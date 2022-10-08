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Первый паром с людьми отправился на Кубань - РИА Новости Крым, 08.10.2022
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Первый паром с людьми отправился на Кубань
Первый паром с людьми отправился на Кубань - РИА Новости Крым, 08.10.2022
Первый паром с людьми отправился на Кубань
Первый пассажирский паром вышел из керченского порта в порт Кавказ. На нем переправились около ста человек. В ближайшее время по этому маршруту отправится паром РИА Новости Крым, 08.10.2022
2022-10-08T23:10
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чп на крымском мосту
крымский мост
общество
крым
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КЕРЧЬ, 8 окт – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Первый пассажирский паром вышел из керченского порта в порт Кавказ. На нем переправились около ста человек. В ближайшее время по этому маршруту отправится паром с малотоннажными автомобилями. Об этом РИА Новости Крым сообщил врио министра транспорта РК Николай Лукашенко.Он рассказал, что по прибытии в порт Кавказ людей будут ожидать автобусы, которые отвезут их в Анапу."Там им обеспечат пересадку на железнодорожный или автомобильный транспорт. Либо временно разместят в отели", - сообщил он.Лукашенко добавил, что с материковой части России в Крым ожидается прибытие около 50 пассажиров, их доставят в Симферополь. Сейчас за проезд на паромах платить не нужно, уточнил он."Сегодня, поскольку ситуация форс-мажорная, перевозка организована на безоплатной основе", - сказал Лукашенко.Что касается автомобильных паромов, по словам врио министра, сейчас заканчиваются подготовительные работы, и ночью будет совершено несколько рейсов.Он также отметил, что паромы, не работающие около трех лет, были приведены в готовность за несколько часов."Планируем, что несколько рейсов будут выполнены в течение ночи. Завтра с утра уже будет сформировано расписание движения паромов, поскольку необходимо учитывать погодные условия при движении паромов", - добавил он.Врио министра также напомнил, что в кассах железнодорожных станций можно приобрести билеты и проехать через Крымский мост на железнодорожном транспорте.Ранее глава РК Сергей Аксенов сообщил, что Керченская переправа будет работать бесплатно для всех видов транспорта.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, вследствие чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека.Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика - это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин.
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чп на крымском мосту, крымский мост, общество, крым
Первый паром с людьми отправился на Кубань

Власти Крыма сообщили о начале работы паромной переправы в Керчи

23:10 08.10.2022 (обновлено: 23:12 08.10.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
КЕРЧЬ, 8 окт – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Первый пассажирский паром вышел из керченского порта в порт Кавказ. На нем переправились около ста человек. В ближайшее время по этому маршруту отправится паром с малотоннажными автомобилями. Об этом РИА Новости Крым сообщил врио министра транспорта РК Николай Лукашенко.
"В рамках выполнения поручений главы РК Сергея Аксенова во взаимодействии с федеральными органами власти в кратчайшие сроки было организовано движение парома на Керченской переправе. Буквально недавно отправился катер в направлении порта Кавказ. На борту было около ста человек", - сообщил Лукашенко.
Он рассказал, что по прибытии в порт Кавказ людей будут ожидать автобусы, которые отвезут их в Анапу.
"Там им обеспечат пересадку на железнодорожный или автомобильный транспорт. Либо временно разместят в отели", - сообщил он.
Лукашенко добавил, что с материковой части России в Крым ожидается прибытие около 50 пассажиров, их доставят в Симферополь. Сейчас за проезд на паромах платить не нужно, уточнил он.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа
1 из 3
Керченская паромная переправа
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа
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Керченская паромная переправа
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа
3 из 3
Керченская паромная переправа
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 3
Керченская паромная переправа
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 3
Керченская паромная переправа
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 3
Керченская паромная переправа
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
"Сегодня, поскольку ситуация форс-мажорная, перевозка организована на безоплатной основе", - сказал Лукашенко.
Что касается автомобильных паромов, по словам врио министра, сейчас заканчиваются подготовительные работы, и ночью будет совершено несколько рейсов.

"Сейчас у нас готово два парома: Керченский-2 и Ейск. Для переправы готовы 14 малотоннажных автомобиля до трех с половиной тонн. Проводятся подготовительные мероприятия и будет осуществляться погрузка транспорта", - сообщил Лукашенко.

Он также отметил, что паромы, не работающие около трех лет, были приведены в готовность за несколько часов.
"Планируем, что несколько рейсов будут выполнены в течение ночи. Завтра с утра уже будет сформировано расписание движения паромов, поскольку необходимо учитывать погодные условия при движении паромов", - добавил он.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГрузовые авто на Керченской паромной переправе
Грузовые авто на Керченской паромной переправе - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Грузовые авто на Керченской паромной переправе
Врио министра также напомнил, что в кассах железнодорожных станций можно приобрести билеты и проехать через Крымский мост на железнодорожном транспорте.
Ранее глава РК Сергей Аксенов сообщил, что Керченская переправа будет работать бесплатно для всех видов транспорта.
ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, вследствие чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека.
Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика - это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин.
 
ЧП на Крымском мостуКрымский мостОбществоКрым
 
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Заголовок открываемого материала
23:10Первый паром с людьми отправился на Кубань
22:54Как организуют автобусное и грузовое сообщение с Крымом на выходных
21:06Хуснуллин рассказал о сроках восстановления пролета Крымского моста
20:22Паромная переправа в Крыму будет работать бесплатно – Аксенов
20:14Аксенов продлил высокий уровень террористической опасности в Крыму
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19:40В районе Крымского моста ввели желтый уровень террористической опасности
19:28Сколько будет стоить паромная переправа через Керченский пролив
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