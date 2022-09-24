Главные новости и заявления дня: 24 сентября
Главные новости и заявления субботы: 24 сентября
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Обрушение дома в Крыму. Ротации в Минобороны. Поправки к Уголовному кодексу, касающиеся военной службы. Второй день голосования. Итоги спецоперации за сутки. Первый снег в Крыму.
О главных событиях дня - в подборке РИА Новости Крым.
Обрушение частного дома в Сакском районе
В субботу утром в селе Суворово Сакского района в частном двухэтажном доме произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого здание оказалось полностью разрушено. Два человека пострадали, сотрудники МЧС извлекли их из-под завалов и передали медикам. Дело взяли на контроль прокуратура и Следком.
В Минобороны сменили главного по материально-техническому обеспечению ВС РФ
Генерал-полковник Михаил Мизинцев назначен заместителем главы Минобороны РФ, он будет отвечать за материально-техническое обеспечение ВС РФ. Мизинцев сменил на посту Дмитрия Булгакова, который освобожден от должности "в связи с переходом на другую работу".
Поправки Путина
Президент Владимир Путин подписал пакет поправок о военной службе, которые предусматривают уголовную ответственность и длительные сроки лишения свободы за добровольную сдачу в плен, неявку по призыву, дезертирство и отказ участвовать в военных действиях, за мародерство, а также невыполнение контрактов по госзаказу.
Потери ВСУ под Николаевым
В Николаевский области высокоточными ударами ВКС России по позициям ВСУ уничтожено более 200 украинских военных. Также в результате ракетного удара по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе Калиновки Николаевской области ликвидированы до 300 боевиков.
Второй день референдума
В Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях 24 сентября начался второй день голосования на референдумах о вхождении в состав Российской Федерации. Все участки открылись вовремя, работают также выездные группы. За ходом голосования следят иностранные наблюдатели.
Первый снег в Крыму
Крымские спасатели совершили восхождение на высшую точку горы Чатыр-Даг – Эклизи-Бурун в честь Дня Государственного герба и Государственного флага республики. Восхождение было не из простых: в горах сегодня сильный ветер и мокрый снег с дождем.