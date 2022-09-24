https://crimea.ria.ru/20220924/maroderstvo-v-voennoe-vremya-grozit-lisheniem-svobody-na-srok-do-15-let-1124613213.html

Мародерство в военное время грозит лишением свободы на срок до 15 лет

Мародерство в военное время грозит лишением свободы на срок до 15 лет - РИА Новости Крым, 24.09.2022

Мародерство в военное время грозит лишением свободы на срок до 15 лет

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс, согласно которым за мародерство в период военного конфликта или в военное... РИА Новости Крым, 24.09.2022

2022-09-24T17:03

2022-09-24T17:03

2022-09-24T17:03

закон и право

армия и флот

владимир путин (политик)

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс, согласно которым за мародерство в период военного конфликта или в военное время грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон вносит в УК РФ новую статью "Мародерство". Такое деяние без отягчающих обстоятельств будет наказываться сроком до шести лет. Если мародерство совершенно с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, то это повлечет за собой лишение свободы на срок до 10 лет.Ранее 24 сентября президент Владимир Путин подписал пакет поправок о военной службе, которые предусматривают уголовную ответственность и длительные сроки лишения свободы за добровольную сдачу в плен, неявку по призыву, дезертирство и отказ участвовать в военных действиях.

https://crimea.ria.ru/20220924/putin-podpisal-zakon-o-nakazanii-za-neyavku-po-prizyvu-i-sdachu-v-plen-1124612529.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, армия и флот, владимир путин (политик), специальная военная операция рф на украине