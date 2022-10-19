https://crimea.ria.ru/20221019/k-chemu-privedet-razrushenie-plotiny-kakhovskoy-ges--otvet-vlastey-1124971595.html

К чему приведет разрушение плотины Каховской ГЭС — ответ властей

К чему приведет разрушение плотины Каховской ГЭС — ответ властей - РИА Новости Крым, 19.10.2022

К чему приведет разрушение плотины Каховской ГЭС — ответ властей

Жилью на островах и в новых районах Херсона в случае разрушения шлюзов Каховской ГЭС угрожает подтопление, так как вода там может подняться на метр. Об этом... РИА Новости Крым, 19.10.2022

2022-10-19T10:46

2022-10-19T10:46

2022-10-19T10:46

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/03/1124053306_0:451:1280:1171_1920x0_80_0_0_e10fbfdf272a3636994317bff57217b8.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости Крым. Жилью на островах и в новых районах Херсона в случае разрушения шлюзов Каховской ГЭС угрожает подтопление, так как вода там может подняться на метр. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Накануне Сальдо объявил о перемещении людей на левый берег Днепра из-за опасности затопления территорий в связи с планируемым Украиной разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра.Он пояснил, что сам Херсон находится на высоком берегу, и только острова и новые районы, в частности микрорайон "Корабел" находятся гораздо ниже, и больше подвержены подтоплению."И вот там конечно поднятие воды может быть выше уровня фундамента, и соответственно будет угроза стойкости этих домов и больших и малых. А левый берег частично, но не так уж критично может быть затоплен. Например, Голая Пристань стоит ниже по течению Днепра, и пока туда дойдет вода, она разойдется по затокам и протокам", — объяснил Сальдо.Многие не хотят уезжать: как живет Херсонская область >>Он также отметил, что сейчас сброс воды в Северо-Крымский и Каховский каналы увеличен, чтобы уменьшить нагрузку на шлюзы.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее эксперт предположил, что Украине невыгодно подрывать ДнепроГЭС во вред Крыму, а прорыв Каховской дамбы невозможен.

https://crimea.ria.ru/20221018/saldo-obyavil-o-peremeschenii-lyudey-na-levyy-bereg-dnepra-1124966309.html

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, всу (вооруженные силы украины), общество