Рейтинг@Mail.ru
Главные новости и заявления дня: 24 сентября - РИА Новости Крым, 24.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220924/glavnye-novosti-i-zayavleniya-dnya-24-sentyabrya-1124613513.html
Главные новости и заявления дня: 24 сентября
Главные новости и заявления дня: 24 сентября - РИА Новости Крым, 24.09.2022
Главные новости и заявления дня: 24 сентября
Обрушение дома в Крыму. Ротации в Минобороны. Поправки к Уголовному кодексу, касающиеся военной службы. Второй день голосования. Итоги спецоперации за сутки... РИА Новости Крым, 24.09.2022
2022-09-24T20:20
2022-09-24T20:20
главное за день
крым
специальная военная операция рф на украине
армия и флот
владимир путин (политик)
частичная мобилизация
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/15/1122449759_0:59:2826:1648_1920x0_80_0_0_403ca880e3e600f5994ae52ac051a394.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Обрушение дома в Крыму. Ротации в Минобороны. Поправки к Уголовному кодексу, касающиеся военной службы. Второй день голосования. Итоги спецоперации за сутки. Первый снег в Крыму.О главных событиях дня - в подборке РИА Новости Крым.Обрушение частного дома в Сакском районеВ субботу утром в селе Суворово Сакского района в частном двухэтажном доме произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого здание оказалось полностью разрушено. Два человека пострадали, сотрудники МЧС извлекли их из-под завалов и передали медикам. Дело взяли на контроль прокуратура и Следком.В Минобороны сменили главного по материально-техническому обеспечению ВС РФГенерал-полковник Михаил Мизинцев назначен заместителем главы Минобороны РФ, он будет отвечать за материально-техническое обеспечение ВС РФ. Мизинцев сменил на посту Дмитрия Булгакова, который освобожден от должности "в связи с переходом на другую работу".Поправки ПутинаПрезидент Владимир Путин подписал пакет поправок о военной службе, которые предусматривают уголовную ответственность и длительные сроки лишения свободы за добровольную сдачу в плен, неявку по призыву, дезертирство и отказ участвовать в военных действиях, за мародерство, а также невыполнение контрактов по госзаказу.Потери ВСУ под НиколаевымВ Николаевский области высокоточными ударами ВКС России по позициям ВСУ уничтожено более 200 украинских военных. Также в результате ракетного удара по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе Калиновки Николаевской области ликвидированы до 300 боевиков.Второй день референдумаВ Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях 24 сентября начался второй день голосования на референдумах о вхождении в состав Российской Федерации. Все участки открылись вовремя, работают также выездные группы. За ходом голосования следят иностранные наблюдатели.Первый снег в КрымуКрымские спасатели совершили восхождение на высшую точку горы Чатыр-Даг – Эклизи-Бурун в честь Дня Государственного герба и Государственного флага республики. Восхождение было не из простых: в горах сегодня сильный ветер и мокрый снег с дождем.
https://crimea.ria.ru/20220924/prorvavshikhsya-na-zaporozhe-ukrainskikh-diversantov-neytralizovali--1124608297.html
https://crimea.ria.ru/20220924/golosovanie-mezhdu-obstrelami-glava-chernobaevki-rasskazal-o-referendume-1124611827.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/15/1122449759_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_47fe55ba76bfd5b2242f290e82ea5dee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, крым, специальная военная операция рф на украине, армия и флот, владимир путин (политик), частичная мобилизация, всу (вооруженные силы украины)
Главные новости и заявления дня: 24 сентября

