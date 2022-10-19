https://crimea.ria.ru/20221019/udar-vsu-po-belgorodskoy-oblasti-raneny-zhiteli-povrezhdeny-tts-i-avto-1124973666.html

Удар ВСУ по Белгородской области: ранены жители, повреждены ТЦ и авто

Удар ВСУ по Белгородской области: ранены жители, повреждены ТЦ и авто - РИА Новости Крым, 19.10.2022

Удар ВСУ по Белгородской области: ранены жители, повреждены ТЦ и авто

Два человека пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ города Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 19.10.2022

2022-10-19T11:41

2022-10-19T11:41

2022-10-19T13:01

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Два человека пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ города Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, все прилеты снарядов пришлись на гражданские объекты, в том числе торговый центр и физкультурно-оздоровительный комплекс. Обстрел территории продолжается."В спортивном объекте поврежден надувной купол. В торговом центре посечены окна и витрины, а также две машины, которые стояли на территории парковки", - добавил он.Ранее под минометный обстрел ВСУ попали несколько сел Грайворонского городского округа, ранения получил мужчина. Повреждены оказались две линии электропередачи, в результате чего без света остались села Безымено и Дунайка.

https://crimea.ria.ru/20221016/chislo-postradavshikh-pri-obstrele-belgoroda-vyroslo-do-trekh-1124912944.html

белгородская область

украина

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белгородская область, всу (вооруженные силы украины), украина