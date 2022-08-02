https://crimea.ria.ru/20220802/germaniya-vvodit-moratoriy-dlya-bezhentsev-iz-ukrainy--smi-1124035854.html
Германия вводит мораторий для беженцев из Украины – СМИ
Германия вводит мораторий для беженцев из Украины – СМИ - РИА Новости Крым, 02.08.2022
Германия вводит мораторий для беженцев из Украины – СМИ
В нескольких муниципалитетах и землях Германии вводят мораторий на прием украинских мигрантов, так как мест для беженцев уже не хватает. Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 02.08.2022
2022-08-02T13:47
2022-08-02T13:47
2022-08-02T13:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В нескольких муниципалитетах и землях Германии вводят мораторий на прием украинских мигрантов, так как мест для беженцев уже не хватает. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.Земли, районы и коммуны, которые ввели мораторий, объясняют это необходимостью защитить местные школы, детские сады, медицинские и государственные учреждения.Чтобы остаться в Берлине украинским беженцам теперь необходимо иметь в городе жилье, работу или родственников. В земле Бранденбург несколько районов закрыты из-за перенаселения, а в Саксонии закончились средства для выплаты социальных пособий. Поэтому туда теперь смогут также приехать только те, у кого есть родственники.В некоторых городах земли Северный Рейн — Вестфалия, в частности в Билефельде, превышен допустимый порог по приему мигрантов, поэтому новоприезжих перенаправляют в общественные сооружения в Бохуме. В свою очередь власти Баварии заявили, что не смогут регистрировать у себя беженцев, и теперь отсылают их в другие федеральные земли.По мнению автора материала, эти ограничительные меры помогут передохнуть лишь временно. Если поток беженцев не снизится, всем федеральным землям все равно придется их принимать, подытоживается в статье.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, по мнению экс главы министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, Европа начинает играть все менее значительную роль в мире и нуждается в России больше, чем Россия в Европе.
https://crimea.ria.ru/20220701/v-polshe-sokraschayut-podderzhku-ukraintsev-chtoby-zastavit-ikh-rabotat-1123715816.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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германия, украина, в мире
Германия вводит мораторий для беженцев из Украины – СМИ
СМИ: Германия вводит мораторий для беженцев из Украины из-за нехватки мест
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В нескольких муниципалитетах и землях Германии вводят мораторий на прием украинских мигрантов, так как мест для беженцев уже не хватает. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.
Земли, районы и коммуны, которые ввели мораторий, объясняют это необходимостью защитить местные школы, детские сады, медицинские и государственные учреждения.
Чтобы остаться в Берлине украинским беженцам теперь необходимо иметь в городе жилье, работу или родственников. В земле Бранденбург несколько районов закрыты из-за перенаселения, а в Саксонии закончились средства для выплаты социальных пособий. Поэтому туда теперь смогут также приехать только те, у кого есть родственники.
В некоторых городах земли Северный Рейн — Вестфалия, в частности в Билефельде, превышен допустимый порог по приему мигрантов, поэтому новоприезжих перенаправляют в общественные сооружения в Бохуме. В свою очередь власти Баварии заявили, что не смогут регистрировать у себя беженцев, и теперь отсылают их в другие федеральные земли.
По мнению автора материала, эти ограничительные меры помогут передохнуть лишь временно. Если поток беженцев не снизится, всем федеральным землям все равно придется их принимать, подытоживается в статье.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, по мнению экс главы министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль
, Европа начинает играть все менее значительную роль в мире и нуждается в России больше, чем Россия в Европе.