Главные новости и заявления субботы: 24 сентября

20:20 24.09.2022
 
© РИА Новости . Николай Журавлев / Перейти в фотобанкШевроны вооруженных сил Российской Федерации.
Шевроны вооруженных сил Российской Федерации. - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости . Николай Журавлев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Обрушение дома в Крыму. Ротации в Минобороны. Поправки к Уголовному кодексу, касающиеся военной службы. Второй день голосования. Итоги спецоперации за сутки. Первый снег в Крыму.
О главных событиях дня - в подборке РИА Новости Крым.
Обрушение частного дома в Сакском районе
В субботу утром в селе Суворово Сакского района в частном двухэтажном доме произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого здание оказалось полностью разрушено. Два человека пострадали, сотрудники МЧС извлекли их из-под завалов и передали медикам. Дело взяли на контроль прокуратура и Следком.
В Минобороны сменили главного по материально-техническому обеспечению ВС РФ
Генерал-полковник Михаил Мизинцев назначен заместителем главы Минобороны РФ, он будет отвечать за материально-техническое обеспечение ВС РФ. Мизинцев сменил на посту Дмитрия Булгакова, который освобожден от должности "в связи с переходом на другую работу".
Бойцы Росгвардии проверяют территорию для обеспечения безопасности в период проведения референдума в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
11:07
Прорвавшихся на Запорожье украинских диверсантов нейтрализовали
Поправки Путина
Президент Владимир Путин подписал пакет поправок о военной службе, которые предусматривают уголовную ответственность и длительные сроки лишения свободы за добровольную сдачу в плен, неявку по призыву, дезертирство и отказ участвовать в военных действиях, за мародерство, а также невыполнение контрактов по госзаказу.
Потери ВСУ под Николаевым
В Николаевский области высокоточными ударами ВКС России по позициям ВСУ уничтожено более 200 украинских военных. Также в результате ракетного удара по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе Калиновки Николаевской области ликвидированы до 300 боевиков.
Второй день референдума
В Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях 24 сентября начался второй день голосования на референдумах о вхождении в состав Российской Федерации. Все участки открылись вовремя, работают также выездные группы. За ходом голосования следят иностранные наблюдатели.
Село Чернобаевка в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
17:51Новая жизнь на освобожденных территориях
Голосование между обстрелами: глава Чернобаевки рассказал о референдуме
Первый снег в Крыму
Крымские спасатели совершили восхождение на высшую точку горы Чатыр-Даг – Эклизи-Бурун в честь Дня Государственного герба и Государственного флага республики. Восхождение было не из простых: в горах сегодня сильный ветер и мокрый снег с дождем.
 
Главное за деньКрымСпециальная военная операция РФ на УкраинеАрмия и флотВладимир Путин (политик)Частичная мобилизацияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:36Путин подписал указ об отсрочке при мобилизации
21:17Второй день референдума: в ЦИК назвали явку в регионах
20:20Главные новости и заявления дня: 24 сентября
19:58В Севастополе арестовали машины злостных нарушителей ПДД
19:21Информационный детокс: как помочь уставшему от новостей человеку
18:45Частичная мобилизация в России и долгожданные референдумы: топ недели
18:28Контрактникам-иностранцам упростили получение российского гражданства
18:14В Севастополе разъяснили вопрос о медкомиссиях при мобилизации
17:51Голосование между обстрелами: глава Чернобаевки рассказал о референдуме
17:03Мародерство в военное время грозит лишением свободы на срок до 15 лет
16:31За отказ участвовать в военных действиях грозит до 10 лет – закон
16:15Путин подписал закон о наказании за неявку по призыву и сдачу в плен
15:48Референдум в Севастополе: что увидели международные наблюдатели
15:21Максимум с мая: оперштаб сообщил о росте смертности от COVID-19
14:48Украинский МиГ и семь беспилотников сбили российские военные за сутки
14:30В Новой Каховке работают наблюдатели из Германии, Сербии и Египта
14:11Средства ПВО сбили Bayraktar, летевший в сторону Запорожской АЭС
13:56Под Николаевом уничтожены 300 наемников и две сотни солдат ВСУ
13:40В Крыму выпал снег
13:03Ротации в Минобороны: Мизинцев сменил Булгакова на посту замминистра
Лента новостейМолния