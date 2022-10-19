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ВСУ перешли в наступление в Херсонской области – власти - РИА Новости Крым, 19.10.2022
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ВСУ перешли в наступление в Херсонской области – власти
ВСУ перешли в наступление в Херсонской области – власти - РИА Новости Крым, 19.10.2022
ВСУ перешли в наступление в Херсонской области – власти
Подразделения вооруженных сил Украины перешли в наступление в направлении Новая Каменка – Берислав Херсонской области, сообщил замглавы администрации Херсонской РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-19T12:35
2022-10-19T12:46
херсонская область
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Подразделения вооруженных сил Украины перешли в наступление в направлении Новая Каменка – Берислав Херсонской области, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.По его словам, отмечается большое количество вражеских беспилотников среднего действия и разведывательный БПЛА "Байрактар" на удалении без входа в зону ПВО. "На данном этапе все атаки отражены, продолжаем удерживать линию обороны", - добавил он.Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо во вторник объявил об организованном перемещении жителей нескольких муниципалитетов на левый берег Днепра. Он пояснил это опасностью затопления территорий в связи с планами ВСУ разрушить плотину Каховской ГЭС и участившимися ударами украинских военных. К чему приведет разрушение плотины Каховской ГЭС — ответ властей &gt;&gt;Командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин накануне сообщил, что есть данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке Украины к массированным ударам по плотине Каховской ГЭС и по городу без разбора целей. По его словам, натовское руководство требует от Киева "наступательных операций на херсонском направлении, не считаясь ни с какими жертвами", в том числе и среди мирного населения.
https://crimea.ria.ru/20221019/vezd-dlya-grazhdanskikh-lits-v-khersonskuyu-oblast-zakryvaetsya-na-7-dney-1124973568.html
https://crimea.ria.ru/20221018/surovikin-est-dannye-o-primenenii-kievom-zapreschennykh-metodov-voyny-1124966398.html
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РИА Новости Крым
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херсонская область, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ перешли в наступление в Херсонской области – власти

ВСУ перешли в наступление в направлении Новая Каменка – Берислав Херсонской области

12:35 19.10.2022 (обновлено: 12:46 19.10.2022)
 
© DANIEL LEALУкраинский военный держит противотанковое оружие "Джавелин". Фото AFP
Украинский военный держит противотанковое оружие Джавелин. Фото AFP
© DANIEL LEAL
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Подразделения вооруженных сил Украины перешли в наступление в направлении Новая Каменка – Берислав Херсонской области, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"Противник перешел в наступление в направлении Новая Каменка – Берислав. (Наступают) до двух батальонов пехоты 128-й горно-штурмовой бригады и танковый батальон 17-й бригады. После артиллерийской подготовки группировка перешла в наступление", - сообщил Стремоусов в своем Telegram-канале.
По его словам, отмечается большое количество вражеских беспилотников среднего действия и разведывательный БПЛА "Байрактар" на удалении без входа в зону ПВО.
"На данном этапе все атаки отражены, продолжаем удерживать линию обороны", - добавил он.
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Командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин накануне сообщил, что есть данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке Украины к массированным ударам по плотине Каховской ГЭС и по городу без разбора целей. По его словам, натовское руководство требует от Киева "наступательных операций на херсонском направлении, не считаясь ни с какими жертвами", в том числе и среди мирного населения.
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13:05Чем грозит Крыму дополнительный сброс воды из Херсонской области
12:35ВСУ перешли в наступление в Херсонской области – власти
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11:02Куда и как надолго вывозят жителей правого берега Херсонской области
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10:46К чему приведет разрушение плотины Каховской ГЭС — ответ властей
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