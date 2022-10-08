https://crimea.ria.ru/20221008/pervyy-parom-s-lyudmi-otpravilsya-na-materik-1124789551.html

Первый паром с людьми отправился на Кубань

Первый паром с людьми отправился на Кубань - РИА Новости Крым, 08.10.2022

Первый паром с людьми отправился на Кубань

Первый пассажирский паром вышел из керченского порта в порт Кавказ. На нем переправились около ста человек. В ближайшее время по этому маршруту отправится паром РИА Новости Крым, 08.10.2022

2022-10-08T23:10

2022-10-08T23:10

2022-10-08T23:12

чп на крымском мосту

крымский мост

общество

крым

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КЕРЧЬ, 8 окт – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Первый пассажирский паром вышел из керченского порта в порт Кавказ. На нем переправились около ста человек. В ближайшее время по этому маршруту отправится паром с малотоннажными автомобилями. Об этом РИА Новости Крым сообщил врио министра транспорта РК Николай Лукашенко.Он рассказал, что по прибытии в порт Кавказ людей будут ожидать автобусы, которые отвезут их в Анапу."Там им обеспечат пересадку на железнодорожный или автомобильный транспорт. Либо временно разместят в отели", - сообщил он.Лукашенко добавил, что с материковой части России в Крым ожидается прибытие около 50 пассажиров, их доставят в Симферополь. Сейчас за проезд на паромах платить не нужно, уточнил он."Сегодня, поскольку ситуация форс-мажорная, перевозка организована на безоплатной основе", - сказал Лукашенко.Что касается автомобильных паромов, по словам врио министра, сейчас заканчиваются подготовительные работы, и ночью будет совершено несколько рейсов.Он также отметил, что паромы, не работающие около трех лет, были приведены в готовность за несколько часов."Планируем, что несколько рейсов будут выполнены в течение ночи. Завтра с утра уже будет сформировано расписание движения паромов, поскольку необходимо учитывать погодные условия при движении паромов", - добавил он.Врио министра также напомнил, что в кассах железнодорожных станций можно приобрести билеты и проехать через Крымский мост на железнодорожном транспорте.Ранее глава РК Сергей Аксенов сообщил, что Керченская переправа будет работать бесплатно для всех видов транспорта.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, вследствие чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека.Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика - это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин.

крымский мост

крым

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чп на крымском мосту, крымский мост, общество, крым