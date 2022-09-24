https://crimea.ria.ru/20220924/glavnye-novosti-i-zayavleniya-dnya-24-sentyabrya-1124613513.html

Главные новости и заявления дня: 24 сентября

Главные новости и заявления дня: 24 сентября - РИА Новости Крым, 24.09.2022

Главные новости и заявления дня: 24 сентября

Обрушение дома в Крыму. Ротации в Минобороны. Поправки к Уголовному кодексу, касающиеся военной службы. Второй день голосования. Итоги спецоперации за сутки... РИА Новости Крым, 24.09.2022

2022-09-24T20:20

2022-09-24T20:20

2022-09-24T20:20

главное за день

крым

специальная военная операция рф на украине

армия и флот

владимир путин (политик)

частичная мобилизация

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/15/1122449759_0:59:2826:1648_1920x0_80_0_0_403ca880e3e600f5994ae52ac051a394.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Обрушение дома в Крыму. Ротации в Минобороны. Поправки к Уголовному кодексу, касающиеся военной службы. Второй день голосования. Итоги спецоперации за сутки. Первый снег в Крыму.О главных событиях дня - в подборке РИА Новости Крым.Обрушение частного дома в Сакском районеВ субботу утром в селе Суворово Сакского района в частном двухэтажном доме произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого здание оказалось полностью разрушено. Два человека пострадали, сотрудники МЧС извлекли их из-под завалов и передали медикам. Дело взяли на контроль прокуратура и Следком.В Минобороны сменили главного по материально-техническому обеспечению ВС РФГенерал-полковник Михаил Мизинцев назначен заместителем главы Минобороны РФ, он будет отвечать за материально-техническое обеспечение ВС РФ. Мизинцев сменил на посту Дмитрия Булгакова, который освобожден от должности "в связи с переходом на другую работу".Поправки ПутинаПрезидент Владимир Путин подписал пакет поправок о военной службе, которые предусматривают уголовную ответственность и длительные сроки лишения свободы за добровольную сдачу в плен, неявку по призыву, дезертирство и отказ участвовать в военных действиях, за мародерство, а также невыполнение контрактов по госзаказу.Потери ВСУ под НиколаевымВ Николаевский области высокоточными ударами ВКС России по позициям ВСУ уничтожено более 200 украинских военных. Также в результате ракетного удара по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе Калиновки Николаевской области ликвидированы до 300 боевиков.Второй день референдумаВ Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях 24 сентября начался второй день голосования на референдумах о вхождении в состав Российской Федерации. Все участки открылись вовремя, работают также выездные группы. За ходом голосования следят иностранные наблюдатели.Первый снег в КрымуКрымские спасатели совершили восхождение на высшую точку горы Чатыр-Даг – Эклизи-Бурун в честь Дня Государственного герба и Государственного флага республики. Восхождение было не из простых: в горах сегодня сильный ветер и мокрый снег с дождем.

https://crimea.ria.ru/20220924/prorvavshikhsya-na-zaporozhe-ukrainskikh-diversantov-neytralizovali--1124608297.html

https://crimea.ria.ru/20220924/golosovanie-mezhdu-obstrelami-glava-chernobaevki-rasskazal-o-referendume-1124611827.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, крым, специальная военная операция рф на украине, армия и флот, владимир путин (политик), частичная мобилизация, всу (вооруженные силы украины)