https://crimea.ria.ru/20221019/zakrytie-vezda-v-khersonskuyu-oblast-kasaetsya-tolko-pravoberezhya-1124975839.html

Закрытие въезда в Херсонскую область касается только правобережья

Закрытие въезда в Херсонскую область касается только правобережья - РИА Новости Крым, 19.10.2022

Закрытие въезда в Херсонскую область касается только правобережья

Закрытие въезда в Херсонскую область касается только правобережья Днепра, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 19.10.2022

2022-10-19T13:35

2022-10-19T13:35

2022-10-19T13:35

херсонская область

новые регионы россии

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Закрытие въезда в Херсонскую область касается только правобережья Днепра, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.Ранее Сальдо завил о закрытии въезда для гражданских лиц в Херсонскую область на 7 дней.Накануне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил об организованном перемещении жителей нескольких муниципалитетов на левый берег Днепра. Он пояснил это опасностью затопления территорий в связи с планами ВСУ разрушить плотину Каховской ГЭС и участившимися ударами украинских военных.По состоянию на среду Херсонскую область в целом покинули около 40% жителей. Только за два последних дня из Херсона выехали более 5 тыс. человек, в их числе как те, кто уехал на постоянное пребывание к своим родственникам, так и те, кто покинул область по организованной программе.

https://crimea.ria.ru/20221019/skolko-veschey-mozhno-vzyat-vyezzhayuschim-iz-khersonskoy-oblasti---vlasti-1124975605.html

херсонская область

новые регионы россии

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новые регионы россии, специальная военная операция рф на украине