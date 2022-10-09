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Встрепенулись, но не дрогнули: эксперт о реакции крымчан на ЧП на мосту - РИА Новости Крым, 09.10.2022
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Встрепенулись, но не дрогнули: эксперт о реакции крымчан на ЧП на мосту
Встрепенулись, но не дрогнули: эксперт о реакции крымчан на ЧП на мосту - РИА Новости Крым, 09.10.2022
Встрепенулись, но не дрогнули: эксперт о реакции крымчан на ЧП на мосту
Крымчане не поддались панике из-за ЧП на Крымском мосту, а сиюминутный всплеск спроса на топливо объясняется особенностями менталитета, считает политолог Андрей РИА Новости Крым, 09.10.2022
2022-10-09T03:38
2022-10-09T03:38
радио "спутник в крыму"
крым
чп на крымском мосту
крымский мост
происшествия
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Крымчане не поддались панике из-за ЧП на Крымском мосту, а сиюминутный всплеск спроса на топливо объясняется особенностями менталитета, считает политолог Андрей Никифоров."Я бы не стал людей обвинять и называть это паническими настроениями. Это такая перестраховка, рефлекс. Мы так воспитаны: нам бабушки и дедушки это передавали, что как только какая-то напряженность, надо иметь запас спичек, соли, круп, а в нынешней ситуации предмет первой необходимости – бензин, значит, сделать запасы бензина. Это реакция вполне естественная, в ней нет ничего позорного и предосудительного", – сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам Никифорова, в данной ситуации Крым "встрепенулся, но не дрогнул".Президент РФ Владимир Путин в субботу подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Россия – Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело.Автомобильное движение по Крымскому мосту было возобновлено с 16.00 8 октября. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что все автомобили здесь проходят полную процедуру досмотра. Водителей грузового транспорта он попросил воспользоваться Керченской паромной переправой.Первые поезда с вокзалов Симферополя и Севастополя отправились после 17 часов. Первые паромы - после 22 часов 8 октября.
https://crimea.ria.ru/20221008/putin-podpisal-ukaz-ob-usilenii-mer-zaschity-krymskogo-mosta-1124784326.html
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крым, чп на крымском мосту, крымский мост, происшествия, мнения
Встрепенулись, но не дрогнули: эксперт о реакции крымчан на ЧП на мосту

Политолог Никифоров объяснил ажиотаж на крымских АЗС после ЧП на Крымском мосту

03:38 09.10.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПо Крымскому мосту возобновлено движение
По Крымскому мосту возобновлено движение - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Крымчане не поддались панике из-за ЧП на Крымском мосту, а сиюминутный всплеск спроса на топливо объясняется особенностями менталитета, считает политолог Андрей Никифоров.
"Я бы не стал людей обвинять и называть это паническими настроениями. Это такая перестраховка, рефлекс. Мы так воспитаны: нам бабушки и дедушки это передавали, что как только какая-то напряженность, надо иметь запас спичек, соли, круп, а в нынешней ситуации предмет первой необходимости – бензин, значит, сделать запасы бензина. Это реакция вполне естественная, в ней нет ничего позорного и предосудительного", – сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".
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По словам Никифорова, в данной ситуации Крым "встрепенулся, но не дрогнул".
Президент РФ Владимир Путин в субботу подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Россия – Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым.
ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело.
Автомобильное движение по Крымскому мосту было возобновлено с 16.00 8 октября. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что все автомобили здесь проходят полную процедуру досмотра. Водителей грузового транспорта он попросил воспользоваться Керченской паромной переправой.
Высокий уровень террористической атаки - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 20:14
Аксенов продлил высокий уровень террористической опасности в Крыму
Первые поезда с вокзалов Симферополя и Севастополя отправились после 17 часов. Первые паромы - после 22 часов 8 октября.
 
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03:38Встрепенулись, но не дрогнули: эксперт о реакции крымчан на ЧП на мосту
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19:28Сколько будет стоить паромная переправа через Керченский пролив
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