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Что сейчас происходит у Керченской паромной переправы - РИА Новости Крым, 08.10.2022
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Что сейчас происходит у Керченской паромной переправы
Что сейчас происходит у Керченской паромной переправы - РИА Новости Крым, 08.10.2022
Что сейчас происходит у Керченской паромной переправы
У Керченской паромной переправы организована стоянка для автотранспорта, ожидающего начала движения паромов, людям предоставляют горячее питание. Об этом... РИА Новости Крым, 08.10.2022
2022-10-08T18:21
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крым
чп на крымском мосту
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. У Керченской паромной переправы организована стоянка для автотранспорта, ожидающего начала движения паромов, людям предоставляют горячее питание. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.На месте развернут информационный штаб. Местные власти призывают жителей и гостей Керчи сообщать о происшествиях или необходимости оказания помощи в единую дежурно-диспетчерскую службу Керчи, где ведется круглосуточный прием звонков.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело. Первые поезда из Крыма отправились в Москву и Санкт-Петербург с железнодорожных вокзалов Симферополя и Севастополя после 17 часов. Движение автомобильного транспорта возобновилось часом ранее.
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крым, чп на крымском мосту, крымский мост, керчь
Что сейчас происходит у Керченской паромной переправы

Мэр Керчи Брусаков рассказал об обстановке у паромной переправы

18:21 08.10.2022 (обновлено: 19:30 08.10.2022)
 
© Telegram Святослав БрусаковЛюди у паромной переправы в Керчи
Люди у паромной переправы в Керчи
© Telegram Святослав Брусаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. У Керченской паромной переправы организована стоянка для автотранспорта, ожидающего начала движения паромов, людям предоставляют горячее питание. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.
© Telegram-канал мэра Керчи Святослава БрусаковаМашины у паромной переправы в Керчи
Машины у паромной переправы в Керчи
© Telegram-канал мэра Керчи Святослава Брусакова
Машины у паромной переправы в Керчи
"На территории установлены туалеты, организован подвоз воды и горячего питания, выдано 300 порций еды, подготовлена полевая кухня. Большегрузы разместили на площадке бывшего аэропорта, куда также подвозим воду и горячее питание", - сообщил он в своем Telegram-канале.
На месте развернут информационный штаб. Местные власти призывают жителей и гостей Керчи сообщать о происшествиях или необходимости оказания помощи в единую дежурно-диспетчерскую службу Керчи, где ведется круглосуточный прием звонков.
© Telegram Святослав БрусаковАвтомобили едут в сторону паромной переправы в Керчи
Автомобили едут в сторону паромной переправы в Керчи
© Telegram Святослав Брусаков
Автомобили едут в сторону паромной переправы в Керчи
ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело.
Первые поезда из Крыма отправились в Москву и Санкт-Петербург с железнодорожных вокзалов Симферополя и Севастополя после 17 часов. Движение автомобильного транспорта возобновилось часом ранее.
 
КрымЧП на Крымском мостуКрымский мостКерчь
 
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