https://crimea.ria.ru/20221019/udar-vsu-po-belgorodskoy-oblasti-raneny-zhiteli-povrezhdeny-tts-i-avto-1124973666.html
Удар ВСУ по Белгородской области: ранены жители, повреждены ТЦ и авто
Удар ВСУ по Белгородской области: ранены жители, повреждены ТЦ и авто - РИА Новости Крым, 19.10.2022
Удар ВСУ по Белгородской области: ранены жители, повреждены ТЦ и авто
Два человека пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ города Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-19T11:41
2022-10-19T11:41
2022-10-19T13:01
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Два человека пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ города Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, все прилеты снарядов пришлись на гражданские объекты, в том числе торговый центр и физкультурно-оздоровительный комплекс. Обстрел территории продолжается."В спортивном объекте поврежден надувной купол. В торговом центре посечены окна и витрины, а также две машины, которые стояли на территории парковки", - добавил он.Ранее под минометный обстрел ВСУ попали несколько сел Грайворонского городского округа, ранения получил мужчина. Повреждены оказались две линии электропередачи, в результате чего без света остались села Безымено и Дунайка.
https://crimea.ria.ru/20221016/chislo-postradavshikh-pri-obstrele-belgoroda-vyroslo-do-trekh-1124912944.html
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белгородская область, всу (вооруженные силы украины), украина
Удар ВСУ по Белгородской области: ранены жители, повреждены ТЦ и авто
При обстреле ВСУ города Шебекино Белгородской области ранены два человека
11:41 19.10.2022 (обновлено: 13:01 19.10.2022)