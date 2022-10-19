Рейтинг@Mail.ru
К чему приведет разрушение плотины Каховской ГЭС — ответ властей - РИА Новости Крым, 19.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221019/k-chemu-privedet-razrushenie-plotiny-kakhovskoy-ges--otvet-vlastey-1124971595.html
К чему приведет разрушение плотины Каховской ГЭС — ответ властей
К чему приведет разрушение плотины Каховской ГЭС — ответ властей - РИА Новости Крым, 19.10.2022
К чему приведет разрушение плотины Каховской ГЭС — ответ властей
Жилью на островах и в новых районах Херсона в случае разрушения шлюзов Каховской ГЭС угрожает подтопление, так как вода там может подняться на метр. Об этом... РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-19T10:46
2022-10-19T10:46
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/03/1124053306_0:451:1280:1171_1920x0_80_0_0_e10fbfdf272a3636994317bff57217b8.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости Крым. Жилью на островах и в новых районах Херсона в случае разрушения шлюзов Каховской ГЭС угрожает подтопление, так как вода там может подняться на метр. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Накануне Сальдо объявил о перемещении людей на левый берег Днепра из-за опасности затопления территорий в связи с планируемым Украиной разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра.Он пояснил, что сам Херсон находится на высоком берегу, и только острова и новые районы, в частности микрорайон "Корабел" находятся гораздо ниже, и больше подвержены подтоплению."И вот там конечно поднятие воды может быть выше уровня фундамента, и соответственно будет угроза стойкости этих домов и больших и малых. А левый берег частично, но не так уж критично может быть затоплен. Например, Голая Пристань стоит ниже по течению Днепра, и пока туда дойдет вода, она разойдется по затокам и протокам", — объяснил Сальдо.Многие не хотят уезжать: как живет Херсонская область &gt;&gt;Он также отметил, что сейчас сброс воды в Северо-Крымский и Каховский каналы увеличен, чтобы уменьшить нагрузку на шлюзы.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее эксперт предположил, что Украине невыгодно подрывать ДнепроГЭС во вред Крыму, а прорыв Каховской дамбы невозможен.
https://crimea.ria.ru/20221018/saldo-obyavil-o-peremeschenii-lyudey-na-levyy-bereg-dnepra-1124966309.html
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/03/1124053306_0:106:1280:1066_1920x0_80_0_0_76ef2f6921a2c92d4ce021f3d2e0b5f6.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, всу (вооруженные силы украины), общество
К чему приведет разрушение плотины Каховской ГЭС — ответ властей

Власти рассказали о последствиях разрушения плотины Каховской ГЭС

10:46 19.10.2022
 
© РИА Новости КрымКаховская ГЭС
Каховская ГЭС - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости Крым. Жилью на островах и в новых районах Херсона в случае разрушения шлюзов Каховской ГЭС угрожает подтопление, так как вода там может подняться на метр. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Накануне Сальдо объявил о перемещении людей на левый берег Днепра из-за опасности затопления территорий в связи с планируемым Украиной разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра.
"Если шлюзовые камеры (Каховской ГЭС — ред.) будут разбиты, а вода в основном будет идти через шлюзы, тогда возможно через определенное расчетное время вода достигнет Херсона, правого берега и левого берега. Есть места, где возможны серьезные затопления, где вода поднимется на метр, там нужно быстрее помочь людям выехать", — предупредил Сальдо в эфире "Соловьев Live".
Он пояснил, что сам Херсон находится на высоком берегу, и только острова и новые районы, в частности микрорайон "Корабел" находятся гораздо ниже, и больше подвержены подтоплению.
"И вот там конечно поднятие воды может быть выше уровня фундамента, и соответственно будет угроза стойкости этих домов и больших и малых. А левый берег частично, но не так уж критично может быть затоплен. Например, Голая Пристань стоит ниже по течению Днепра, и пока туда дойдет вода, она разойдется по затокам и протокам", — объяснил Сальдо.
Многие не хотят уезжать: как живет Херсонская область >>
Он также отметил, что сейчас сброс воды в Северо-Крымский и Каховский каналы увеличен, чтобы уменьшить нагрузку на шлюзы.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее эксперт предположил, что Украине невыгодно подрывать ДнепроГЭС во вред Крыму, а прорыв Каховской дамбы невозможен.
Понтонная переправа через Днепр в районе Антоновского моста в Херсоне - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 20:46
Власти Херсонской области объявили о перемещении населения из города
Херсонская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Общество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:04В Крыму отработали системы ПВО - сбили беспилотник
11:02Куда и как надолго вывозят жителей правого берега Херсонской области
10:51Сколько жителей Херсонской области планируют перевезти на левый берег
10:46К чему приведет разрушение плотины Каховской ГЭС — ответ властей
10:25Керченская паромная переправа: ситуация сейчас
10:24Гарпун со стрелами и нож: житель Кубани устроил расправу в дачном поселке
10:11Оперативно о COVID-19: сколько новых случаев в Крыму и Севастополе
09:54Обломки БПЛА в Севастополе упали на жилой дом, произошло возгорание
09:30Полсотни улиц и переулков Симферополя до вечера без воды
09:27В Керчи снова эвакуация из-за звонков о минировании
09:21В Энергодаре отбили попытку украинских войск захватить ЗАЭС
09:04Работу Керченской паромной переправы остановил туман
08:55В Крыму инфляция снижается второй месяц подряд
08:51ВСУ нанесли удары из HIMARS по Энергодару: повреждены подстанция и мост
08:42Многие не хотят уезжать: как живет Херсонская область
08:22Алуште выделили почти гектар земли под станцию сортировки мусора
08:17В Севастополе сбили беспилотник
08:04Творческая молодежь из Крыма снимет документальный фильм о полуострове
07:38В чем опасность нового вируса гриппа Н3N2 – эксперт
07:04На чем стали экономить жители Севастополя
Лента новостейМолния