https://crimea.ria.ru/20221019/zhiteley-shebekino-belgorodskoy-oblasti-prizvali-uekhat-iz-rayona-obstrela-1124975476.html

Жителей Шебекино Белгородской области призвали уехать из района обстрела

Жителей Шебекино Белгородской области призвали уехать из района обстрела - РИА Новости Крым, 19.10.2022

Жителей Шебекино Белгородской области призвали уехать из района обстрела

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей города Шебекино временно покинуть район, который подвергся обстрелу. РИА Новости Крым, 19.10.2022

2022-10-19T13:19

2022-10-19T13:19

2022-10-19T13:19

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей города Шебекино временно покинуть район, который подвергся обстрелу.По его словам, в результате обстрелов пострадали трое мирных граждан. Один из них, мужчина, сейчас в операционной, ранее сообщалось, что он получил ранение грудной клетки и находится в тяжелом состоянии. Еще две женщины, одна из которых в состоянии средней степени тяжести, также в больнице."Есть прилеты в жилые дома на окраине города. Домовладения принадлежат детям-сиротам. Разрушены несколько домов. Также местами оборваны линии электропередач", – сообщил глава регионаОн отметил, что аварийные бригады уже выехали на место, подомовой обход территории продолжается.Ранее утром 19 октября под сильный обстрел ВСУ попало Шебекино. Сообщалось, что прилеты пришлись на гражданские объекты, в том числе торговый центр и физкультурно-оздоровительный комплекс, и обстрел территории продолжается.

https://crimea.ria.ru/20221019/udar-vsu-po-belgorodskoy-oblasti-raneny-zhiteli-povrezhdeny-tts-i-avto-1124973666.html

https://crimea.ria.ru/20221019/khersonschinu-pokinuli-uzhe-okolo-40-zhiteley--saldo-1124974137.html

белгородская область

украина

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белгородская область, всу (вооруженные силы украины), украина