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Массированный обстрел села в Белгородской области – жителей вывозят - РИА Новости Крым, 20.10.2022
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Массированный обстрел села в Белгородской области – жителей вывозят
Массированный обстрел села в Белгородской области – жителей вывозят - РИА Новости Крым, 20.10.2022
Массированный обстрел села в Белгородской области – жителей вывозят
Украинские войска обстреляли село Муром в Белгородской области, пострадавших нет, однако есть серьезные разрушения социальных объектов и частных домов. Об этом... РИА Новости Крым, 20.10.2022
2022-10-20T16:36
2022-10-20T16:47
белгородская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли село Муром в Белгородской области, пострадавших нет, однако есть серьезные разрушения социальных объектов и частных домов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.На месте происшествия работают глава округа Владимир Жданов и оперативные службы.В Белгородской области, как и других приграничных регионах, действует желтый уровень террористической опасности. Белгородские населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы.Жителей Шебекино Белгородской области призвали уехать из района обстрела &gt;&gt;19 октября президент РФ Владимир Путин своим указом ввел в приграничных регионах России "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
https://crimea.ria.ru/20221019/voennoe-polozhenie-chto-zhdet-rossiyan-v-sluchae-ego-vvedeniya-1124731076.html
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белгородская область, происшествия
Массированный обстрел села в Белгородской области – жителей вывозят

Жителей села Муром Белгородской области вывозят после масштабного обстрела ВСУ

16:36 20.10.2022 (обновлено: 16:47 20.10.2022)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли село Муром в Белгородской области, пострадавших нет, однако есть серьезные разрушения социальных объектов и частных домов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
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"По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Есть сильные разрушения у Дома культуры, детского сада, школы, офиса семейного врача, магазина и частных домовладений. Подомовой обход территории продолжается. Жителей сейчас будем вывозить на безопасное расстояние", - написал он в своем Telegram-канале.
На месте происшествия работают глава округа Владимир Жданов и оперативные службы.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ
В Белгородской области, как и других приграничных регионах, действует желтый уровень террористической опасности. Белгородские населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы.
Жителей Шебекино Белгородской области призвали уехать из района обстрела >>
19 октября президент РФ Владимир Путин своим указом ввел в приграничных регионах России "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
 
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