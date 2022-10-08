Первый паром с людьми отправился на Кубань
Власти Крыма сообщили о начале работы паромной переправы в Керчи
23:10 08.10.2022 (обновлено: 23:12 08.10.2022)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКерченская паромная переправа
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
КЕРЧЬ, 8 окт – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Первый пассажирский паром вышел из керченского порта в порт Кавказ. На нем переправились около ста человек. В ближайшее время по этому маршруту отправится паром с малотоннажными автомобилями. Об этом РИА Новости Крым сообщил врио министра транспорта РК Николай Лукашенко.
"В рамках выполнения поручений главы РК Сергея Аксенова во взаимодействии с федеральными органами власти в кратчайшие сроки было организовано движение парома на Керченской переправе. Буквально недавно отправился катер в направлении порта Кавказ. На борту было около ста человек", - сообщил Лукашенко.
Он рассказал, что по прибытии в порт Кавказ людей будут ожидать автобусы, которые отвезут их в Анапу.
"Там им обеспечат пересадку на железнодорожный или автомобильный транспорт. Либо временно разместят в отели", - сообщил он.
Лукашенко добавил, что с материковой части России в Крым ожидается прибытие около 50 пассажиров, их доставят в Симферополь. Сейчас за проезд на паромах платить не нужно, уточнил он.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКерченская паромная переправа
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Керченская паромная переправа
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКерченская паромная переправа
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Керченская паромная переправа
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКерченская паромная переправа
3 из 3
Керченская паромная переправа
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 3
Керченская паромная переправа
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 3
Керченская паромная переправа
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 3
Керченская паромная переправа
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
"Сегодня, поскольку ситуация форс-мажорная, перевозка организована на безоплатной основе", - сказал Лукашенко.
Что касается автомобильных паромов, по словам врио министра, сейчас заканчиваются подготовительные работы, и ночью будет совершено несколько рейсов.
"Сейчас у нас готово два парома: Керченский-2 и Ейск. Для переправы готовы 14 малотоннажных автомобиля до трех с половиной тонн. Проводятся подготовительные мероприятия и будет осуществляться погрузка транспорта", - сообщил Лукашенко.
Он также отметил, что паромы, не работающие около трех лет, были приведены в готовность за несколько часов.
"Планируем, что несколько рейсов будут выполнены в течение ночи. Завтра с утра уже будет сформировано расписание движения паромов, поскольку необходимо учитывать погодные условия при движении паромов", - добавил он.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГрузовые авто на Керченской паромной переправе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Грузовые авто на Керченской паромной переправе
Врио министра также напомнил, что в кассах железнодорожных станций можно приобрести билеты и проехать через Крымский мост на железнодорожном транспорте.
Ранее глава РК Сергей Аксенов сообщил, что Керченская переправа будет работать бесплатно для всех видов транспорта.
ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, вследствие чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека.
Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика - это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин.