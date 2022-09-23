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98-летний ветеран ВОВ Капитонов проголосовал на референдуме в Мелитополе - РИА Новости Крым, 23.09.2022
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Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20220923/98-letniy-veteran-vov-kapitonov-progolosoval-na-referendume-v-melitopole-1124601516.html
98-летний ветеран ВОВ Капитонов проголосовал на референдуме в Мелитополе
98-летний ветеран ВОВ Капитонов проголосовал на референдуме в Мелитополе - РИА Новости Крым, 23.09.2022
98-летний ветеран ВОВ Капитонов проголосовал на референдуме в Мелитополе
Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Капитонов принял участие в референдуме в Мелитополе. 98-летний фронтовик сделал свой выбор – быть с Россией. Об... РИА Новости Крым, 23.09.2022
2022-09-23T14:45
2022-09-23T14:53
новая жизнь на освобожденных территориях
запорожская область
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Капитонов принял участие в референдуме в Мелитополе. 98-летний фронтовик сделал свой выбор – быть с Россией. Об этом он рассказал журналистам после голосования.Уважаемого и почетного гражданина поддерживает глава ВГА Мелиопольского района Андрей Сигута. Летчик-фронтовик, несмотря на свой солидный возраст, бодр, активен и жизнерадостен.Владимир Николаевич Капитонов – участник Великой Отечественной войны, один из тех, кто видел развевающееся над Рейхстагом знамя Победы в мае 1945 года. Его слова тоже были на стенах этого здания. Спустя 77 лет именно он в свои 98 лет поднял легендарный штурмовой флаг 150-й стрелковой ордена Кутузова 2-й степени Идрицкой дивизии, теперь уже над своим освобожденным и денацифицированным Мелитополем.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.23 сентября в обоих регионах, а также в ЛНР и ДНР стартовали референдумы по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Они продлятся пять дней. Даты были назначены после обращения общественников Луганской и Донецкой народных республик, а также и Запорожской областей к главам регионов в понедельник и вторник. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.
https://crimea.ria.ru/20220923/v-nadezhde-na-svetloe-buduschee-kak-golosuet-kherson--video-1124600570.html
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353
60
запорожская область, политика
98-летний ветеран ВОВ Капитонов проголосовал на референдуме в Мелитополе

Легендарный ветеран ВОВ Капитонов поучаствовал в референдуме в Мелитополе

14:45 23.09.2022 (обновлено: 14:53 23.09.2022)
 
© Пресс-служба ВГА Мелитопольского районаВетеран Великой Отечественной войны Владимир Капитонов (слева)
Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Капитонов (слева)
© Пресс-служба ВГА Мелитопольского района
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Капитонов принял участие в референдуме в Мелитополе. 98-летний фронтовик сделал свой выбор – быть с Россией. Об этом он рассказал журналистам после голосования.
"Это моя Родина, я здесь родился и за нее служил, прошел от солдата до полковника, воевал за Родину и дважды ранен был в бою. Я душой и телом за Россию, моя семья тоже. Мы верим в нее, она нам даст хорошую и достойную жизнь", - сказал он.
Уважаемого и почетного гражданина поддерживает глава ВГА Мелиопольского района Андрей Сигута. Летчик-фронтовик, несмотря на свой солидный возраст, бодр, активен и жизнерадостен.
Владимир Николаевич Капитонов – участник Великой Отечественной войны, один из тех, кто видел развевающееся над Рейхстагом знамя Победы в мае 1945 года. Его слова тоже были на стенах этого здания. Спустя 77 лет именно он в свои 98 лет поднял легендарный штурмовой флаг 150-й стрелковой ордена Кутузова 2-й степени Идрицкой дивизии, теперь уже над своим освобожденным и денацифицированным Мелитополем.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Люди перед участком для голосования на референдуме в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
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В надежде на светлое будущее: как голосует Херсон — видео
23 сентября в обоих регионах, а также в ЛНР и ДНР стартовали референдумы по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Они продлятся пять дней. Даты были назначены после обращения общественников Луганской и Донецкой народных республик, а также и Запорожской областей к главам регионов в понедельник и вторник. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.
Новая жизнь на освобожденных территорияхЗапорожская областьПолитика
 
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