https://crimea.ria.ru/20221009/vstrepenulis-no-ne-drognuli-ekspert-o-reaktsii-krymchan-na-chp-na-mostu-1124783384.html

Встрепенулись, но не дрогнули: эксперт о реакции крымчан на ЧП на мосту

Встрепенулись, но не дрогнули: эксперт о реакции крымчан на ЧП на мосту - РИА Новости Крым, 09.10.2022

Встрепенулись, но не дрогнули: эксперт о реакции крымчан на ЧП на мосту

Крымчане не поддались панике из-за ЧП на Крымском мосту, а сиюминутный всплеск спроса на топливо объясняется особенностями менталитета, считает политолог Андрей РИА Новости Крым, 09.10.2022

2022-10-09T03:38

2022-10-09T03:38

2022-10-09T03:38

радио "спутник в крыму"

крым

чп на крымском мосту

крымский мост

происшествия

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Крымчане не поддались панике из-за ЧП на Крымском мосту, а сиюминутный всплеск спроса на топливо объясняется особенностями менталитета, считает политолог Андрей Никифоров."Я бы не стал людей обвинять и называть это паническими настроениями. Это такая перестраховка, рефлекс. Мы так воспитаны: нам бабушки и дедушки это передавали, что как только какая-то напряженность, надо иметь запас спичек, соли, круп, а в нынешней ситуации предмет первой необходимости – бензин, значит, сделать запасы бензина. Это реакция вполне естественная, в ней нет ничего позорного и предосудительного", – сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам Никифорова, в данной ситуации Крым "встрепенулся, но не дрогнул".Президент РФ Владимир Путин в субботу подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Россия – Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело.Автомобильное движение по Крымскому мосту было возобновлено с 16.00 8 октября. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что все автомобили здесь проходят полную процедуру досмотра. Водителей грузового транспорта он попросил воспользоваться Керченской паромной переправой.Первые поезда с вокзалов Симферополя и Севастополя отправились после 17 часов. Первые паромы - после 22 часов 8 октября.

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https://crimea.ria.ru/20221008/aksenov-prodlil-vysokiy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-v-krymu-1124785778.html

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крымский мост

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