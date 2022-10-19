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Жителей Шебекино Белгородской области призвали уехать из района обстрела - РИА Новости Крым, 19.10.2022
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Жителей Шебекино Белгородской области призвали уехать из района обстрела
Жителей Шебекино Белгородской области призвали уехать из района обстрела - РИА Новости Крым, 19.10.2022
Жителей Шебекино Белгородской области призвали уехать из района обстрела
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей города Шебекино временно покинуть район, который подвергся обстрелу. РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-19T13:19
2022-10-19T13:19
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей города Шебекино временно покинуть район, который подвергся обстрелу.По его словам, в результате обстрелов пострадали трое мирных граждан. Один из них, мужчина, сейчас в операционной, ранее сообщалось, что он получил ранение грудной клетки и находится в тяжелом состоянии. Еще две женщины, одна из которых в состоянии средней степени тяжести, также в больнице."Есть прилеты в жилые дома на окраине города. Домовладения принадлежат детям-сиротам. Разрушены несколько домов. Также местами оборваны линии электропередач", – сообщил глава регионаОн отметил, что аварийные бригады уже выехали на место, подомовой обход территории продолжается.Ранее утром 19 октября под сильный обстрел ВСУ попало Шебекино. Сообщалось, что прилеты пришлись на гражданские объекты, в том числе торговый центр и физкультурно-оздоровительный комплекс, и обстрел территории продолжается.
https://crimea.ria.ru/20221019/udar-vsu-po-belgorodskoy-oblasti-raneny-zhiteli-povrezhdeny-tts-i-avto-1124973666.html
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белгородская область, всу (вооруженные силы украины), украина
Жителей Шебекино Белгородской области призвали уехать из района обстрела

Губернатор Белгородской области призвал жителей обстреливаемого ВСУ Шебекино уехать

13:19 19.10.2022
 
© РИА Новости . Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкВ Белгороде повреждены десятки домов вследствие ракетного удара ВСУ
В Белгороде повреждены десятки домов вследствие ракетного удара ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости . Таисия Лисковец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей города Шебекино временно покинуть район, который подвергся обстрелу.

"Просим людей, проживающих в районе, подвергшемся обстрелу, временно покинуть территорию", – написал Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате обстрелов пострадали трое мирных граждан. Один из них, мужчина, сейчас в операционной, ранее сообщалось, что он получил ранение грудной клетки и находится в тяжелом состоянии. Еще две женщины, одна из которых в состоянии средней степени тяжести, также в больнице.
"Есть прилеты в жилые дома на окраине города. Домовладения принадлежат детям-сиротам. Разрушены несколько домов. Также местами оборваны линии электропередач", – сообщил глава региона
Он отметил, что аварийные бригады уже выехали на место, подомовой обход территории продолжается.
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