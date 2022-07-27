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Снимет ли Запад санкции с России и когда это может произойти – мнение - РИА Новости Крым, 27.07.2022
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Снимет ли Запад санкции с России и когда это может произойти – мнение
Снимет ли Запад санкции с России и когда это может произойти – мнение - РИА Новости Крым, 27.07.2022
Снимет ли Запад санкции с России и когда это может произойти – мнение
Европа переживает серьезный экономический и политический кризис, вызванный антироссийскими санкциями, но это не значит, что Запад откажется от этой политики в... РИА Новости Крым, 27.07.2022
2022-07-27T14:17
2022-07-27T14:17
санкции против россии
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. Европа переживает серьезный экономический и политический кризис, вызванный антироссийскими санкциями, но это не значит, что Запад откажется от этой политики в обозримой перспективе. Такое мнение высказал сенатор Российской Федерации Алексей Пушков."В западных СМИ можно увидеть, что санкции имеют эффект бумеранга, что они невыгодны. Но это не значит, что завтра будет изменена политика. Ментальный настрой Запада следующий: "мы должны противостоять России на Украине". Им это невыгодно, но они будут платить цену. Там вообще рассматривают схватку вокруг Украины чуть ли ни как финальную схватку добра со злом, в которой они хотят победить любой ценой. Вот это установка правящей западной элиты", – сказал Пушков на брифинге в пресс-центре МИА "Россия сегодня".По его мнению, возможны некоторые коррекции, но не отказ от этой политики, поскольку РФ и Запад "столкнулись фронтально" после того, как в НАТО отказались предоставлять России гарантии безопасности.Пушков также призвал не преувеличивать осознание в западных обществах неправильности той политики, которую проводит запад по отношению к России. По его словам, несмотря на болезненные для Запада последствия антироссийских санкций, "просветления в умах элиты" там еще не произошло.Сенатор также выразил мнение, что Россия и Запад на данный момент все еще находятся в восходящей фазе кризиса, пик которого еще не пройден.
https://crimea.ria.ru/20220723/evropa-v-bede-orban-chestno-ozvuchil-problemy-es-iz-za-sanktsiy-protiv-rf-1123938434.html
https://crimea.ria.ru/20220724/pochemu-na-zapade-zagovorili-o-probleme-mirovogo-goloda--mnenie-1123921568.html
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санкции против россии, в мире
Снимет ли Запад санкции с России и когда это может произойти – мнение

Сенатор Пушков: Запад страдает от антироссийских санкций, но не откажется от них

14:17 27.07.2022
 
© РИА Новости . Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России, ЕС
Флаги России, ЕС - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. Европа переживает серьезный экономический и политический кризис, вызванный антироссийскими санкциями, но это не значит, что Запад откажется от этой политики в обозримой перспективе. Такое мнение высказал сенатор Российской Федерации Алексей Пушков.
"В западных СМИ можно увидеть, что санкции имеют эффект бумеранга, что они невыгодны. Но это не значит, что завтра будет изменена политика. Ментальный настрой Запада следующий: "мы должны противостоять России на Украине". Им это невыгодно, но они будут платить цену. Там вообще рассматривают схватку вокруг Украины чуть ли ни как финальную схватку добра со злом, в которой они хотят победить любой ценой. Вот это установка правящей западной элиты", – сказал Пушков на брифинге в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
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По его мнению, возможны некоторые коррекции, но не отказ от этой политики, поскольку РФ и Запад "столкнулись фронтально" после того, как в НАТО отказались предоставлять России гарантии безопасности.
"Нас рассматривают как важнейшее препятствие на пути установления того самого западного миропорядка, в рамках которого они только себя и видят. Они не понимают, как можно жить в другом мире. Они будут навязывать свой мир всем, покуда что-то у них внутри не произойдет такого, что лишит их такой возможности. Это тот случай, когда идеология сильнее рациональности и экономических интересов", – пояснил политик.
Пушков также призвал не преувеличивать осознание в западных обществах неправильности той политики, которую проводит запад по отношению к России. По его словам, несмотря на болезненные для Запада последствия антироссийских санкций, "просветления в умах элиты" там еще не произошло.
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Сенатор также выразил мнение, что Россия и Запад на данный момент все еще находятся в восходящей фазе кризиса, пик которого еще не пройден.
 
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