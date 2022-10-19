https://crimea.ria.ru/20221019/zakrytie-vezda-v-khersonskuyu-oblast-kasaetsya-tolko-pravoberezhya-1124975839.html
Закрытие въезда в Херсонскую область касается только правобережья
Закрытие въезда в Херсонскую область касается только правобережья - РИА Новости Крым, 19.10.2022
Закрытие въезда в Херсонскую область касается только правобережья
Закрытие въезда в Херсонскую область касается только правобережья Днепра, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-19T13:35
2022-10-19T13:35
2022-10-19T13:35
херсонская область
новые регионы россии
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Закрытие въезда в Херсонскую область касается только правобережья Днепра, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.Ранее Сальдо завил о закрытии въезда для гражданских лиц в Херсонскую область на 7 дней.Накануне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил об организованном перемещении жителей нескольких муниципалитетов на левый берег Днепра. Он пояснил это опасностью затопления территорий в связи с планами ВСУ разрушить плотину Каховской ГЭС и участившимися ударами украинских военных.По состоянию на среду Херсонскую область в целом покинули около 40% жителей. Только за два последних дня из Херсона выехали более 5 тыс. человек, в их числе как те, кто уехал на постоянное пребывание к своим родственникам, так и те, кто покинул область по организованной программе.
https://crimea.ria.ru/20221019/skolko-veschey-mozhno-vzyat-vyezzhayuschim-iz-khersonskoy-oblasti---vlasti-1124975605.html
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херсонская область, новые регионы россии, специальная военная операция рф на украине
Закрытие въезда в Херсонскую область касается только правобережья
Сальдо: въезд запрещен только на правобережье Херсонской области