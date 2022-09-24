https://crimea.ria.ru/20220924/maroderstvo-v-voennoe-vremya-grozit-lisheniem-svobody-na-srok-do-15-let-1124613213.html
Мародерство в военное время грозит лишением свободы на срок до 15 лет
Мародерство в военное время грозит лишением свободы на срок до 15 лет - РИА Новости Крым, 24.09.2022
Мародерство в военное время грозит лишением свободы на срок до 15 лет
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс, согласно которым за мародерство в период военного конфликта или в военное... РИА Новости Крым, 24.09.2022
2022-09-24T17:03
2022-09-24T17:03
2022-09-24T17:03
закон и право
армия и флот
владимир путин (политик)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс, согласно которым за мародерство в период военного конфликта или в военное время грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон вносит в УК РФ новую статью "Мародерство". Такое деяние без отягчающих обстоятельств будет наказываться сроком до шести лет. Если мародерство совершенно с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, то это повлечет за собой лишение свободы на срок до 10 лет.Ранее 24 сентября президент Владимир Путин подписал пакет поправок о военной службе, которые предусматривают уголовную ответственность и длительные сроки лишения свободы за добровольную сдачу в плен, неявку по призыву, дезертирство и отказ участвовать в военных действиях.
https://crimea.ria.ru/20220924/putin-podpisal-zakon-o-nakazanii-za-neyavku-po-prizyvu-i-sdachu-v-plen-1124612529.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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закон и право, армия и флот, владимир путин (политик), специальная военная операция рф на украине
Мародерство в военное время грозит лишением свободы на срок до 15 лет
Путин подписал закон о лишении свободы на срок до 15 лет за мародерство в военное время