https://crimea.ria.ru/20221008/chto-seychas-proiskhodit-u-kerchenskoy-paromnoy-perepravy-1124782454.html

Что сейчас происходит у Керченской паромной переправы

Что сейчас происходит у Керченской паромной переправы - РИА Новости Крым, 08.10.2022

Что сейчас происходит у Керченской паромной переправы

У Керченской паромной переправы организована стоянка для автотранспорта, ожидающего начала движения паромов, людям предоставляют горячее питание. Об этом... РИА Новости Крым, 08.10.2022

2022-10-08T18:21

2022-10-08T18:21

2022-10-08T19:30

крым

чп на крымском мосту

крымский мост

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. У Керченской паромной переправы организована стоянка для автотранспорта, ожидающего начала движения паромов, людям предоставляют горячее питание. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.На месте развернут информационный штаб. Местные власти призывают жителей и гостей Керчи сообщать о происшествиях или необходимости оказания помощи в единую дежурно-диспетчерскую службу Керчи, где ведется круглосуточный прием звонков.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело. Первые поезда из Крыма отправились в Москву и Санкт-Петербург с железнодорожных вокзалов Симферополя и Севастополя после 17 часов. Движение автомобильного транспорта возобновилось часом ранее.

крым

крымский мост

керчь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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