18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил об организованном перемещении жителей нескольких муниципалитетов на левый берег Днепра. Он пояснил это опасностью затопления территорий в связи с планами ВСУ разрушить плотину Каховской ГЭС и участившимися ударами украинских военных.По состоянию на утро среды Херсонскую область в целом покинули около 40% жителей. Только за два последних дня из Херсона выехали более 5 тыс. человек, в их числе как те, кто уехал на постоянное пребывание к своим родственникам, так и те, кто покинул область по организованной программе.Днем 19 октября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о том, что ВСУ перешли в наступление в направлении Новая Каменка – Берислав. В этот же день на заседании Совета Безопасности России президент РФ Владимир Путин заявил, что подписал указ о введении военного положения в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР с 20 октября.
https://crimea.ria.ru/20221019/voennoe-polozhenie-chto-zhdet-rossiyan-v-sluchae-ego-vvedeniya-1124731076.html
https://crimea.ria.ru/20221019/vsu-prodolzhayut-nanosit-udary-po-shlyuzam-kakhovskoy-ges--saldo-1124984653.html
херсонская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
военное положение в новых регионах россии, херсонская область, специальная военная операция рф на украине
Херсонской областью будут управлять военные и администрация – Сальдо
Сальдо: управление Херсонщиной будет осуществляться администрацией совместно с военными
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. После введения военного положения администрация Херсонской области продолжит управлять регионом вместе с военными. Об этом журналистам сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо.
"Военное положение говорит о том, что власть в регионах должна перейти к военным согласно закону. Мы совместно с военными всю эту работу делаем. Сейчас мы перевели уже практически весь аппарат военно-гражданской администрации на левый берег, они будут там работать", – - сказал Сальдо.
Он добавил, что совместно будут организовываться все необходимые для жизнедеятельности региона функции.
По словам Сальдо, коммунальные службы сейчас продолжают работать в обычном режиме, чтобы обеспечить людям, которые еще не покинули территорию, "обычные свои условия, к которым они привыкли".
"Городской транспорт работает, убирается город, подается энергоснабжение, газоснабжение", – уточнил Сальдо.
Он напомнил, что организованный вывоз жителей производится "в интересах защиты именно людей".
18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил об организованном перемещении жителей нескольких муниципалитетов на левый берег Днепра. Он пояснил это опасностью затопления территорий в связи с планами ВСУ разрушить плотину Каховской ГЭС и участившимися ударами украинских военных.
По состоянию на утро среды Херсонскую область в целом покинули около 40% жителей.
Только за два последних дня из Херсона выехали более 5 тыс. человек, в их числе как те, кто уехал на постоянное пребывание к своим родственникам, так и те, кто покинул область по организованной программе.
Днем 19 октября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о том, что ВСУ перешли в наступление
в направлении Новая Каменка – Берислав.
В этот же день на заседании Совета Безопасности России президент РФ Владимир Путин заявил, что подписал указ о введении военного положения
в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР с 20 октября.