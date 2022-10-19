https://crimea.ria.ru/20221019/k-chemu-privedet-razrushenie-plotiny-kakhovskoy-ges--otvet-vlastey-1124971595.html
К чему приведет разрушение плотины Каховской ГЭС — ответ властей
К чему приведет разрушение плотины Каховской ГЭС — ответ властей - РИА Новости Крым, 19.10.2022
К чему приведет разрушение плотины Каховской ГЭС — ответ властей
Жилью на островах и в новых районах Херсона в случае разрушения шлюзов Каховской ГЭС угрожает подтопление, так как вода там может подняться на метр. Об этом... РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-19T10:46
2022-10-19T10:46
2022-10-19T10:46
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости Крым. Жилью на островах и в новых районах Херсона в случае разрушения шлюзов Каховской ГЭС угрожает подтопление, так как вода там может подняться на метр. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Накануне Сальдо объявил о перемещении людей на левый берег Днепра из-за опасности затопления территорий в связи с планируемым Украиной разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра.Он пояснил, что сам Херсон находится на высоком берегу, и только острова и новые районы, в частности микрорайон "Корабел" находятся гораздо ниже, и больше подвержены подтоплению."И вот там конечно поднятие воды может быть выше уровня фундамента, и соответственно будет угроза стойкости этих домов и больших и малых. А левый берег частично, но не так уж критично может быть затоплен. Например, Голая Пристань стоит ниже по течению Днепра, и пока туда дойдет вода, она разойдется по затокам и протокам", — объяснил Сальдо.Многие не хотят уезжать: как живет Херсонская область >>Он также отметил, что сейчас сброс воды в Северо-Крымский и Каховский каналы увеличен, чтобы уменьшить нагрузку на шлюзы.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее эксперт предположил, что Украине невыгодно подрывать ДнепроГЭС во вред Крыму, а прорыв Каховской дамбы невозможен.
https://crimea.ria.ru/20221018/saldo-obyavil-o-peremeschenii-lyudey-na-levyy-bereg-dnepra-1124966309.html
херсонская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область, всу (вооруженные силы украины), общество
К чему приведет разрушение плотины Каховской ГЭС — ответ властей
Власти рассказали о последствиях разрушения плотины Каховской ГЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости Крым. Жилью на островах и в новых районах Херсона в случае разрушения шлюзов Каховской ГЭС угрожает подтопление, так как вода там может подняться на метр. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Накануне Сальдо объявил о перемещении людей на левый берег Днепра
из-за опасности затопления территорий в связи с планируемым Украиной разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра.
"Если шлюзовые камеры (Каховской ГЭС — ред.) будут разбиты, а вода в основном будет идти через шлюзы, тогда возможно через определенное расчетное время вода достигнет Херсона, правого берега и левого берега. Есть места, где возможны серьезные затопления, где вода поднимется на метр, там нужно быстрее помочь людям выехать", — предупредил Сальдо в эфире "Соловьев Live".
Он пояснил, что сам Херсон находится на высоком берегу, и только острова и новые районы, в частности микрорайон "Корабел" находятся гораздо ниже, и больше подвержены подтоплению.
"И вот там конечно поднятие воды может быть выше уровня фундамента, и соответственно будет угроза стойкости этих домов и больших и малых. А левый берег частично, но не так уж критично может быть затоплен. Например, Голая Пристань стоит ниже по течению Днепра, и пока туда дойдет вода, она разойдется по затокам и протокам", — объяснил Сальдо.
Он также отметил, что сейчас сброс воды в Северо-Крымский и Каховский каналы увеличен, чтобы уменьшить нагрузку на шлюзы.
Как сообщал
сайт РИА Новости Крым, ранее эксперт предположил, что Украине невыгодно подрывать ДнепроГЭС во вред Крыму, а прорыв Каховской дамбы невозможен.