https://crimea.ria.ru/20220924/v-donbasse-khersonskoy-i-zaporozhskoy-oblastyakh-vtoroy-den-referenduma-1124607546.html

В Донбассе, Херсонской и Запорожской областях второй день референдума

В Донбассе, Херсонской и Запорожской областях второй день референдума - РИА Новости Крым, 24.09.2022

В Донбассе, Херсонской и Запорожской областях второй день референдума

В Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях 24 сентября начался второй день голосования на референдумах о вхождении РИА Новости Крым, 24.09.2022

2022-09-24T10:45

2022-09-24T10:45

2022-09-24T10:45

новая жизнь на освобожденных территориях

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

запорожская область

херсонская область

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях 24 сентября начался второй день голосования на референдумах о вхождении в состав Российской Федерации.В ЛНР открыт 461 участок, сообщила глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко. Планируется работа 621 выездной группы, которые будут проводить голосование вне помещений участков, добавила она.В Херсонской области избирательные комиссии выехали по маршрутам. Референдум в Скадовске: как идет голосование и что думают люди >>По ее словам, за первый день на территории РФ проголосовали более 11,3 тыс. жителей области, нарушений не зафиксировано.В Запорожской области голосование также возобновилось в 8 утра."На работу вышли более 5 тыс. членов избирательных комиссий", - сообщила журналистам председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко. Также голосуют жители области, проживающие за ее пределами."Каких-либо инцидентов и нарушений на момент начала голосования не зафиксировано", - добавила Катющенко.98-летний ветеран ВОВ Капитонов проголосовал на референдуме в Мелитополе >>На территории LНР второй день референдума начался штатном режиме, все участки открыты. Глава ЦИК республики Владимир Высоцкий ожидает более высокой явки, чем в первый день голосования.

https://crimea.ria.ru/20220923/v-nadezhde-na-svetloe-buduschee-kak-golosuet-kherson--video-1124600570.html

https://crimea.ria.ru/20220923/pervyy-den-referenduma-kak-prokhodit-golosovanie-na-territoriyakh-1124603310.html

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

запорожская область

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), запорожская область, херсонская область, общество