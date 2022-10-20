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В Германии сожгли приют для беженцев из Украины – СМИ
В Германии сожгли приют для беженцев из Украины – СМИ - РИА Новости Крым, 20.10.2022
В Германии сожгли приют для беженцев из Украины – СМИ
В муниципалитете Гросс-Стремкендорф в Германии неизвестные сожгли приют для беженцев из Украины. Об этом сообщило издание Bild, ссылаясь на местные власти,... РИА Новости Крым, 20.10.2022
2022-10-20T12:18
2022-10-20T12:18
2022-10-20T12:20
германия
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В муниципалитете Гросс-Стремкендорф в Германии неизвестные сожгли приют для беженцев из Украины. Об этом сообщило издание Bild, ссылаясь на местные власти, экстренные службы и полицию.Инцидент произошел в ночь на 20 октября в деревне Гросс-Стремкендорф (Мекленбург – Передняя Померания). Пожар вспыхнул около 21:20 и практически полностью уничтожил здание.На момент возгорания здесь находились 14 жильцов, а также трое сотрудников Красного Креста, никто из них не пострадал, рассказали в полиции.В ведомстве полагают, что произошедшее связано с поджогом. Кроме того, "в день пожара полиция посетила жилье из-за свастики, нарисованной на входной табличке", сообщает издание."Исходя из моего многолетнего опыта работы пожарным, я в настоящее время предполагаю, что пожар был устроен преднамеренно", – рассказал администратор округа Тино Шоманн.По его словам, до прибытия на место пожарной команды тушить огонь пытались сотрудники гостиницы и некоторые прохожие."Крыша рухнула прямо на глазах. Только внешние стены еще стоят", – сказал Шоманн.Огонь удалось локализировать и потушить к утру. Отмечается, что жильцов приюта переселили в другое место.В августе в нескольких муниципалитетах Германии сообщили о введении моратория на прием украинских мигрантов под предлогом необходимости защитить местные школы, детсады, медицинские и государственные учреждения.
https://crimea.ria.ru/20220802/germaniya-vvodit-moratoriy-dlya-bezhentsev-iz-ukrainy--smi-1124035854.html
https://crimea.ria.ru/20220903/germaniya-ne-rezinovaya-mest-dlya-bezhentsev-s-ukrainy-bolshe-net-1124392762.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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германия, в мире, происшествия
В Германии сожгли приют для беженцев из Украины – СМИ
Bild: в Германии неизвестные сожгли приют для беженцев из Украины
12:18 20.10.2022 (обновлено: 12:20 20.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В муниципалитете Гросс-Стремкендорф в Германии неизвестные сожгли приют для беженцев из Украины. Об этом сообщило издание Bild, ссылаясь на местные власти, экстренные службы и полицию.
Инцидент произошел в ночь на 20 октября в деревне Гросс-Стремкендорф (Мекленбург – Передняя Померания). Пожар вспыхнул около 21:20 и практически полностью уничтожил здание.
На момент возгорания здесь находились 14 жильцов, а также трое сотрудников Красного Креста, никто из них не пострадал, рассказали в полиции.
В ведомстве полагают, что произошедшее связано с поджогом. Кроме того, "в день пожара полиция посетила жилье из-за свастики, нарисованной на входной табличке", сообщает издание.
"Исходя из моего многолетнего опыта работы пожарным, я в настоящее время предполагаю, что пожар был устроен преднамеренно", – рассказал администратор округа Тино Шоманн.
По его словам, до прибытия на место пожарной команды тушить огонь пытались сотрудники гостиницы и некоторые прохожие.
"Крыша рухнула прямо на глазах. Только внешние стены еще стоят", – сказал Шоманн.
Огонь удалось локализировать и потушить к утру. Отмечается, что жильцов приюта переселили в другое место.
В августе в нескольких муниципалитетах Германии сообщили о введении моратория
на прием украинских мигрантов под предлогом необходимости защитить местные школы, детсады, медицинские и государственные учреждения.