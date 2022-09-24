Рейтинг@Mail.ru
В Донбассе, Херсонской и Запорожской областях второй день референдума - РИА Новости Крым, 24.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20220924/v-donbasse-khersonskoy-i-zaporozhskoy-oblastyakh-vtoroy-den-referenduma-1124607546.html
В Донбассе, Херсонской и Запорожской областях второй день референдума
В Донбассе, Херсонской и Запорожской областях второй день референдума - РИА Новости Крым, 24.09.2022
В Донбассе, Херсонской и Запорожской областях второй день референдума
В Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях 24 сентября начался второй день голосования на референдумах о вхождении РИА Новости Крым, 24.09.2022
2022-09-24T10:45
2022-09-24T10:45
новая жизнь на освобожденных территориях
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
херсонская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/18/1124607645_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f0e48bee1250e30f9b2fb41b41985b5b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях 24 сентября начался второй день голосования на референдумах о вхождении в состав Российской Федерации.В ЛНР открыт 461 участок, сообщила глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко. Планируется работа 621 выездной группы, которые будут проводить голосование вне помещений участков, добавила она.В Херсонской области избирательные комиссии выехали по маршрутам. Референдум в Скадовске: как идет голосование и что думают люди &gt;&gt;По ее словам, за первый день на территории РФ проголосовали более 11,3 тыс. жителей области, нарушений не зафиксировано.В Запорожской области голосование также возобновилось в 8 утра."На работу вышли более 5 тыс. членов избирательных комиссий", - сообщила журналистам председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко. Также голосуют жители области, проживающие за ее пределами."Каких-либо инцидентов и нарушений на момент начала голосования не зафиксировано", - добавила Катющенко.98-летний ветеран ВОВ Капитонов проголосовал на референдуме в Мелитополе &gt;&gt;На территории LНР второй день референдума начался штатном режиме, все участки открыты. Глава ЦИК республики Владимир Высоцкий ожидает более высокой явки, чем в первый день голосования.
https://crimea.ria.ru/20220923/v-nadezhde-na-svetloe-buduschee-kak-golosuet-kherson--video-1124600570.html
https://crimea.ria.ru/20220923/pervyy-den-referenduma-kak-prokhodit-golosovanie-na-territoriyakh-1124603310.html
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/18/1124607645_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_71b817b74e376843dd9bd2532b9f0a13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), запорожская область, херсонская область, общество
В Донбассе, Херсонской и Запорожской областях второй день референдума

Второй день голосования начался в Донбассе и на освобожденных территориях Украины

10:45 24.09.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкГолосование в городах России на референдумах о присоединении к РФ
Голосование в городах России на референдумах о присоединении к РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости . Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях 24 сентября начался второй день голосования на референдумах о вхождении в состав Российской Федерации.
В ЛНР открыт 461 участок, сообщила глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко. Планируется работа 621 выездной группы, которые будут проводить голосование вне помещений участков, добавила она.
В Херсонской области избирательные комиссии выехали по маршрутам.
Референдум в Скадовске: как идет голосование и что думают люди >>
"В 8 утра по маршрутам выехали все 198 участковых избирательных комиссий. Силовая поддержка у нас в достаточной степени", - сказала Захарова.
По ее словам, за первый день на территории РФ проголосовали более 11,3 тыс. жителей области, нарушений не зафиксировано.
Люди перед участком для голосования на референдуме в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Вчера, 13:29Новая жизнь на освобожденных территориях
В надежде на светлое будущее: как голосует Херсон — видео
В Запорожской области голосование также возобновилось в 8 утра.
"На работу вышли более 5 тыс. членов избирательных комиссий", - сообщила журналистам председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко. Также голосуют жители области, проживающие за ее пределами.
"Каких-либо инцидентов и нарушений на момент начала голосования не зафиксировано", - добавила Катющенко.
98-летний ветеран ВОВ Капитонов проголосовал на референдуме в Мелитополе >>
На территории LНР второй день референдума начался штатном режиме, все участки открыты. Глава ЦИК республики Владимир Высоцкий ожидает более высокой явки, чем в первый день голосования.
Участок для голосования на референдуме в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Вчера, 16:48Новая жизнь на освобожденных территориях
Первый день референдума: как проходит голосование
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхЛуганская Народная Республика (ЛНР)Донецкая Народная Республика (ДНР)Запорожская областьХерсонская областьОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:18Коронавирусная статистика по Крыму
11:07Прорвавшихся на Запорожье украинских диверсантов нейтрализовали
10:45В Донбассе, Херсонской и Запорожской областях второй день референдума
10:36В Сакском районе рухнул двухэтажный дом – под завалами оказались люди
10:32Референдум в Скадовске: как идет голосование и что думают люди
09:44Дополнительный выходной день объявили в Херсонской области
09:24В Новой Каховке из-за атаки ВСУ возник пожар на рынке – есть разрушения
08:53Ученые выявили смертельную опасность горячего чая
08:24Чем опасна фруктоза
08:03Осень vs кожа рук: как заботиться
03:21От теории к практике: как изменилось образование в школах Крыма
00:01Снова дожди: прогноз погоды для Крыма на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 24 сентября
22:05Главные события и заявления дня: 23 сентября
21:59Что будет с газовыми заправками в России — мнение эксперта
21:33Итоги первого дня референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях
21:17Инфекции-провокаторы: что повышает риск развития болезни Альцгеймера
20:42В Севастополе можно оплатить проезд приложением – но это не точно
20:15Время собирать камни: что нужно делать в день осеннего равноденствия
20:03В Крыму продлен желтый уровень опасности
Лента новостейМолния