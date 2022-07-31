https://crimea.ria.ru/20220731/nam-nuzhna-rossiya-v-avstrii-predrekli-zakat-evropy-1124015927.html

"Нам нужна Россия": в Австрии предрекли закат Европы

"Нам нужна Россия": в Австрии предрекли закат Европы - РИА Новости Крым, 31.07.2022

"Нам нужна Россия": в Австрии предрекли закат Европы

Европа начинает играть все менее значительную роль в мире и нуждается в России больше, чем Россия в Европе. Такое заявление сделала экс глава Министерства... РИА Новости Крым, 31.07.2022

2022-07-31T17:02

2022-07-31T17:02

2022-07-31T17:02

в мире

политика

европейский союз

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Европа начинает играть все менее значительную роль в мире и нуждается в России больше, чем Россия в Европе. Такое заявление сделала экс глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью изданию Asia Times, пишет РИА Новости.Она также отметила, что лидеры ЕС из-за невежества и высокомерия пренебрегают существующим геополитическим раскладом и базовыми принципами дипломатии. По ее мнению, это делает ситуацию очень опасной, так как европейцы все чаще начинают разочароваться и впадать в отчаяние, что может спровоцировать массовые беспорядки и антиправительственные выступления."Это связано с глубоко укоренившимся евроцентризмом. Мы верим, что настолько велики, что никто не сможет обойтись без нас ", — объяснила политик, добавив, что возникший кризис в Евросоюзе стал результатом неэффективного внутреннего управления.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, по мнению эксперта Европа переживает серьезный экономический и политический кризис, вызванный антироссийскими санкциями, но это не значит, что Запад откажется от этой политики в обозримой перспективе.

https://crimea.ria.ru/20220727/posledstviya-budut-bolee-chem-sereznye-mid-rf-predostereg-evropu-1123977650.html

https://crimea.ria.ru/20220723/evropa-v-bede-orban-chestno-ozvuchil-problemy-es-iz-za-sanktsiy-protiv-rf-1123938434.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, политика, европейский союз, российская федерация (россия, рф)