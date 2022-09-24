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Референдум в Скадовске: как идет голосование и что думают люди - РИА Новости Крым, 24.09.2022
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Референдум в Скадовске: как идет голосование и что думают люди
Референдум в Скадовске: как идет голосование и что думают люди - РИА Новости Крым, 24.09.2022
Референдум в Скадовске: как идет голосование и что думают люди
В Скадовске проходит второй день голосования на референдуме по вхождению региона в состав РФ, безопасность избирательных и участковых комиссий обеспечивает... РИА Новости Крым, 24.09.2022
2022-09-24T10:32
2022-09-24T10:41
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
общество
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СКАДОВСК, 24 сен – РИА Новости Крым. В Скадовске проходит второй день голосования на референдуме по вхождению региона в состав РФ, безопасность избирательных и участковых комиссий обеспечивает Росгвардия, передает корреспондент РИА Новости Крым.На голосование идут целыми семьями. В руках – российские флажки, на лицах – улыбки, в голосе – радость и облегчение."Мы ждали этого восемь лет, ждали избавления от нацизма и этого беспредела на нашей земле. Мы рады, что мы теперь с Россией. Теперь мы будем жить в России, будем растить сына и сделаем все, чтобы он знал свою историю, не переписанную, а настоящую. Уже сегодня Россия нам помогает, у нас бесплатная медицина, у нас социальные пособия", - поделилась жительница Скадовска.В надежде на светлое будущее: как голосует Херсон — видео &gt;&gt;"Мы восстановим историческую справедливость, это будет правильно. Сколько можно терпеть этих негодяев? Россия вовремя пришла, мы ждали ее столько лет и теперь все будет хорошо", - добавил другой местный житель.Охрану участков и безопасность проведения референдума обеспечивают сотрудники Росгвардии."Мы обеспечиваем безопасность референдума в городе Скадовск Херсонской области, также наши бойцы обеспечивают охрану выездных комиссий, которые на данный момент работают в каждом населенном пункте", - рассказал РИА Новости Крым один из силовиков."Мы живем в историческое время, мы этого дня ждали очень долго и мы все голосуем, конечно же, "за". У нас люди настроены на вхождение в РФ. Для меня лично страна Украина перестала существовать, когда в здание ВГА Херсонской области запустили ракету, моя сотрудница пострадала. Сегодня у нас референдум и он проходит спокойно, обеспечена безопасность, много охраны и силовая поддержка. Люди не боятся приходить и голосовать", - подытожила глава ВГА Скадовской тергромады Людмила Хотиенко.23 сентября в обоих регионах, а также в ЛНР и ДНР стартовали референдумы по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Они продлятся пять дней. Даты были назначены после обращения общественников Луганской и Донецкой народных республик, а также и Запорожской областей к главам регионов в понедельник и вторник. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.
https://crimea.ria.ru/20220923/prioritet---bezopasnost-rabota-rosgvardii-v-khersonskoy-oblasti-1124594538.html
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херсонская область, общество
Референдум в Скадовске: как идет голосование и что думают люди

Жители Скадовска голосуют на референдуме и благодарят росгвардейцев за охрану

10:32 24.09.2022 (обновлено: 10:41 24.09.2022)
 
© РИА Новости КрымУчасток для голосования на референдуме в Херсонской области
Участок для голосования на референдуме в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости Крым
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СКАДОВСК, 24 сен – РИА Новости Крым. В Скадовске проходит второй день голосования на референдуме по вхождению региона в состав РФ, безопасность избирательных и участковых комиссий обеспечивает Росгвардия, передает корреспондент РИА Новости Крым.
"Настрой у людей позитивный, все хотят, чтобы все было благополучно. Все ждали этот день, люди хотят мира и спокойствия, уверенности в завтрашнем дне. При Украине мы этого не чувствовали, не были уверены в стабильности. А теперь мы этого хотим и надеемся, что после референдума все так и будет", - рассказала секретарь избирательной группы №720 города Скадовска Елена.
На голосование идут целыми семьями. В руках – российские флажки, на лицах – улыбки, в голосе – радость и облегчение.
"Мы ждали этого восемь лет, ждали избавления от нацизма и этого беспредела на нашей земле. Мы рады, что мы теперь с Россией. Теперь мы будем жить в России, будем растить сына и сделаем все, чтобы он знал свою историю, не переписанную, а настоящую. Уже сегодня Россия нам помогает, у нас бесплатная медицина, у нас социальные пособия", - поделилась жительница Скадовска.
В надежде на светлое будущее: как голосует Херсон — видео >>
"Мы восстановим историческую справедливость, это будет правильно. Сколько можно терпеть этих негодяев? Россия вовремя пришла, мы ждали ее столько лет и теперь все будет хорошо", - добавил другой местный житель.
"Наша область голосует за вступление в Российскую Федерацию. Мы очень надеемся, что будем ее частью и гордимся этим. И сегодня я от лица наших женщин хочу сказать спасибо нашим военным, нашим мальчикам. Хотим, чтобы вы знали, что за вашей спиной крепкий тыл. Победа будет за нами", - отметила одна из жительниц села Широкое Скадовского района.
Охрану участков и безопасность проведения референдума обеспечивают сотрудники Росгвардии.
"Мы обеспечиваем безопасность референдума в городе Скадовск Херсонской области, также наши бойцы обеспечивают охрану выездных комиссий, которые на данный момент работают в каждом населенном пункте", - рассказал РИА Новости Крым один из силовиков.
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"Мы живем в историческое время, мы этого дня ждали очень долго и мы все голосуем, конечно же, "за". У нас люди настроены на вхождение в РФ. Для меня лично страна Украина перестала существовать, когда в здание ВГА Херсонской области запустили ракету, моя сотрудница пострадала. Сегодня у нас референдум и он проходит спокойно, обеспечена безопасность, много охраны и силовая поддержка. Люди не боятся приходить и голосовать", - подытожила глава ВГА Скадовской тергромады Людмила Хотиенко.
23 сентября в обоих регионах, а также в ЛНР и ДНР стартовали референдумы по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Они продлятся пять дней. Даты были назначены после обращения общественников Луганской и Донецкой народных республик, а также и Запорожской областей к главам регионов в понедельник и вторник. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.
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