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"Нам нужна Россия": в Австрии предрекли закат Европы - РИА Новости Крым, 31.07.2022
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"Нам нужна Россия": в Австрии предрекли закат Европы
"Нам нужна Россия": в Австрии предрекли закат Европы - РИА Новости Крым, 31.07.2022
"Нам нужна Россия": в Австрии предрекли закат Европы
Европа начинает играть все менее значительную роль в мире и нуждается в России больше, чем Россия в Европе. Такое заявление сделала экс глава Министерства... РИА Новости Крым, 31.07.2022
2022-07-31T17:02
2022-07-31T17:02
в мире
политика
европейский союз
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Европа начинает играть все менее значительную роль в мире и нуждается в России больше, чем Россия в Европе. Такое заявление сделала экс глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью изданию Asia Times, пишет РИА Новости.Она также отметила, что лидеры ЕС из-за невежества и высокомерия пренебрегают существующим геополитическим раскладом и базовыми принципами дипломатии. По ее мнению, это делает ситуацию очень опасной, так как европейцы все чаще начинают разочароваться и впадать в отчаяние, что может спровоцировать массовые беспорядки и антиправительственные выступления."Это связано с глубоко укоренившимся евроцентризмом. Мы верим, что настолько велики, что никто не сможет обойтись без нас ", — объяснила политик, добавив, что возникший кризис в Евросоюзе стал результатом неэффективного внутреннего управления.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, по мнению эксперта Европа переживает серьезный экономический и политический кризис, вызванный антироссийскими санкциями, но это не значит, что Запад откажется от этой политики в обозримой перспективе.
https://crimea.ria.ru/20220727/posledstviya-budut-bolee-chem-sereznye-mid-rf-predostereg-evropu-1123977650.html
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РИА Новости Крым
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в мире, политика, европейский союз, российская федерация (россия, рф)
"Нам нужна Россия": в Австрии предрекли закат Европы

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль отметила зависимость Европы от России

17:02 31.07.2022
 
© РИА Новости . Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Европа начинает играть все менее значительную роль в мире и нуждается в России больше, чем Россия в Европе. Такое заявление сделала экс глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью изданию Asia Times, пишет РИА Новости.
"Европа начинает играть все менее значительную роль в мире, как с демографической, так и с политической точек зрения… Мне кажется, что Европа нуждается в России больше, чем Россия в Европе. И если я права, то действительно ли в интересах Старого Света относиться к Москве как к врагу, склоняя ее на сторону Пекина", — заявила Кнайсль.
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Она также отметила, что лидеры ЕС из-за невежества и высокомерия пренебрегают существующим геополитическим раскладом и базовыми принципами дипломатии. По ее мнению, это делает ситуацию очень опасной, так как европейцы все чаще начинают разочароваться и впадать в отчаяние, что может спровоцировать массовые беспорядки и антиправительственные выступления.
"Это связано с глубоко укоренившимся евроцентризмом. Мы верим, что настолько велики, что никто не сможет обойтись без нас ", — объяснила политик, добавив, что возникший кризис в Евросоюзе стал результатом неэффективного внутреннего управления.
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