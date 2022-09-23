https://crimea.ria.ru/20220923/98-letniy-veteran-vov-kapitonov-progolosoval-na-referendume-v-melitopole-1124601516.html

98-летний ветеран ВОВ Капитонов проголосовал на референдуме в Мелитополе

98-летний ветеран ВОВ Капитонов проголосовал на референдуме в Мелитополе - РИА Новости Крым, 23.09.2022

98-летний ветеран ВОВ Капитонов проголосовал на референдуме в Мелитополе

Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Капитонов принял участие в референдуме в Мелитополе. 98-летний фронтовик сделал свой выбор – быть с Россией. Об... РИА Новости Крым, 23.09.2022

2022-09-23T14:45

2022-09-23T14:45

2022-09-23T14:53

новая жизнь на освобожденных территориях

запорожская область

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Капитонов принял участие в референдуме в Мелитополе. 98-летний фронтовик сделал свой выбор – быть с Россией. Об этом он рассказал журналистам после голосования.Уважаемого и почетного гражданина поддерживает глава ВГА Мелиопольского района Андрей Сигута. Летчик-фронтовик, несмотря на свой солидный возраст, бодр, активен и жизнерадостен.Владимир Николаевич Капитонов – участник Великой Отечественной войны, один из тех, кто видел развевающееся над Рейхстагом знамя Победы в мае 1945 года. Его слова тоже были на стенах этого здания. Спустя 77 лет именно он в свои 98 лет поднял легендарный штурмовой флаг 150-й стрелковой ордена Кутузова 2-й степени Идрицкой дивизии, теперь уже над своим освобожденным и денацифицированным Мелитополем.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.23 сентября в обоих регионах, а также в ЛНР и ДНР стартовали референдумы по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Они продлятся пять дней. Даты были назначены после обращения общественников Луганской и Донецкой народных республик, а также и Запорожской областей к главам регионов в понедельник и вторник. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.

https://crimea.ria.ru/20220923/v-nadezhde-na-svetloe-buduschee-kak-golosuet-kherson--video-1124600570.html

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запорожская область, политика