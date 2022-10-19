https://crimea.ria.ru/20221019/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-19-oktyabrya-1124986128.html

Главные события и заявления дня: 19 октября

Главные события и заявления дня: 19 октября - РИА Новости Крым, 19.10.2022

Главные события и заявления дня: 19 октября

Военное положение в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР. Средний уровень реагирования в Крыму и приграничных регионах. Дополнительные полномочия по... РИА Новости Крым, 19.10.2022

2022-10-19T22:07

2022-10-19T22:07

2022-10-19T18:52

главное за день

военное положение в новых регионах россии

специальная военная операция рф на украине

херсонская область

владимир путин (политик)

крым

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Военное положение в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР. Средний уровень реагирования в Крыму и приграничных регионах. Дополнительные полномочия по обеспечению безопасности для губернаторов. Наступление ВСУ в Херсонской области. Ограничение на въезд в Херсонскую область и переселение жителей.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Военное положение в новых регионах Российской ФедерацииПрезидент России Владимир Путин объявил о решении ввести военное положение в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР. Глава государства поручил создать специальный координационный совет, который возглавит премьер Михаил Мишустин и проинформировал, что в указе будет предусмотрено несколько уровней реагирования на риски в сфере безопасности.Ограничение на въезд в Херсонскую областьВъезд для гражданских лиц на правобережную сторону Херсонской области закрывается на 7 дней. Мера не распространяется на работников снабжающих компаний, имеющих пропуска комендатуры. Кроме того, все подразделения и министерства гражданской администрации региона переезжают на левобережье Днепра.Переселение жителей Херсонской областиХерсонскую область покинули уже около 40% жителей. По словам врио губернатора региона Владимира Сальдо, только за два последних дня из Херсона выехали более 5 тысяч человек, в их числе и те, кто уехал на постоянное пребывание к своим родственникам, а также те, кто покинул область по организованной программе.Наступление ВСУ в Херсонской областиПодразделения вооруженных сил Украины перешли в наступление в направлении Новая Каменка – Берислав Херсонской области, сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов. Отмечается большое количество вражеских беспилотников среднего действия и разведывательный БПЛА "Байрактар" на удалении без входа в зону ПВО.Дополнительные полномочия по обеспечению безопасности для губернаторовВладимир Путин наделил главы субъектов федерации дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности исходя из положения дел и обстановки в каждом регионе. Губернаторы должны незамедлительно приступить к выполнению положений указа.Средний уровень реагирования в Крыму и приграничных регионахНа территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя вводится "средний уровень реагирования". В его рамках главы субъектов осуществляют ряд полномочий, в том числе по реализации мер для удовлетворения потребностей ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения. В остальных регионах ЦФО и ЮФО – уровень повышенной готовности.

https://crimea.ria.ru/20221019/aksenov-rasskazal-o-vvedenii-dopolnitelnykh-mer-bezopasnosti-v-krymu-1124986454.html

https://crimea.ria.ru/20221019/voennoe-polozhenie-chto-zhdet-rossiyan-v-sluchae-ego-vvedeniya-1124731076.html

https://crimea.ria.ru/20221019/v-kerchi-evakuirovali-zhiloy-mnogokvartirnyy-dom-1124986604.html

херсонская область

крым

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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