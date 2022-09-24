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Мародерство в военное время грозит лишением свободы на срок до 15 лет - РИА Новости Крым, 24.09.2022
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Мародерство в военное время грозит лишением свободы на срок до 15 лет
Мародерство в военное время грозит лишением свободы на срок до 15 лет - РИА Новости Крым, 24.09.2022
Мародерство в военное время грозит лишением свободы на срок до 15 лет
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс, согласно которым за мародерство в период военного конфликта или в военное... РИА Новости Крым, 24.09.2022
2022-09-24T17:03
2022-09-24T17:03
закон и право
армия и флот
владимир путин (политик)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс, согласно которым за мародерство в период военного конфликта или в военное время грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон вносит в УК РФ новую статью "Мародерство". Такое деяние без отягчающих обстоятельств будет наказываться сроком до шести лет. Если мародерство совершенно с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, то это повлечет за собой лишение свободы на срок до 10 лет.Ранее 24 сентября президент Владимир Путин подписал пакет поправок о военной службе, которые предусматривают уголовную ответственность и длительные сроки лишения свободы за добровольную сдачу в плен, неявку по призыву, дезертирство и отказ участвовать в военных действиях.
https://crimea.ria.ru/20220924/putin-podpisal-zakon-o-nakazanii-za-neyavku-po-prizyvu-i-sdachu-v-plen-1124612529.html
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закон и право, армия и флот, владимир путин (политик), специальная военная операция рф на украине
Мародерство в военное время грозит лишением свободы на срок до 15 лет

Путин подписал закон о лишении свободы на срок до 15 лет за мародерство в военное время

17:03 24.09.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс, согласно которым за мародерство в период военного конфликта или в военное время грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон вносит в УК РФ новую статью "Мародерство". Такое деяние без отягчающих обстоятельств будет наказываться сроком до шести лет. Если мародерство совершенно с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, то это повлечет за собой лишение свободы на срок до 10 лет.
Самое строгое наказание - лишение свободы на срок от восьми до 15 лет - предусмотрено за мародерство, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, а также соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. При этом под крупным размером подразумевается имущество стоимостью свыше 250 тысяч рублей, а под особо крупным - стоимостью свыше миллиона.
Ранее 24 сентября президент Владимир Путин подписал пакет поправок о военной службе, которые предусматривают уголовную ответственность и длительные сроки лишения свободы за добровольную сдачу в плен, неявку по призыву, дезертирство и отказ участвовать в военных действиях.
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