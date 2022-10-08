Что сейчас происходит у Керченской паромной переправы
Мэр Керчи Брусаков рассказал об обстановке у паромной переправы
18:21 08.10.2022 (обновлено: 19:30 08.10.2022)
© Telegram Святослав БрусаковЛюди у паромной переправы в Керчи
© Telegram Святослав Брусаков
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. У Керченской паромной переправы организована стоянка для автотранспорта, ожидающего начала движения паромов, людям предоставляют горячее питание. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.
© Telegram-канал мэра Керчи Святослава БрусаковаМашины у паромной переправы в Керчи
© Telegram-канал мэра Керчи Святослава Брусакова
Машины у паромной переправы в Керчи
"На территории установлены туалеты, организован подвоз воды и горячего питания, выдано 300 порций еды, подготовлена полевая кухня. Большегрузы разместили на площадке бывшего аэропорта, куда также подвозим воду и горячее питание", - сообщил он в своем Telegram-канале.
На месте развернут информационный штаб. Местные власти призывают жителей и гостей Керчи сообщать о происшествиях или необходимости оказания помощи в единую дежурно-диспетчерскую службу Керчи, где ведется круглосуточный прием звонков.
© Telegram Святослав БрусаковАвтомобили едут в сторону паромной переправы в Керчи
© Telegram Святослав Брусаков
Автомобили едут в сторону паромной переправы в Керчи
ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело.
Первые поезда из Крыма отправились в Москву и Санкт-Петербург с железнодорожных вокзалов Симферополя и Севастополя после 17 часов. Движение автомобильного транспорта возобновилось часом ранее.