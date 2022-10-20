https://crimea.ria.ru/20221020/massirovannyy-obstrel-sela-v-belgorodskoy-oblasti--zhiteley-vyvozyat-1125002957.html

Массированный обстрел села в Белгородской области – жителей вывозят

Массированный обстрел села в Белгородской области – жителей вывозят - РИА Новости Крым, 20.10.2022

Массированный обстрел села в Белгородской области – жителей вывозят

Украинские войска обстреляли село Муром в Белгородской области, пострадавших нет, однако есть серьезные разрушения социальных объектов и частных домов. Об этом... РИА Новости Крым, 20.10.2022

2022-10-20T16:36

2022-10-20T16:36

2022-10-20T16:47

белгородская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли село Муром в Белгородской области, пострадавших нет, однако есть серьезные разрушения социальных объектов и частных домов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.На месте происшествия работают глава округа Владимир Жданов и оперативные службы.В Белгородской области, как и других приграничных регионах, действует желтый уровень террористической опасности. Белгородские населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы.Жителей Шебекино Белгородской области призвали уехать из района обстрела >>19 октября президент РФ Владимир Путин своим указом ввел в приграничных регионах России "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.

https://crimea.ria.ru/20221019/voennoe-polozhenie-chto-zhdet-rossiyan-v-sluchae-ego-vvedeniya-1124731076.html

белгородская область

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2022

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белгородская область, происшествия