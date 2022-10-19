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Въезд в Херсонскую область закрывается на 7 дней - РИА Новости Крым, 19.10.2022
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Въезд в Херсонскую область закрывается на 7 дней
Въезд в Херсонскую область закрывается на 7 дней - РИА Новости Крым, 19.10.2022
Въезд в Херсонскую область закрывается на 7 дней
Въезд для гражданских лиц в Херсонскую область закрывается на 7 дней. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-19T11:37
2022-10-19T11:50
херсонская область
специальная военная операция рф на украине
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Въезд для гражданских лиц в Херсонскую область закрывается на 7 дней. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.По его словам, въезд в Херсонскую область будет разрешен только по пропускам комендатуры для работников снабжающих компаний.Кроме того, на левобережье Днепра переезжают все подразделения и министерства гражданской администрации региона."Уже сегодня все властные структуры, которые находятся в городе, военно-гражданская администрация, все подразделения, министерства тоже переезжают на левобережье. И управление на этот период будет вестись с левого берега нашей Херсонщины. Таким образом, мы сохраним инфраструктуру, сохраним возможности для функционирования коммунальных систем, систем жизнеобеспечения", - добавил он.Он также добавил, что сейчас ведется работа по увеличению пропускной способности паромных переправ. "Добавляются катера, которые могут людей перевозить. С утра люди уже пошли организованно в точки сбора. Сегодня добавим еще несколько точек, куда можно будет людям подходить", - отметил он и подчеркнул, что вывоз для граждан бесплатный.Накануне 18 октября Владимир Сальдо объявил о перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра. Это решение принято в связи с опасностью затопления территорий из-за планируемого ВСУ разрушения плотины Каховской ГЭС. Вывоз граждан будет поэтапным, его организуют силами МЧС РФ и правительства Херсонской области.
https://crimea.ria.ru/20221019/kuda-i-kak-nadolgo-vyvozyat-zhiteley-pravogo-berega-khersonskoy-oblasti-1124971934.html
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херсонская область, специальная военная операция рф на украине, новые регионы россии
Въезд в Херсонскую область закрывается на 7 дней

Власти Херсонской области закрывают въезд в регион на 7 дней

11:37 19.10.2022 (обновлено: 11:50 19.10.2022)
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоПункт пропуска "Джанкой" на границе Крыма и Херсонской области
Пункт пропуска Джанкой на границе Крыма и Херсонской области - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Въезд для гражданских лиц в Херсонскую область закрывается на 7 дней. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
По его словам, въезд в Херсонскую область будет разрешен только по пропускам комендатуры для работников снабжающих компаний.
"На 7 дней закрывается въезд для гражданских лиц на территорию Херсонской области. Кроме тех, кому даст комендатура пропуск. Это те, кто занимается обеспечением, снабжением, работает в коммунальных органах", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Кроме того, на левобережье Днепра переезжают все подразделения и министерства гражданской администрации региона.
"Уже сегодня все властные структуры, которые находятся в городе, военно-гражданская администрация, все подразделения, министерства тоже переезжают на левобережье. И управление на этот период будет вестись с левого берега нашей Херсонщины. Таким образом, мы сохраним инфраструктуру, сохраним возможности для функционирования коммунальных систем, систем жизнеобеспечения", - добавил он.
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Он также добавил, что сейчас ведется работа по увеличению пропускной способности паромных переправ.
"Добавляются катера, которые могут людей перевозить. С утра люди уже пошли организованно в точки сбора. Сегодня добавим еще несколько точек, куда можно будет людям подходить", - отметил он и подчеркнул, что вывоз для граждан бесплатный.
Накануне 18 октября Владимир Сальдо объявил о перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра. Это решение принято в связи с опасностью затопления территорий из-за планируемого ВСУ разрушения плотины Каховской ГЭС. Вывоз граждан будет поэтапным, его организуют силами МЧС РФ и правительства Херсонской области.
 
Херсонская областьСпециальная военная операция РФ на УкраинеНовые регионы России
 
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