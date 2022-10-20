https://crimea.ria.ru/20221020/v-germanii-sozhgli-priyut-dlya-bezhentsev-iz-ukrainy--smi-1124993380.html

В Германии сожгли приют для беженцев из Украины – СМИ

В Германии сожгли приют для беженцев из Украины – СМИ - РИА Новости Крым, 20.10.2022

В Германии сожгли приют для беженцев из Украины – СМИ

В муниципалитете Гросс-Стремкендорф в Германии неизвестные сожгли приют для беженцев из Украины. Об этом сообщило издание Bild, ссылаясь на местные власти,... РИА Новости Крым, 20.10.2022

2022-10-20T12:18

2022-10-20T12:18

2022-10-20T12:20

германия

в мире

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122873925_0:118:3004:1808_1920x0_80_0_0_0c98690cbf851496764a30a7649a3dba.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В муниципалитете Гросс-Стремкендорф в Германии неизвестные сожгли приют для беженцев из Украины. Об этом сообщило издание Bild, ссылаясь на местные власти, экстренные службы и полицию.Инцидент произошел в ночь на 20 октября в деревне Гросс-Стремкендорф (Мекленбург – Передняя Померания). Пожар вспыхнул около 21:20 и практически полностью уничтожил здание.На момент возгорания здесь находились 14 жильцов, а также трое сотрудников Красного Креста, никто из них не пострадал, рассказали в полиции.В ведомстве полагают, что произошедшее связано с поджогом. Кроме того, "в день пожара полиция посетила жилье из-за свастики, нарисованной на входной табличке", сообщает издание."Исходя из моего многолетнего опыта работы пожарным, я в настоящее время предполагаю, что пожар был устроен преднамеренно", – рассказал администратор округа Тино Шоманн.По его словам, до прибытия на место пожарной команды тушить огонь пытались сотрудники гостиницы и некоторые прохожие."Крыша рухнула прямо на глазах. Только внешние стены еще стоят", – сказал Шоманн.Огонь удалось локализировать и потушить к утру. Отмечается, что жильцов приюта переселили в другое место.В августе в нескольких муниципалитетах Германии сообщили о введении моратория на прием украинских мигрантов под предлогом необходимости защитить местные школы, детсады, медицинские и государственные учреждения.

https://crimea.ria.ru/20220802/germaniya-vvodit-moratoriy-dlya-bezhentsev-iz-ukrainy--smi-1124035854.html

https://crimea.ria.ru/20220903/germaniya-ne-rezinovaya-mest-dlya-bezhentsev-s-ukrainy-bolshe-net-1124392762.html

германия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, в мире, происшествия