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Бойцы ВСУ бежали после попытки вклиниться в оборону ВС РФ под Херсоном - РИА Новости Крым, 20.10.2022
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Бойцы ВСУ бежали после попытки вклиниться в оборону ВС РФ под Херсоном
Бойцы ВСУ бежали после попытки вклиниться в оборону ВС РФ под Херсоном - РИА Новости Крым, 20.10.2022
Бойцы ВСУ бежали после попытки вклиниться в оборону ВС РФ под Херсоном
Подразделения украинской армии вклинились в оборону российских войск в районе населенного пункта Суханово Херсонской области, но впоследствии были разгромлены и РИА Новости Крым, 20.10.2022
2022-10-20T12:44
2022-10-20T12:46
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
игорь конашенков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Подразделения украинской армии вклинились в оборону российских войск в районе населенного пункта Суханово Херсонской области, но впоследствии были разгромлены и бежали, передний край обороны полностью восстановлен. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.За счет введения российским командованием в бой танкового резерва, а также засадными действиями противнику было нанесено значительное поражение. В результате украинские подразделения беспорядочно бежали. Положение по переднему краю обороны полностью восстановлено, отметил представитель ведомства.По словам Конашенкова, в ходе боевых действий на данном направлении за сутки противник потерял более 200 военнослужащих, 14 танков, 16 боевых бронированных машин и семь автомобилей. В качестве трофеев захвачено два танка, одна боевая машина пехоты и установка разминирования УР-77. 18 украинских военнослужащих сдались в плен.
https://crimea.ria.ru/20221020/kak-rossiyskie-drony-unichtozhayut-voennuyu-tekhniku-vsu---video-1124992173.html
https://crimea.ria.ru/20221019/vsu-pereshli-v-nastuplenie-v-khersonskoy-oblasti--vlasti-1124974583.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков
Бойцы ВСУ бежали после попытки вклиниться в оборону ВС РФ под Херсоном

МО: ВСУ потеряли более 200 военных при попытке вклиниться в оборону ВС РФ под Херсоном

12:44 20.10.2022 (обновлено: 12:46 20.10.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодразделение ВДВ в Запорожской области
Подразделение ВДВ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Подразделения украинской армии вклинились в оборону российских войск в районе населенного пункта Суханово Херсонской области, но впоследствии были разгромлены и бежали, передний край обороны полностью восстановлен. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Беспилотники Воздушно-десантных войск уничтожили технику ВСУ
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Как российские дроны уничтожают военную технику ВСУ - видео
"На Николаево-Криворожском направлении подразделения ВСУ пытались прорвать оборону российских войск в направлении населенных пунктов Новая Каменка – Червоный Яр Херсонской области, задействовав на узком участке фронта до трех батальонов, в том числе один танковый. В районе населенного пункта Суханово Херсонской области противнику удалось вклиниться в оборону российских подразделений", - сказал он на брифинге в четверг.
За счет введения российским командованием в бой танкового резерва, а также засадными действиями противнику было нанесено значительное поражение. В результате украинские подразделения беспорядочно бежали. Положение по переднему краю обороны полностью восстановлено, отметил представитель ведомства.
Украинский военный держит противотанковое оружие Джавелин. Фото AFP
Вчера, 12:35
ВСУ перешли в наступление в Херсонской области – власти
По словам Конашенкова, в ходе боевых действий на данном направлении за сутки противник потерял более 200 военнослужащих, 14 танков, 16 боевых бронированных машин и семь автомобилей. В качестве трофеев захвачено два танка, одна боевая машина пехоты и установка разминирования УР-77. 18 украинских военнослужащих сдались в плен.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФИгорь Конашенков
 
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