https://crimea.ria.ru/20221019/vsu-pereshli-v-nastuplenie-v-khersonskoy-oblasti--vlasti-1124974583.html

ВСУ перешли в наступление в Херсонской области – власти

ВСУ перешли в наступление в Херсонской области – власти - РИА Новости Крым, 19.10.2022

ВСУ перешли в наступление в Херсонской области – власти

Подразделения вооруженных сил Украины перешли в наступление в направлении Новая Каменка – Берислав Херсонской области, сообщил замглавы администрации Херсонской РИА Новости Крым, 19.10.2022

2022-10-19T12:35

2022-10-19T12:35

2022-10-19T12:46

херсонская область

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Подразделения вооруженных сил Украины перешли в наступление в направлении Новая Каменка – Берислав Херсонской области, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.По его словам, отмечается большое количество вражеских беспилотников среднего действия и разведывательный БПЛА "Байрактар" на удалении без входа в зону ПВО. "На данном этапе все атаки отражены, продолжаем удерживать линию обороны", - добавил он.Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо во вторник объявил об организованном перемещении жителей нескольких муниципалитетов на левый берег Днепра. Он пояснил это опасностью затопления территорий в связи с планами ВСУ разрушить плотину Каховской ГЭС и участившимися ударами украинских военных. К чему приведет разрушение плотины Каховской ГЭС — ответ властей >>Командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин накануне сообщил, что есть данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке Украины к массированным ударам по плотине Каховской ГЭС и по городу без разбора целей. По его словам, натовское руководство требует от Киева "наступательных операций на херсонском направлении, не считаясь ни с какими жертвами", в том числе и среди мирного населения.

https://crimea.ria.ru/20221019/vezd-dlya-grazhdanskikh-lits-v-khersonskuyu-oblast-zakryvaetsya-na-7-dney-1124973568.html

https://crimea.ria.ru/20221018/surovikin-est-dannye-o-primenenii-kievom-zapreschennykh-metodov-voyny-1124966398.html

херсонская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)