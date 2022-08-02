https://crimea.ria.ru/20220802/germaniya-vvodit-moratoriy-dlya-bezhentsev-iz-ukrainy--smi-1124035854.html

Германия вводит мораторий для беженцев из Украины – СМИ

Германия вводит мораторий для беженцев из Украины – СМИ - РИА Новости Крым, 02.08.2022

Германия вводит мораторий для беженцев из Украины – СМИ

В нескольких муниципалитетах и землях Германии вводят мораторий на прием украинских мигрантов, так как мест для беженцев уже не хватает. Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 02.08.2022

2022-08-02T13:47

2022-08-02T13:47

2022-08-02T13:47

германия

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/02/1124035832_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_2452977fc8c07a1b1a57dc4f65104b58.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В нескольких муниципалитетах и землях Германии вводят мораторий на прием украинских мигрантов, так как мест для беженцев уже не хватает. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.Земли, районы и коммуны, которые ввели мораторий, объясняют это необходимостью защитить местные школы, детские сады, медицинские и государственные учреждения.Чтобы остаться в Берлине украинским беженцам теперь необходимо иметь в городе жилье, работу или родственников. В земле Бранденбург несколько районов закрыты из-за перенаселения, а в Саксонии закончились средства для выплаты социальных пособий. Поэтому туда теперь смогут также приехать только те, у кого есть родственники.В некоторых городах земли Северный Рейн — Вестфалия, в частности в Билефельде, превышен допустимый порог по приему мигрантов, поэтому новоприезжих перенаправляют в общественные сооружения в Бохуме. В свою очередь власти Баварии заявили, что не смогут регистрировать у себя беженцев, и теперь отсылают их в другие федеральные земли.По мнению автора материала, эти ограничительные меры помогут передохнуть лишь временно. Если поток беженцев не снизится, всем федеральным землям все равно придется их принимать, подытоживается в статье.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, по мнению экс главы министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, Европа начинает играть все менее значительную роль в мире и нуждается в России больше, чем Россия в Европе.

https://crimea.ria.ru/20220701/v-polshe-sokraschayut-podderzhku-ukraintsev-chtoby-zastavit-ikh-rabotat-1123715816.html

германия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, украина, в мире