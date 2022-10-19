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Главные события и заявления дня: 19 октября - РИА Новости Крым, 19.10.2022
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Главные события и заявления дня: 19 октября
Главные события и заявления дня: 19 октября - РИА Новости Крым, 19.10.2022
Главные события и заявления дня: 19 октября
Военное положение в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР. Средний уровень реагирования в Крыму и приграничных регионах. Дополнительные полномочия по... РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-19T22:07
2022-10-19T18:52
главное за день
военное положение в новых регионах россии
специальная военная операция рф на украине
херсонская область
владимир путин (политик)
крым
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Военное положение в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР. Средний уровень реагирования в Крыму и приграничных регионах. Дополнительные полномочия по обеспечению безопасности для губернаторов. Наступление ВСУ в Херсонской области. Ограничение на въезд в Херсонскую область и переселение жителей.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Военное положение в новых регионах Российской ФедерацииПрезидент России Владимир Путин объявил о решении ввести военное положение в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР. Глава государства поручил создать специальный координационный совет, который возглавит премьер Михаил Мишустин и проинформировал, что в указе будет предусмотрено несколько уровней реагирования на риски в сфере безопасности.Ограничение на въезд в Херсонскую областьВъезд для гражданских лиц на правобережную сторону Херсонской области закрывается на 7 дней. Мера не распространяется на работников снабжающих компаний, имеющих пропуска комендатуры. Кроме того, все подразделения и министерства гражданской администрации региона переезжают на левобережье Днепра.Переселение жителей Херсонской областиХерсонскую область покинули уже около 40% жителей. По словам врио губернатора региона Владимира Сальдо, только за два последних дня из Херсона выехали более 5 тысяч человек, в их числе и те, кто уехал на постоянное пребывание к своим родственникам, а также те, кто покинул область по организованной программе.Наступление ВСУ в Херсонской областиПодразделения вооруженных сил Украины перешли в наступление в направлении Новая Каменка – Берислав Херсонской области, сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов. Отмечается большое количество вражеских беспилотников среднего действия и разведывательный БПЛА "Байрактар" на удалении без входа в зону ПВО.Дополнительные полномочия по обеспечению безопасности для губернаторовВладимир Путин наделил главы субъектов федерации дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности исходя из положения дел и обстановки в каждом регионе. Губернаторы должны незамедлительно приступить к выполнению положений указа.Средний уровень реагирования в Крыму и приграничных регионахНа территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя вводится "средний уровень реагирования". В его рамках главы субъектов осуществляют ряд полномочий, в том числе по реализации мер для удовлетворения потребностей ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения. В остальных регионах ЦФО и ЮФО – уровень повышенной готовности.
https://crimea.ria.ru/20221019/aksenov-rasskazal-o-vvedenii-dopolnitelnykh-mer-bezopasnosti-v-krymu-1124986454.html
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херсонская область
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главное за день, военное положение в новых регионах россии, специальная военная операция рф на украине, херсонская область, владимир путин (политик), крым, новые регионы россии
Главные события и заявления дня: 19 октября

Главные события и заявления среды, 19 октября

22:07 19.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ
Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости . Сергей Ильин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Военное положение в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР. Средний уровень реагирования в Крыму и приграничных регионах. Дополнительные полномочия по обеспечению безопасности для губернаторов. Наступление ВСУ в Херсонской области. Ограничение на въезд в Херсонскую область и переселение жителей.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Военное положение в новых регионах Российской Федерации

Президент России Владимир Путин объявил о решении ввести военное положение в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР. Глава государства поручил создать специальный координационный совет, который возглавит премьер Михаил Мишустин и проинформировал, что в указе будет предусмотрено несколько уровней реагирования на риски в сфере безопасности.

Ограничение на въезд в Херсонскую область

Въезд для гражданских лиц на правобережную сторону Херсонской области закрывается на 7 дней. Мера не распространяется на работников снабжающих компаний, имеющих пропуска комендатуры. Кроме того, все подразделения и министерства гражданской администрации региона переезжают на левобережье Днепра.
Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
18:10
Аксенов рассказал о введении дополнительных мер безопасности в Крыму

Переселение жителей Херсонской области

Херсонскую область покинули уже около 40% жителей. По словам врио губернатора региона Владимира Сальдо, только за два последних дня из Херсона выехали более 5 тысяч человек, в их числе и те, кто уехал на постоянное пребывание к своим родственникам, а также те, кто покинул область по организованной программе.

Наступление ВСУ в Херсонской области

Подразделения вооруженных сил Украины перешли в наступление в направлении Новая Каменка – Берислав Херсонской области, сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов. Отмечается большое количество вражеских беспилотников среднего действия и разведывательный БПЛА "Байрактар" на удалении без входа в зону ПВО.
"На данном этапе все атаки отражены, продолжаем удерживать линию обороны", - добавил он.
Обмундирование и амуниция - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
14:48
Военное положение: что ждет россиян в случае его введения

Дополнительные полномочия по обеспечению безопасности для губернаторов

Владимир Путин наделил главы субъектов федерации дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности исходя из положения дел и обстановки в каждом регионе. Губернаторы должны незамедлительно приступить к выполнению положений указа.

Средний уровень реагирования в Крыму и приграничных регионах

На территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя вводится "средний уровень реагирования". В его рамках главы субъектов осуществляют ряд полномочий, в том числе по реализации мер для удовлетворения потребностей ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения. В остальных регионах ЦФО и ЮФО – уровень повышенной готовности.
Росгвардия - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
18:21
В Керчи эвакуировали жилой многоквартирный дом
 
Главное за деньВоенное положение в новых регионах РоссииСпециальная военная операция РФ на УкраинеХерсонская областьВладимир Путин (политик)КрымНовые регионы России
 
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19:13В Севастополе задержали серийного вора-домушника
18:34На Керченской переправе сократилась очередь
18:21В Керчи эвакуировали жилой многоквартирный дом
18:10Аксенов рассказал о введении дополнительных мер безопасности в Крыму
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17:50Правительство проконтролирует обеспечение военных для проведения СВО
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