https://crimea.ria.ru/20221020/boytsy-vsu-bezhali-posle-popytki-vklinitsya-v-oboronu-vs-rf-pod-khersonom-1124994610.html

Бойцы ВСУ бежали после попытки вклиниться в оборону ВС РФ под Херсоном

Бойцы ВСУ бежали после попытки вклиниться в оборону ВС РФ под Херсоном - РИА Новости Крым, 20.10.2022

Бойцы ВСУ бежали после попытки вклиниться в оборону ВС РФ под Херсоном

Подразделения украинской армии вклинились в оборону российских войск в районе населенного пункта Суханово Херсонской области, но впоследствии были разгромлены и РИА Новости Крым, 20.10.2022

2022-10-20T12:44

2022-10-20T12:44

2022-10-20T12:46

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

игорь конашенков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Подразделения украинской армии вклинились в оборону российских войск в районе населенного пункта Суханово Херсонской области, но впоследствии были разгромлены и бежали, передний край обороны полностью восстановлен. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.За счет введения российским командованием в бой танкового резерва, а также засадными действиями противнику было нанесено значительное поражение. В результате украинские подразделения беспорядочно бежали. Положение по переднему краю обороны полностью восстановлено, отметил представитель ведомства.По словам Конашенкова, в ходе боевых действий на данном направлении за сутки противник потерял более 200 военнослужащих, 14 танков, 16 боевых бронированных машин и семь автомобилей. В качестве трофеев захвачено два танка, одна боевая машина пехоты и установка разминирования УР-77. 18 украинских военнослужащих сдались в плен.

https://crimea.ria.ru/20221020/kak-rossiyskie-drony-unichtozhayut-voennuyu-tekhniku-vsu---video-1124992173.html

https://crimea.ria.ru/20221019/vsu-pereshli-v-nastuplenie-v-khersonskoy-oblasti--vlasti-1124974583.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков